Razgalil se je zaradi Herminatorja

Nedeljski prizori razgaljenega Benjamina Karla iz cilja v Livignu so se kot požar razširili po spletu in komentatorji so uživali v neobičajnem pogledu na avstrijskega veterana v trenutkih, ko je osvojil še četrto olimpijsko kolajno. V Pekingu leta 2022 je že osvojil zlato, na svojem olimpijskem debiju leta 2010 v Vancouvru je osvojil srebro, v paralelnem slalomu v Sočiju leta 2014 pa bron.

Slavje Benjamina Karla v Livignu AP

V nekaj sekundah je s sebe strgal štiri plasti oblačil in pokazal mišice, nato pa je zgoraj brez legel še v sneg.

Slavje Benjamina Karla v Livignu AP

Kot je v ponedeljek povedal za CNN Sports, pa je bila njegova poteza, ki je bila videti kot spontan odziv ob zmagi, v resnici načrtovana. Razkril je, da je bila poklon njegovemu športnemu vzorniku, rojaku Hermannu Maierju, ki se ga je prijel vzdevek Herminator.

Zmagoslavje Hermanna Maierja leta 2001 FOTO: Profimedia

"25 let sem nosil v spominu, kako sem leta 2001 videl Hermanna Maierja, kako je leta 2001 po zmagi v skupnem seštevku svetovnega pokala strgal majico," je Karl pripovedoval danes. "Bil je moj edini idol in vso kariero sem čakal na pravi trenutek, da to storim, v njegov poklon," je dodal. S to zmago je 40-letni Benjamin Karl postal najstarejši dobitnik olimpijske medalje v deskanju na snegu vseh časov in hkrati tudi najstarejši avstrijski zimski olimpijski dobitnik v katerem koli športu.

Šest olimpijskih iger, štiri medalje FOTO: AP

V svet zimskih športov ga je popeljala mati, kot pravi, je znal smučati, še preden je znal govoriti. Ko je pri desetih letih odkril deskanje na snegu, si je zadal cilj, da nekoč postane olimpijski prvak. Ker mu je to uspelo že v Pekingu, je bil tokrat povsem sproščen in je priznal, da sploh ni razmišljal o zlati medalji: "Preprosto sem se zabaval. Bil je zabaven dan, spuščanje po gori, vijuganje mimo vrat. Popoln dan."

Uresničenje otroških sanj FOTO: AP