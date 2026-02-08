Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

Breezy Johnson: Moje misli so z Lindsey Vonn

Cortina d'Ampezzo, 08. 02. 2026 15.57 pred 13 minutami 3 min branja 1

Avtor:
S.V. STA
Breezy Johnson in Lindsey Vonn

Američanka Breezy Johnson je v nedeljo v Cortini d'Ampezzo dosegla neverjeten dvojni podvig. Leto dni po tem, ko je v Saalbachu v Avstriji prvič v karieri postala svetovna prvakinja, je smučarsko simultanko ponovila na klasični progi pod Tofano ter postala še olimpijska prvakinja v smuku. Po zmagi je bila z mislimi pri poškodovani Lindsey Vonn.

Američanka je zmagala s časom 1:36,10 in zagotovila, da bo 8. februar resnično ostal njen dan, na olimpijskem odru pa sta se ji pridružili še srebrna Nemka Emma Aicher in Italijanka Sofia Goggia, ki je zbirki olimpijskih kolajn dodala še bron za popoln barvni komplet.

Zmaga 30-letnice je prinesla velik obliž in veselje v reprezentanco Združenih držav Amerike, ki je doživljala enega najtežjih dni, saj je Lindsey Vonn spektakularno olimpijsko vrnitev po skoraj šestletni odsotnosti končala s srce parajočim padcem.

Preberi še Srhljivi prizori v Cortini: Vonn nepremično obležala, sledili grozeči kriki bolečine

"Sočustvujem z Lindsey. Vem, kako težko je smučati na tej progi in kako včasih, ker imaš to progo tako rad, ko padeš in te boli, boli še toliko huje. Sočustvujem z njo," je za Eurosport po dramatični tekmi dejala Johnson.

Breezy Johnson
Breezy Johnson
FOTO: AP

Sezona svetovnega pokala za Johnson ni bila ravno takšna, kot bi si morda želela, a se je vse spremenilo v Cortini. Leto dni po osvojitvi naslova svetovne prvakinje je na progi Olympia delle Tofane odlično nastopila in svoji zbirki medalj dodala še olimpijsko krono. To je čustveno popoln preobrat, potem ko je zaradi poškodb izpustila olimpijske igre v Pekingu leta 2022.

"Imela sem dober občutek glede današnjega dne," je dejala po osvojitvi zlata. "Še vedno ne morem verjeti, ne vem, kdaj bom vse to lahko ponotranjila. Vedela sem, da moram vztrajati, še bolj napadati kot na treningu, morala sem peljati brez napak, čutila sem, da mi to lahko uspe. Prepričana sem bila, da sem ustvarila dovolj hitrosti skozi vse odseke, zato sem upala, da bo dovolj," je razlagala v cilju.

Breezy Johnson
Breezy Johnson
FOTO: AP

Johnson je hitrostno letvico dvignila najvišje kot šesta na startu. Zato je morala kar dolgo čakati in trepetati v cilju. Ni bilo prvič, da se je znašla v takšnem položaju. Pred 12 meseci v Saalbachu je bila najhitrejša s startno številko 1.

"Lani na svetovnem prvenstvu sem zmagala kot prva na startu, zato sem morala čakati celo dirko. Nekako vem, kako je to. Osebno sicer raje oddirkam svoje zgodaj in potem čakam v cilju kot na vrhu na startu."

Na startu je bilo 36 tekmovalk. Vse so imele v glavi eno misel, kako pod Tofano biti najhitrejša v cilju. Olimpijske igre so znova potrdile sloves, da gre za edinstveno tekmovanje, ki na vsaka štiri leta od športnic terja najvišje vložke in tudi največje tveganje.

Vonn, ki je pri 41 letih želela ponoviti dosežek izpred 16 let, ko je bila zlata na OI v Whistlerju, se tveganje ni izšlo. Opornica, s katero si je skušala utrditi in stabilizirati levo koleno, na katerem si je na smuku pred OI v Crans Montani strgala sprednjo križno vez, ni zdržala. Kraljica hitrosti je padla že po nekaj zavojih po startu v srce parajočih prizorih.

Preberi še Von Allmen osvojil olimpijsko zlato, Hrobat na koncu 12.

Nazadnje se je ponovil razplet, ki ga je bilo mogoče dan prej spremljati na moškem smuku v Bormiu, ko je olimpijski naslov pripadel "tihemu favoritu". Zmagal je Švicar Franjo von Allmen, aktualni svetovni prvak v kraljevski disciplini alpskega smučanja.

olimpijske igre lindsey vonn breezy johnson alpsko smučanje

Slovenski biatlonci v mešani štafeti končali na 13. mestu

O padcu Lindsey Vonn spregovorila njena sestra: 'Bilo je grozljivo'

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luigi Taveri II.
08. 02. 2026 16.04
Končno članek o tekmovalki , ki si ga je zaslužila a so ga dali le, ker omenja Vonnovo
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Sestra ali mati? Zvezdnik resnico izvedel pri 37 letih
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
zadovoljna
Portal
Že trikrat ji je propadel zakon, a še vedno verjame v ljubezen
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane
Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
vizita
Portal
Raziskovalci po petdesetih letih razkrili novo krvno skupino, ki odpira pomembna vprašanja
Zakaj chia semen nikoli ne smete uživati suhih
Zakaj chia semen nikoli ne smete uživati suhih
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
cekin
Portal
'Preprosto ne morem verjeti, da se je to zgodilo'
O tem se ne pogovarjamo
O tem se ne pogovarjamo
Ste vedeli to o denarju?
Ste vedeli to o denarju?
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
moskisvet
Portal
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
dominvrt
Portal
Sobna rastlina, ki je znana po svojih žametnih vijoličnih listih
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Poletje v školjki
Poletje v školjki
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527