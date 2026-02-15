Naslovnica
OI 2026
Zgodba se razvija

Izjemna Brignone na vrhu, 10 smučark v dobrih 60 stotinkah

Cortina d'Ampezzo, 15. 02. 2026

Avtor:
A.V.
Federica Brignone

Na zimskih olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo je na sporedu ženski veleslalom. Od Slovenk so na startni listi Ana Bucik Jogan, za katero bo to eden od zadnjih nastopov v karieri, Nika Tomšič in Caterina Sinigoi. Švedinja Sara Hector brani zlato iz Pekinga, med favoritinjami za najvišja mesta pa sta tudi domačinka Federica Brignone, ki je z briljantno vožnjo prevzela vodstvo, in trenutno vodilna v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala, Avstrijka Julia Scheib, ki pa je trenutno 11.

Na drugem mestu je nemška smučarka Lena Dürr z zaostankom 34 stotink sekunde, na tretje mesto pa se je s startno številko 17 prebila še ena ljubljenka domačega občinstva, sicer osmoljenka superveleslalomske preizkušnje Sofia Goggia (+0,46).

Branilka olimpijskega zlata iz Pekinga, Švedinja Sara Hector, je z zaostankom 74 stotink skupaj z Norvežanko Theo Louiso Stejrnesund in albansko predstavnico Laro Colturi na četrtem mestu. 

Švedinja Sara Hector bo skušala ponoviti uspeh z iger v Pekingu, kjer je pred štirimi leti osvojila zlato veleslalomsko odličje.
Švedinja Sara Hector bo skušala ponoviti uspeh z iger v Pekingu, kjer je pred štirimi leti osvojila zlato veleslalomsko odličje.
FOTO: AP

Veleslalom (ž), 1. vožnja, trenutni vrstni red:

1. F. Brignone (Ita) 1:03,23

2. L. Dürr (Nem) +0,34

3. S. Goggia (Ita) +0,46

4. S. Hector (Šve) +0,74

. T. Stjernesund (Nor) +0,74

. L. Colturi (Alb) +0,74

7. M. Shiffrin (Zda) +1,02

8. V. Grenier (Kan) +1,03

9. M. Fuerst Holtmann (Nor) +1,05

10. A. Robinson (Nzl) +1,09

Z domačega balkona je lahko videl svoje sanje

Slovenija po zaslugi izjemnih skakalcev celo pred Kitajci in Kanadčani

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Žmavc
15. 02. 2026 10.50
Napeta stegna in čvrste zadnjice športnih teles v opetih dresih... Dobra tekma bo. Čutim.
Odgovori
+1
1 0
Žmavc
15. 02. 2026 10.46
Na taki višini ni zraka. Redek je. Problem bo.
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
15. 02. 2026 10.43
A je Joganova spet prva?
Odgovori
+2
3 1
Mean Cat
15. 02. 2026 10.37
Bucik Jogan zadnjič na OI........verjamem, da ne.
Odgovori
+1
1 0
ummax
15. 02. 2026 10.36
Včasih ni bilo vikenda da ne bi gledali smučanja. Zdaj smo taki eksoti da sploh ni govora o tem.
Odgovori
+4
4 0
gullit
15. 02. 2026 10.25
Tri smučarke z enakim časom na prvem mestu, zanimivo. Danes še prva zlata za Albanijo,?
Odgovori
0 0
gullit
15. 02. 2026 10.35
Tigrica prehitela vse s kar lepo prednostjo. Bravo. Bo pa zanimiva druga vožnja, so majhne razlike za medaljo.
Odgovori
0 0
bibaleze
