Izjemna Brignone na vrhu, 10 smučark v dobrih 60 stotinkah

Na drugem mestu je nemška smučarka Lena Dürr z zaostankom 34 stotink sekunde, na tretje mesto pa se je s startno številko 17 prebila še ena ljubljenka domačega občinstva, sicer osmoljenka superveleslalomske preizkušnje Sofia Goggia (+0,46).

Branilka olimpijskega zlata iz Pekinga, Švedinja Sara Hector, je z zaostankom 74 stotink skupaj z Norvežanko Theo Louiso Stejrnesund in albansko predstavnico Laro Colturi na četrtem mestu.