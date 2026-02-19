Hokejsko poslastico zaznamovala bizarna sodniška napaka

Največja polemika se je vnela ob zadetku Češke za vodstvo s 3:2. Ob golu Ondreja Palata so televizijski posnetki razkrili, da je bilo v trenutku akcije na ledu kar šest čeških hokejistov. Po pravilih bi morala sodniška dvojica takšno situacijo nemudoma kaznovati z izključitvijo zaradi prevelikega števila igralcev na ledu, a se to ni zgodilo. Zadetek je obveljal, Kanada pa se je znašla v zaostanku v izjemno občutljivem delu tekme.
Posnetek zaslona, ki je hitro zaokrožil po spletu, jasno kaže dodatnega češkega igralca, ki se je v času menjave že vključil v igro, čeprav njegov soigralec še ni zapustil ledene ploskve. Prav takšne situacije sodniki praviloma sankcionirajo brez večjih dilem, zato je tokratna odločitev sprožila val ogorčenja predvsem v kanadskem taboru.
Kanadski hokejisti so po tekmi sicer previdno izbirali besede, saj so se pred boji za medalje želeli izogniti morebitnim kaznim, a so kljub temu dali vedeti, da so bili nad nekaterimi sodniškimi odločitvami presenečeni.
To pa še zdaleč ni bil edini sporni trenutek. Kamere so celo ujele, da je bilo na ledu v nekem trenutku kar osem čeških hokejistov. Čeprav situacija ni neposredno privedla do zadetka, je dodatno omajala zaupanje v sodniški kriterij.
Tudi Čehi imeli marsikaj za povedati
Zanimivo je, da so se kljub omenjenim situacijam tudi češki igralci in strokovni štab pritoževali nad sodniškim kriterijem. Prepričani so, da je bilo kar nekaj izključitev prestrogih. "Sodniški kriterij me res skrbi. Kar je bilo dopuščeno našim nasprotnikom, je nesprejemljivo. V bistvu smo igrali proti šestim na ledu," je bil jasen češki selektor Radim Rulik.
Njegove kritike pa so zaradi zgoraj naštetega postale tarča posmeha na družbenih omrežjih. Številni navijači so se ob tem pošalili, da je težko govoriti o krivičnem sojenju, če imaš na ledu igralca ali dva več.
Vse skupaj je dalo četrtfinalnemu obračunu grenak priokus. Namesto da bi se govorilo predvsem o kakovosti igre, ki je bila na izjemno visoki ravni, je večina razprav usmerjena v delo sodnikov. To je za olimpijski turnir, ki naj bi predstavljal vrhunec mednarodnega hokeja, vse prej kot dobra popotnica. Številni ljubitelji hokeja na družbenih omrežjih pri tem opozarjajo, da je sodniški kriterij že celoten turnir precej vprašljiv.
Razplet osrečil Kanadčane in verjetno tudi sodnike
Kanada se je kljub zaostanku uspela vrniti v igro in izsiliti podaljšek, kjer je nato odločila srečanje v svojo korist. Po minuti in 22 sekundah podaljška je zlati gol dosegel Mitchell Marner.
Prav razplet po dodatnem času je vsaj delno omilil posledice sodniške zmede. Če bi se tekma končala z minimalno zmago Češke po rednem delu, bi bil vtis o četrtfinalu verjetno še precej bolj grenak. Tako pa je končni epilog vendarle omogočil, da se pozornost znova usmeri na športni vidik tekmovanja.
Kanadčani se bodo v polfinalu turnirja pomerili s Finci. "Še ogromno dela je pred nami, ostati moramo zbrani in razmišljati o svoji igri. Če bomo nadaljevali s takšnimi predstavami, nam lahko uspe," je o naslednjem izzivu razmišljal junak četrtfinale Marner.
Za drugo polfinalno vstopnico pa se bodo Slovaki udarili z Američani. Vse je torej pripravljeno na težko pričakovan finale severnoameriških reprezentanc, a sta Finska in Slovaška v dosedanjem poteku turnirja večkrat pokazali, da ju nikakor ne gre odpisati. Nenazadnje so tudi Čehi pokazali, da Kanadčani še zdaleč niso neranljivi.
