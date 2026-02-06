Milano Cortina 2026: Smučarski tek

Smučarski tek, najstarejša oblika smučanja, je del OI že od samega začetka, od Chamonixa 1924. Ženske so se igram pridružile v Oslu 1952. V 12 končnih odločitvah nastopajo moški in ženske, ki tečejo v klasični ali prosti tehniki, s skupinskim (vsi naenkrat) ali posamičnim startom (v 30-sekundnih intervalih). Pri klasiki imajo smuči vzporedno, premikajo se naprej in nazaj, pri prosti v obliki črke V, pri obeh si pomagajo s palicami. Tekme so sprinterske ali na razdaljah, posamične, ekipne in štafetne. Prvič bodo v Milanu in Cortini moški in ženske tekmovali na enakih razdaljah. Olimpijska disciplina je tudi skiatlon, kjer tekači v "boksih" kot pri formuli 1 s klasičnih smuči presedlajo na smuči za prosto tehniko, ki so krajše in drugače namazane.

Petra Majdič je leta 2010 postala prva Slovenka z olimpijsko kolajno v smučarskem teku. FOTO: Damjan Žibert

Dve slovenski kolajni

Slovenci se lahko v smučarskih tekih pohvalimo z dvema kolajnama. Za prvo je na način, ki jo je popeljala med nesmrtne, poskrbela Petra Majdič, ki je leta 2010 v Vancouvru na ogrevanju zapeljala s steze, padla v jarek in si zlomila pet reber. Kljub hudim bolečinam je najboljša slovenska smučarska tekačica vseh časov še isti dan nastopila na sprinterski preizkušnji in osvojila bronasto kolajno. Njen uspeh je vsega štiri leta pozneje ponovila še Vesna Fabjan, ki je bila tretja na sprinterski preizkušnji v Sočiju.

Skandinavci daleč pred vsemi

Zgodovinsko gledano je po številu kolajn v smučarskem teku daleč najuspešnejša država Norveška, ki ima doslej kar 129 osvojenih kolajn, od tega 52 zlatih. Na drugem mestu je Švedska z 32 zlatimi in skupaj 84 kolajnami. Med posamezniki sta največ odličij osvojila legendarna Marit Björgen in Björn Daehlie. Björgen je bogato kariero sklenila kar s 15 olimpijskimi odličji, Daehlie pa s tremi manj. Oba sta po osemkrat osvojila zlato.

Slovenski predstavniki v smučarskem teku:

Ženske: Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja Moški: Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern

Spored tekmovanja:

- sobota, 7. februar (13.00)

- 20 km, skiatlon, ženske

- nedelja, 8. februar (12.30)

- 20 km, skiatlon, moški

- torek, 10. februar

- sprint, klasično, ženske (09.15) - sprint, klasično, moški (09.55)

- četrtek, 12. februar (13.00)

- 10 km, prosto, ženske

- petek, 13. februar (11.45)

- 10 km, prosto, moški

- sobota, 14. februar (12.00)

- štafeta 4 x 7,5 km, ženske

- nedelja, 15. februar (12.00)

- štafeta 4 x 7,5 km, moški

- sreda, 18. februar

- ekipni sprint, prosto, ženske (09.45) - ekipni sprint, prosto, moški (10.15)

- sobota, 21. februar (11.00)

- 50 km, klasično, moški

- nedelja, 22. februar (10.00)