Prišel kot navijač, odšel v lisicah

Italijanska policija je danes sporočila, da so v Milanu aretirali slovaškega ubežnika, potem ko se je nastanil v bližini Milana, da bi si ogledal tekmo svoje hokejske reprezentance na zimskih olimpijskih igrah.
44-letnega moškega so iskali na podlagi naloga za prijetje, ki ga je sodišče v Bolzanu izdalo leta 2010 zaradi tatvin, so v izjavi sporočili karabinjerji.
Po 16 letih pa so ga izsledili v sredo zjutraj, potem ko je policija ob prijavi prejela samodejno opozorilo od nastanitve v okrožju Baggio na obrobju Milana. Italijanska policija je med olimpijskimi igrami namreč okrepila varnostne ukrepe, ponudniki nastanitev pa morajo oblastem sporočati podatke o gostih, poroča portal Euronews.
Aretirali so ga v avtokampu na ulici Via Ajraghi in se aretaciji ni upiral, poročajo italijanski mediji.
Ubežnik je oblastem povedal, da je pripotoval v Milano, da bi na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina podpiral slovaško hokejsko reprezentanco.
Slovaška je v sredo popoldne v predkrogu skupine B igrala proti Finski in tudi zmagala, a se aretirani moški ni mogel veseliti na tribunah, saj je bil že v priporu. Odpeljali so ga v zapor San Vittore, kjer bo prestajal preostalo kazen 11 mesecev in sedem dni za rešetkami zaradi premoženjskih kaznivih dejanj.
Italijanske oblasti sicer niso izključile možnosti, da moški morda ni vedel za izdano tiralico, saj je bil po poročanju tamkajšnjih medijev več let odsoten iz Italije.
