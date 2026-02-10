Naslovnica
OI 2026

Botn tudi do olimpijskega zlata, Dovžan 20.

Anterselva, 10. 02. 2026 15.37 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
STA
Lovro Planko

Norveški biatlonec Johan-Olav Botn je na prvem nastopu na velikem tekmovanju osvojil svojo prvo zlato kolajno. V Anterselvi je dobil tesen dvoboj na moški 20-kilometrski olimpijski tekmi, prvi posamični tekmi na letošnjih igrah. Najboljši od Slovencev je bil Miha Dovžan na 20. mestu.

Miha Dovžan
Miha Dovžan
FOTO: Profimedia

Johan-Olav Botn, ki je šele v olimpijski sezoni postal standardni član norveške reprezentance in v sezoni nanizal že tri zmage, si je zlato priboril s 100-odstotnim streljanjem. Štiriindvajsetletni Francoz Eric Perrot, aktualni svetovni prvak v tej disciplini, si je na drugem streljanju pridelal minuto pribitka in za zmagovalcem zaostal slabih 15 sekund, enkrat je bil z orožjem nenatančen tudi drugi Norvežan Sturla Holm Laegreid. Lanski zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala je za bron zaostal 48 sekund.

Tudi v slovenskem taboru posebnega razloga za veselje ni. Miha Dovžan na 20. mestu je imel najbolj mirno roko in zgrešil šele na zadnjem streljanju, zaostal pa je skoraj pet minut. Povratnik po poškodbi Jakov Fak je na prvi tekmi po decembrskem nastopu v Hochfilznu z dvema kazenskima minutama zasedel 29. mesto.

Slabše pa se je odrezal mlajši del ekipe. Lovro Planko je s puško napravil štiri napake in pristal na 48. mestu, Anton Vidmar pa je bil najhitrejši med Slovenci v smučini, a zgrešil kar sedem tarč in v okrnjeni olimpijski konkurenci osvojil 71. mesto med 89 tekmovalci.

V sredo ob 14.15 bo na sporedu 15-kilometrska ženska posamična tekma.

biatlon oi fak dovžan

