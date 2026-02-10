Naslovnica
Razgalil se je zaradi Herminatorja

Livigno, 10. 02. 2026 08.14 pred 29 minutami 2 min branja 3

Avtor:
T.H.
Slavje Benjamina Karla v Livignu

Ko je avstrijski deskar na snegu Benjamin Karl po prihodu v cilj s sebe začel trgati oblačila, je bilo to videti kot trenutek nebrzdanega veselja. Posnetki s paralelnega veleslaloma, na katerem so Tima Mastnaka le centimetri ločili od bronaste kolajne, so takoj postali viralni. Ko so se strasti umirile, pa je olimpijski prvak razkril, da njegova poteza ni bila spontana, ampak premišljena. Bila je poklon legendarnemu junaku.

Nedeljski prizori razgaljenega Benjamina Karla iz cilja v Livignu so se kot požar razširili po spletu in komentatorji so uživali v neobičajnem pogledu na avstrijskega veterana v trenutkih, ko je osvojil še četrto olimpijsko kolajno. V Pekingu leta 2022 je že osvojil zlato, na svojem olimpijskem debiju leta 2010 v Vancouvru je osvojil srebro, v paralelnem slalomu v Sočiju leta 2014 pa bron.

V nekaj sekundah je s sebe strgal štiri plasti oblačil in pokazal mišice, nato pa je zgoraj brez legel še v sneg.

Kot je v ponedeljek povedal za CNN Sports, pa je bila njegova poteza, ki je bila videti kot spontan odziv ob zmagi, v resnici načrtovana. Razkril je, da je bila poklon njegovemu športnemu vzorniku, rojaku Hermannu Maierju, ki se ga je prijel vzdevek Herminator.

Zmagoslavje Hermanna Maierja leta 2001
Zmagoslavje Hermanna Maierja leta 2001
FOTO: Profimedia

"25 let sem nosil v spominu, kako sem leta 2001 videl Hermanna Maierja, kako je leta 2001 po zmagi v skupnem seštevku svetovnega pokala strgal majico," je Karl pripovedoval danes. "Bil je moj edini idol in vso kariero sem čakal na pravi trenutek, da to storim, v njegov poklon," je dodal.

S to zmago je 40-letni Benjamin Karl postal najstarejši dobitnik olimpijske medalje v deskanju na snegu vseh časov in hkrati tudi najstarejši avstrijski zimski olimpijski dobitnik v katerem koli športu.

Šest olimpijskih iger, štiri medalje
Šest olimpijskih iger, štiri medalje
FOTO: AP

V svet zimskih športov ga je popeljala mati, kot pravi, je znal smučati, še preden je znal govoriti. Ko je pri desetih letih odkril deskanje na snegu, si je zadal cilj, da nekoč postane olimpijski prvak. Ker mu je to uspelo že v Pekingu, je bil tokrat povsem sproščen in je priznal, da sploh ni razmišljal o zlati medalji: "Preprosto sem se zabaval. Bil je zabaven dan, spuščanje po gori, vijuganje mimo vrat. Popoln dan."

Uresničenje otroških sanj
Uresničenje otroških sanj
FOTO: AP

Za CNN Sports je povedal še, da si je v nedeljo nato za kratek trenutek pustil uživati v osvojitvi zlate medalje, a je zagotovil, da je bil do polnoči v postelji in se je že osredotočal na preostanek sezone svetovnega pokala.

Sloale
10. 02. 2026 08.44
Ce sem jaz prav videl se je slekel nic ni strgal s sebe. Ali pa nisem dobro videl.
Odgovori
0 0
progresivnidaveknastanovanja
10. 02. 2026 08.43
vidi se da je premišljeno, ker buffa okoli vratu pa ni odvrgel zato da njegovo telo ohranja toploto : )
Odgovori
0 0
Trikrat cepljen
10. 02. 2026 08.34
Slačenje na javnih mestih ali prireditvah izraža primitivizem ,in narcisoidnost posameznika, ki niti o osnovnem bontoni ne ve nič. Sramota in slab zgled, kljub uspehu.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
