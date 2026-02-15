Izjemna Brignone na vrhu, 10 smučark v dobrih 60 stotinkah

Na drugem mestu je nemška smučarka Lena Dürr z zaostankom 34 stotink sekunde, na tretje mesto pa se je s startno številko 17 prebila še ena ljubljenka domačega občinstva, sicer osmoljenka superveleslalomske preizkušnje Sofia Goggia (+0,46).
Branilka olimpijskega zlata iz Pekinga, Švedinja Sara Hector, je z zaostankom 74 stotink skupaj z Norvežanko Theo Louiso Stejrnesund in albansko predstavnico Laro Colturi na četrtem mestu.
Veleslalom (ž), 1. vožnja, trenutni vrstni red:
1. F. Brignone (Ita) 1:03,23
2. L. Dürr (Nem) +0,34
3. S. Goggia (Ita) +0,46
4. S. Hector (Šve) +0,74
. T. Stjernesund (Nor) +0,74
. L. Colturi (Alb) +0,74
7. M. Shiffrin (Zda) +1,02
8. V. Grenier (Kan) +1,03
9. M. Fuerst Holtmann (Nor) +1,05
10. A. Robinson (Nzl) +1,09
