'Hvala trenerjem za zaupanje. Obrnil sem ploščo in rezultat je tu'

Edina dobitnica zlata izpred štirih let v ekipi Nika Vodan je po uspešni prvi tudi v finalni seriji z odliko opravila svoj skok in Slovenijo obdržala v vodstvu pred Norveško z novopečeno olimpijsko prvakinjo Anno Stroem in Japonsko z Nozomi Marujama.

Anže Lanišek FOTO: AP

Dolžnik s ponedeljkove posamične tekme Anže Lanišek, ki je v prvo skočil dobro, je v finalni seriji še nadgradil svojo predstavo in z izjemnim skokom prednost Slovenije pred najbližjo zasledovalko Japonsko povečal že na 20,7 točke. "Hvala trenerjem za zaupanje. Hvala najdražjim, najbližjim. Nisem naredil tega kar včeraj, obrnil sem ploščo in rezultat je tu. Ne vem, kaj bi še dodal. Presrečen sem," je za TV Slovenijo povedal Lanišek, ki mu je dal trener Robert Hrgota prednost pred Timijem Zajcem. "Res sem zelo dobro odskakal tekmo, popravil včerajšnje nastope. Vesel sem," je bil jedrnat 29-letnik.

Na vrhu pa sta bila samo še najboljša skakalca na svetu to zimo Nika in Domen Prevc. Nika Prevc je v finalu skočila 98,5 metra in slovensko prednost pred zadnjo skupino zvišala na 23,3 točke. Drugi so bili Norvežani, na tretje mesto pa so po krajšem skoku Sare Takanaši padli Japonci in si nabrali 27,8 točke zaostanka.

Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc FOTO: AP

Številka 1 to sezono Domen Prevc je bil na zaletišču videti živčen, vendar je nastop opravil zelo zanesljivo in Slovence zapečatil na vrhu s skoraj 31 točkami naskoka.

Nika Vodan je tako zlati in bronasti kolajni iz Pekinga 2022 dodala še eno zlato odličje, Nika Prevc posamičnemu srebru na prvi tekmi v Predazzu tako želeno zlato, za Laniška in Domna Prevca pa je ta kolajna prva v zbirki odličij. Domen Prevc je s tem postal četrti član družine Prevc z olimpijsko kolajno.

Anže Lanišek, Domen Prevc, Nika Vodan in Nika Prevc po zmagi na olimpijskih igrah FOTO: Profimedia