Hokejsko poslastico zaznamovala bizarna sodniška napaka

Največja polemika se je vnela ob zadetku Češke za vodstvo s 3:2. Ob golu Ondreja Palata so televizijski posnetki razkrili, da je bilo v trenutku akcije na ledu kar šest čeških hokejistov. Po pravilih bi morala sodniška dvojica takšno situacijo nemudoma kaznovati z izključitvijo zaradi prevelikega števila igralcev na ledu, a se to ni zgodilo. Zadetek je obveljal, Kanada pa se je znašla v zaostanku v izjemno občutljivem delu tekme.

Akcija pri golu za 3:2, ko je bilo na ledu šest čeških hokejistov. FOTO: Posnetek zaslona

Posnetek zaslona, ki je hitro zaokrožil po spletu, jasno kaže dodatnega češkega igralca, ki se je v času menjave že vključil v igro, čeprav njegov soigralec še ni zapustil ledene ploskve. Prav takšne situacije sodniki praviloma sankcionirajo brez večjih dilem, zato je tokratna odločitev sprožila val ogorčenja predvsem v kanadskem taboru. Kanadski hokejisti so po tekmi sicer previdno izbirali besede, saj so se pred boji za medalje želeli izogniti morebitnim kaznim, a so kljub temu dali vedeti, da so bili nad nekaterimi sodniškimi odločitvami presenečeni. To pa še zdaleč ni bil edini sporni trenutek. Kamere so celo ujele, da je bilo na ledu v nekem trenutku kar osem čeških hokejistov. Čeprav situacija ni neposredno privedla do zadetka, je dodatno omajala zaupanje v sodniški kriterij.

Osem čeških hokejistov istočasno na ledu. FOTO: Posnetek zaslona

Tudi Čehi imeli marsikaj za povedati

Zanimivo je, da so se kljub omenjenim situacijam tudi češki igralci in strokovni štab pritoževali nad sodniškim kriterijem. Prepričani so, da je bilo kar nekaj izključitev prestrogih. "Sodniški kriterij me res skrbi. Kar je bilo dopuščeno našim nasprotnikom, je nesprejemljivo. V bistvu smo igrali proti šestim na ledu," je bil jasen češki selektor Radim Rulik. Njegove kritike pa so zaradi zgoraj naštetega postale tarča posmeha na družbenih omrežjih. Številni navijači so se ob tem pošalili, da je težko govoriti o krivičnem sojenju, če imaš na ledu igralca ali dva več. Vse skupaj je dalo četrtfinalnemu obračunu grenak priokus. Namesto da bi se govorilo predvsem o kakovosti igre, ki je bila na izjemno visoki ravni, je večina razprav usmerjena v delo sodnikov. To je za olimpijski turnir, ki naj bi predstavljal vrhunec mednarodnega hokeja, vse prej kot dobra popotnica. Številni ljubitelji hokeja na družbenih omrežjih pri tem opozarjajo, da je sodniški kriterij že celoten turnir precej vprašljiv.

Hokejisti Kanade so se na koncu zasluženo veselili napredovanja v polfinale. FOTO: Profimedia

Razplet osrečil Kanadčane in verjetno tudi sodnike