Legendarnim Jamajčanom avto obtičal v snegu

Milano, 17. 02. 2026 07.13 pred 51 minutami 4 min branja 1

Avtor:
T.H.
Jamajški bob in Fiat

Legendarna jamajška posadka boba na zimskih OI v Calgaryju 1988 se je za vedno zapisala v zgodovino. Po tej neverjetni izkušnji karibskih športnikov so v Hollywoodu posneli tudi film Ledene steze (Cool Runnings), ves svet je vedel za te eksote. Jamajčani v tem športu že dolgo niso več eksoti, so redni udeleženci olimpijskih iger, letos imajo predstavnike v kar treh disciplinah. Sponzor njihove reprezentance ni nihče drug kot italijanski avtomobilski velikan Fiat, za katerega so ravnokar posneli tudi nov oglas.

Jamajška zveza za bob in skeleton (JBSF) je pred začetkom olimpijskih iger Milano Cortina 2026 ponosno sporočila, da so se njihovi tekmovalci kvalificirali za tri discipline na olimpijski stezi Eugenio Monti za bob in sankanje v Cortini d'Ampezzo.

Mica Moore zastopa Jamajko v ženskem enosedu, v štirisedih in dvosedih pa pod zastavo te karibske države nastopajo Shane Pitter, Andrae Dacres, Junior Harris, Tyquendo Tracey in Joel Fearon.

Mica Moore zastopa Jamajko v ženskem enosedu
Mica Moore zastopa Jamajko v ženskem enosedu
FOTO: AP

"Ta dosežek odraža trajnostno odličnost, predanost in mednarodno konkurenčnost na svetovnem odru," je poudarila jamajška zveza. Po njihovem mnenju to potrjuje, da je Jamajka ena najbolj doslednih tropskih držav v zimskih športih.

Ledene steze in prevrnjen bob

Otoška država je požela mednarodno slavo med ZOI v Calgaryju leta 1988, ko so Dudley Stokes, Michael White, Devon Harris in Chris Stokes postali prvi športniki iz Jamajke, ki so tekmovali v bobu.

Jamajčani v Calgaryju
Jamajčani v Calgaryju
FOTO: Profimedia

Idejni oče pobude za tekmovanje je bil George Fitch, ki je bil v letih 1985 in 1986 komercialni ataše na veleposlaništvu ZDA v Kingstonu, slišal je hvalisanje, kako dobri bodo Jamajčani na poletnih olimpijskih igrah. Odvrnil je: "Kaj pa zimske olimpijske igre? Če imajo tako dobre atlete, morajo biti dobri v vseh športih."

George Fitch s spomini na leto 1988
George Fitch s spomini na leto 1988
FOTO: Profimedia

Najprej si sicer ni predstavljal, v katerem športu naj bi Jamajčani sploh tekmovali, a mu je ob ogledu neke dirke z vozovi na misel prišel ravno bob, v katerem je videl potencialno prednost Jamajčanov pred ostalimi tekmeci zaradi njihovih izjemnih atletskih sposobnosti.

Kot prva sta se na OI v Calgaryju v dvosedu preizkusila Stokes in White ter zasedla 30. mesto, s čimer sta prehitela osem ekip.

Stokes in White v bobu
Stokes in White v bobu
FOTO: Profimedia

V štirisedu so Jamajčani ostali brez uvrstitve. Prvo in drugo vožnjo so končali na 24. in 25. mestu, medtem ko so tretjo vožnjo začeli izvrstno, saj so imeli sedmi najhitrejši startni čas, a je na ovinku, poimenovanem Kreisel, Dudley Stokes izgubil nadzor nad bobom, ki se je nato prevrnil. Vsi štirje člani ekipe so splezali ven iz njega in ga s pomočjo osebja nesli do ciljne črte.

Prvi jamajški bob v Calgaryju 1988
Prvi jamajški bob v Calgaryju 1988
FOTO: Profimedia

Do izraza pridejo atletske sposobnosti

Njihov podvig je navdihnil tudi Hollywood, film Ledene steze je še povečal zanimanje za karibsko ekipo in pomagal razširiti ta šport tudi zunaj meja tradicionalnih zimskih športnih držav.

Bob, v katerem Slovenija nima predstavnikov, je del olimpijskih iger že od začetka, od Chamonixa 1924, ko so sprva tekmovali le v štirisedih oziroma petsedih, nato se je leta 1932 v Lake Placidu pridružil še dvosed. Moški zdaj tekmujejo v štirisedih in dvosedih, ženske pa v dvosedih in enosedih, ki je na zadnjih igrah v Pekingu 2022 doživel olimpijsko premiero.

Jamajčani v Pekingu
Jamajčani v Pekingu
FOTO: AP

Na umetni zaledeneli progi se v dolino spuščajo posamično, zmaga tisti z najboljšim seštevkom štirih voženj, po dve v dveh različnih dneh. Do izraza pridejo atletske sposobnosti ekipe, saj v veliki meri odloča dober in hiter start oziroma sprint tekačev pri potiskanju boba, zelo pomembno delo imata tudi voznik ter zaviralec.

Veliki apetiti

V zadnjih letih je Jamajka postala redna udeleženka tekmovanj v bobu na olimpijskih igrah, poudarjajo pri Olympics.com. Ekipa je v Sočiju 2014 debitirala v moškem dvosedu, v Pjongčangu 2018 še v ženskem dvosedu, v Pekingu 2022 pa se je kvalificirala za tri discipline.

Jamajška ekipa je zdaj redna udeleženka ZOI
Jamajška ekipa je zdaj redna udeleženka ZOI
FOTO: AP

V letošnji sezoni pa so dosegli zgodovinski uspeh, saj so Pitter, Dacres, Harris in Tracey novembra v Whistlerju osvojili prvo zmago v Severnoameriškem pokalu v zgodovini Jamajke. Od takrat so se kar sedemkrat povzpeli na zmagovalni oder in čeprav na olimpijskih igrah še nikoli niso končali višje od 14. mesta, kamor se je s ponedeljkovo vožnjo uvrstila tudi Moorova, upajo, da se bo z letošnjo generacijo športnikov to nazadnje le spremenilo.

Popotovanje z jetijem

Za njimi sicer že vrsto let stoji tudi močan sponzor, italijanski avtomobilski velikan Fiat. Ikonične oglaševalske kampanje so posneli že v letih 2001 in 2010, ko so oglaševali avtomobil Doblò, tokrat gre za nov enoprostorec Qubo L, ki gre v prodajo aprila.

La Repubblica povzema, da se zgodba iz reklame odvija v slikovitem alpskem okolju, kjer jamajška ekipa v bobu najde svoj avtomobil, ki je obtičal v snežnem metežu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ko ga poskušajo osvoboditi iz belega objema, se pojavi jeti, navdušen nad njihovo odločnostjo. Uspe mu in vozilo osvobodi z enim samim močnim sunkom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Športniki ga takoj sprejmejo medse in to srečanje zaznamuje začetek novega skupnega potovanja.

bob jamajka olimpijske igre ledene steze reklama fiat

Slovenija odloča 2026
