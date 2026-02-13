Prišel kot navijač, odšel v lisicah

Italijanska policija je danes sporočila, da so v Milanu aretirali slovaškega ubežnika, potem ko se je nastanil v bližini Milana, da bi si ogledal tekmo svoje hokejske reprezentance na zimskih olimpijskih igrah.

44-letnega moškega so iskali na podlagi naloga za prijetje, ki ga je sodišče v Bolzanu izdalo leta 2010 zaradi tatvin, so v izjavi sporočili karabinjerji.

Po 16 letih pa so ga izsledili v sredo zjutraj, potem ko je policija ob prijavi prejela samodejno opozorilo od nastanitve v okrožju Baggio na obrobju Milana. Italijanska policija je med olimpijskimi igrami namreč okrepila varnostne ukrepe, ponudniki nastanitev pa morajo oblastem sporočati podatke o gostih, poroča portal Euronews.

Aretirali so ga v avtokampu na ulici Via Ajraghi in se aretaciji ni upiral, poročajo italijanski mediji.

Ubežnik je oblastem povedal, da je pripotoval v Milano, da bi na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina podpiral slovaško hokejsko reprezentanco.