OI 2026

'Hvala trenerjem za zaupanje. Obrnil sem ploščo in rezultat je tu'

Predazzo, 10. 02. 2026 21.11 pred 5 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
M.J. A.M. STA
Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc

Slovenski kvartet Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc je veliki zmagovalec skakalne tekme mešanih ekip na olimpijskih igrah v Predazzu. Slovenci so s tem ubranili naslov iz Pekinga 2022. Druga je bila Norveška, tretja pa Japonska. To je druga medalja za Slovenijo na teh igrah. Prvo je osvojila Nika Prevc na posamični tekmi na srednji skakalnici. Anže Lanišek je pri 29-letih osvojil prvo olimpijsko odličje. In to kar zlato. Po klavrnem razpletu posamične tekme je sijal od sreče ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Edina dobitnica zlata izpred štirih let v ekipi Nika Vodan je po uspešni prvi tudi v finalni seriji z odliko opravila svoj skok in Slovenijo obdržala v vodstvu pred Norveško z novopečeno olimpijsko prvakinjo Anno Stroem in Japonsko z Nozomi Marujama.

Anže Lanišek
Anže Lanišek
FOTO: AP

Dolžnik s ponedeljkove posamične tekme Anže Lanišek, ki je v prvo skočil dobro, je v finalni seriji še nadgradil svojo predstavo in z izjemnim skokom prednost Slovenije pred najbližjo zasledovalko Japonsko povečal že na 20,7 točke. "Hvala trenerjem za zaupanje. Hvala najdražjim, najbližjim. Nisem naredil tega kar včeraj, obrnil sem ploščo in rezultat je tu. Ne vem, kaj bi še dodal. Presrečen sem," je za TV Slovenijo povedal Lanišek, ki mu je dal trener Robert Hrgota prednost pred Timijem Zajcem. "Res sem zelo dobro odskakal tekmo, popravil včerajšnje nastope. Vesel sem," je bil jedrnat 29-letnik.

Preberi še Zlata slovenska olimpijska ekipa

Na vrhu pa sta bila samo še najboljša skakalca na svetu to zimo Nika in Domen Prevc.

Nika Prevc je v finalu skočila 98,5 metra in slovensko prednost pred zadnjo skupino zvišala na 23,3 točke. Drugi so bili Norvežani, na tretje mesto pa so po krajšem skoku Sare Takanaši padli Japonci in si nabrali 27,8 točke zaostanka.

Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc
Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc
FOTO: AP

Številka 1 to sezono Domen Prevc je bil na zaletišču videti živčen, vendar je nastop opravil zelo zanesljivo in Slovence zapečatil na vrhu s skoraj 31 točkami naskoka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nika Vodan je tako zlati in bronasti kolajni iz Pekinga 2022 dodala še eno zlato odličje, Nika Prevc posamičnemu srebru na prvi tekmi v Predazzu tako želeno zlato, za Laniška in Domna Prevca pa je ta kolajna prva v zbirki odličij. Domen Prevc je s tem postal četrti član družine Prevc z olimpijsko kolajno.

Anže Lanišek, Domen Prevc, Nika Vodan in Nika Prevc po zmagi na olimpijskih igrah
Anže Lanišek, Domen Prevc, Nika Vodan in Nika Prevc po zmagi na olimpijskih igrah
FOTO: Profimedia

Dogajanje se z manjše naprave zdaj seli na veliko skakalnico, kjer se bo tekmovalni spored začel konec tedna.

smučarski skoki mešana tekma predazzo oi
Buča hokaido
10. 02. 2026 21.49
Bravo dekleti in fanta!
bibaleze
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
