OI 2026

Prišel kot navijač, odšel v lisicah

Milano, 13. 02. 2026 14.42 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
T.H.
Slovaški hokejski navijači na tekmi proti Finski

44-letni Slovak je pripotoval v Milano, da bi si ogledal tekmo slovaške hokejske reprezentance na olimpijskih igrah. Prijavil se je v rezervirano nastanitev na obrobju mesta, še preden je prišel do hokejske dvorane, pa je že imel na rokah lisice. Kar 16 let ga je policija iskala zaradi več tatvin.

Italijanska policija je danes sporočila, da so v Milanu aretirali slovaškega ubežnika, potem ko se je nastanil v bližini Milana, da bi si ogledal tekmo svoje hokejske reprezentance na zimskih olimpijskih igrah.

Slovaški hokejski navijači na tekmi proti Finski
FOTO: Profimedia

44-letnega moškega so iskali na podlagi naloga za prijetje, ki ga je sodišče v Bolzanu izdalo leta 2010 zaradi tatvin, so v izjavi sporočili karabinjerji.

Po 16 letih pa so ga izsledili v sredo zjutraj, potem ko je policija ob prijavi prejela samodejno opozorilo od nastanitve v okrožju Baggio na obrobju Milana. Italijanska policija je med olimpijskimi igrami namreč okrepila varnostne ukrepe, ponudniki nastanitev pa morajo oblastem sporočati podatke o gostih, poroča portal Euronews.

Aretirali so ga v avtokampu na ulici Via Ajraghi in se aretaciji ni upiral, poročajo italijanski mediji.

Ubežnik je oblastem povedal, da je pripotoval v Milano, da bi na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina podpiral slovaško hokejsko reprezentanco.

Slovaška je v sredo popoldne v predkrogu skupine B igrala proti Finski in tudi zmagala, a se aretirani moški ni mogel veseliti na tribunah, saj je bil že v priporu. Odpeljali so ga v zapor San Vittore, kjer bo prestajal preostalo kazen 11 mesecev in sedem dni za rešetkami zaradi premoženjskih kaznivih dejanj.

Juraj Slafkovsky je proti Finski zadel dvakrat
FOTO: AP

Italijanske oblasti sicer niso izključile možnosti, da moški morda ni vedel za izdano tiralico, saj je bil po poročanju tamkajšnjih medijev več let odsoten iz Italije.

olimpijske igre Milano aretacija hokej slovak

Nemški kancler zaman klical olimpijskega junaka

Ne le drsalec, zlata tudi njegova črnodlaka ljubljenka

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
13. 02. 2026 15.53
OJ karabinerji, Bobinac je tudi tam v hotelu
Odgovori
0 0
ho?emVšolo
13. 02. 2026 15.42
A bo imel vsaj v zaporu prenos OI?
Odgovori
+2
2 0
a res1
13. 02. 2026 15.29
Koliko je pa kaj nagrabil, da primerjamo z našimi? Tu je verjetno še kaj hujega zraven. Če bo prestajal preostalo kazen, a jim je pobegnil iz zapora ali kako?
Odgovori
0 0
r h
13. 02. 2026 15.28
To je že tako daleč, da je pozabil in je pač mislil da to več ni aktualno. Zdaj bo pač malo zastonj jedel, pil in spal. Ne bo j...., bo pa mogoče j....
Odgovori
+4
4 0
