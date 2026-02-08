Breezy Johnson: Moje misli so z Lindsey Vonn

Američanka je zmagala s časom 1:36,10 in zagotovila, da bo 8. februar resnično ostal njen dan, na olimpijskem odru pa sta se ji pridružili še srebrna Nemka Emma Aicher in Italijanka Sofia Goggia, ki je zbirki olimpijskih kolajn dodala še bron za popoln barvni komplet. Zmaga 30-letnice je prinesla velik obliž in veselje v reprezentanco Združenih držav Amerike, ki je doživljala enega najtežjih dni, saj je Lindsey Vonn spektakularno olimpijsko vrnitev po skoraj šestletni odsotnosti končala s srce parajočim padcem.

"Sočustvujem z Lindsey. Vem, kako težko je smučati na tej progi in kako včasih, ker imaš to progo tako rad, ko padeš in te boli, boli še toliko huje. Sočustvujem z njo," je za Eurosport po dramatični tekmi dejala Johnson.

Breezy Johnson FOTO: AP

Sezona svetovnega pokala za Johnson ni bila ravno takšna, kot bi si morda želela, a se je vse spremenilo v Cortini. Leto dni po osvojitvi naslova svetovne prvakinje je na progi Olympia delle Tofane odlično nastopila in svoji zbirki medalj dodala še olimpijsko krono. To je čustveno popoln preobrat, potem ko je zaradi poškodb izpustila olimpijske igre v Pekingu leta 2022. "Imela sem dober občutek glede današnjega dne," je dejala po osvojitvi zlata. "Še vedno ne morem verjeti, ne vem, kdaj bom vse to lahko ponotranjila. Vedela sem, da moram vztrajati, še bolj napadati kot na treningu, morala sem peljati brez napak, čutila sem, da mi to lahko uspe. Prepričana sem bila, da sem ustvarila dovolj hitrosti skozi vse odseke, zato sem upala, da bo dovolj," je razlagala v cilju.

Breezy Johnson FOTO: AP

Johnson je hitrostno letvico dvignila najvišje kot šesta na startu. Zato je morala kar dolgo čakati in trepetati v cilju. Ni bilo prvič, da se je znašla v takšnem položaju. Pred 12 meseci v Saalbachu je bila najhitrejša s startno številko 1. "Lani na svetovnem prvenstvu sem zmagala kot prva na startu, zato sem morala čakati celo dirko. Nekako vem, kako je to. Osebno sicer raje oddirkam svoje zgodaj in potem čakam v cilju kot na vrhu na startu." Na startu je bilo 36 tekmovalk. Vse so imele v glavi eno misel, kako pod Tofano biti najhitrejša v cilju. Olimpijske igre so znova potrdile sloves, da gre za edinstveno tekmovanje, ki na vsaka štiri leta od športnic terja najvišje vložke in tudi največje tveganje. Vonn, ki je pri 41 letih želela ponoviti dosežek izpred 16 let, ko je bila zlata na OI v Whistlerju, se tveganje ni izšlo. Opornica, s katero si je skušala utrditi in stabilizirati levo koleno, na katerem si je na smuku pred OI v Crans Montani strgala sprednjo križno vez, ni zdržala. Kraljica hitrosti je padla že po nekaj zavojih po startu v srce parajočih prizorih.