Cas zavrnil pritožbo Ukrajinca s kontroverzno čelado

Ukrajinec je bil diskvalificiran zaradi čelade, na kateri so fotografije umrlih ukrajinskih športnikov, ki so bili ubiti zaradi ruske agresije na Ukrajino. Ta traja že skoraj štiri leta.

Pri Casu so, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, pojasnili, da je Cas ugotovil, da je svoboda govora na igrah zagotovljena, ampak to ne velja za samo tekmovališče.

Geste politične narave so med tekmovanji prepovedane z olimpijsko listino, Mednarodni olimpijski komite pa je pojasnil, da Ukrajinec ni sledil navodilom za športnike. Heraskeviču zaradi tega niso dovolili nastopiti tik pred začetkom prve vožnje v Cortini.

Pritožba, ki jo je Heraskevič podal na Cas, je vsebovala zahtevo po razveljavitvi odločitve Mednarodne zveze za bob in skeleton s takojšnjim učinkom ali vožnjo pod nadzorom Casa do končne odločitve.

Cas je v svojem sporočilu za javnost zapisal, da Heraskevič diskvalifikacijo z zimskih olimpijskih iger utemeljuje kot nesorazmerno in neutemeljeno s kakršnimikoli varnostnimi razlogi, kar mu povzroča nesorazmerno športno škodo.