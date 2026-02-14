Dan za nove slovenske medalje? Skakalce čaka tekma na veliki napravi

Slovenija je za zdaj na olimpijskih igrah osvojila dve odličji, obe v smučarskih skokih. Najprej se je srebra na posamični preizkušnji na srednji napravi razveselila Nika Prevc , ki je nato na mešani ekipni tekmi skupaj z Niko Vodan , Anžetom Laniškom in Domnom Prevcem osvojila zlato kolajno.

Prav slednji se na današnjo tekmo na veliki skakalnici podaja z odlično popotnico. Prvi skakalec letošnje zime je bil na obeh treningih najdaljši; v četrtek je pristal pri 143,5 metra, v petek pa pri 138,5 m. "Treba bo narediti dva dobra skoka in bomo videli, kako se bo to na koncu številčno pokazalo. Kar smo dosegli, smo dosegli. Eno medaljo imamo in domov ne gremo praznih rok. Seveda smo prišli pobrati čim več, a nenazadnje ne bomo šli razočarani domov, četudi ne osvojimo nič več," je pred tekmo na veliki skakalnici razmišljal Prevc, ki upa, da se bosta izkazala tudi Lanišek in Timi Zajc.