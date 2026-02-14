Naslovnica
OI 2026

'Imam občutek, da gledam film in opazujem, kaj počne ta deček Domen'

Predazzo, 14. 02. 2026 21.33 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
S.V.
Domen Prevc

Domen Prevc je to sezono daleč najboljši skakalec. Ob prehodu v novo koledarsko leto je osvojil turnejo štirih skakalnic, pred tremi tedni je prepričljivo postal svetovni prvak v poletih, zdaj pa je osvojil še dve zlati medalji na olimpijskih igrah.

"Ne vem, zdaj imam takšen občutek, kot da gledam nek film, nekaj se dogaja v ozadju in opazujem, kaj ta deček Domen dela. Res, nekaj čarobnega, čudovitega, in tako nekako še napad na drugo serijo, malo drame. In ja, tudi zame užitek od tekme, sploh zato, ker sem danes zaključil na tak način, kot sem zaključil," je za TV Slovenija kmalu po olimpijski zmagi povedal Domen Prevc.

Po podelitvi, ko si je okoli vratu še drugič nadel zlato kolajno, je počasi začel dojemati, kaj mu je uspelo. "Počasi se useda notri. Del mene se zadržuje, del mene ima solzne oči, del mene se sprašuje, kaj sem naredil ... Kot otrok niti nisem sanjal o tem. Da potem dosežeš nekaj tako velikega takega, o čemer niti sanjaš ne, to je res neverjetno. Res se splača delati, res se splača garati. Tudi če vmes ne gre najbolje, če ni najlažje, ko steče, pridejo nagrade, kot je ta."

Prevcu je v manj kot letu dni uspelo osvojiti naslov svetovnega prvaka v poletih, zlatega orla in dve zlati olimpijski medalji. Od kje jemlje vso to energijo?

"Imam brata, ki ima kavarno, nastopa kot standup komik, tukaj na olimpijskih igrah komentira, pa vse to spelje. Tako da nimam kaj jamrati. Se spomnem nanj in ugotovim, da imam še kar nekaj rezerve," je kot navdih navedel svojega brata Ceneta Prevca, ki se prav tako lahko pohvali z olimpijsko medaljo.

Ob tem pa Domen dodaja: "Imam ljudi okoli sebe, ki mi pomagajo in mi omogočajo stvari, zato sem res hvaležen, da jih imam. V zadnjih letih sem nekako sfiltriral ljudi, ki me delajo boljšega. Res sem vesel, da lahko to dodajam iz leta v leto in to je tisto, kar me dela dobrega, kar me brca v rit, da rastem iz dneva v dan."

Na tekmah svetovnega pokala je zbral 11 zmag, od tega dve prepričljivi na generalki v Willingenu pred začetkom olimpijskih iger. Po tekmah v Nemčiji je svojo prednost v skupni razvrstitvi povišal na 625 točk in je tako že zelo blizu osvojitve svojega prvega velikega kristalnega globusa. Ob koncu marca lani je v Planici skočil 254,5 metra in postavil svetovni rekord. Sanjska sezona torej.

olimpijske igre domen prevc

KOMENTARJI1

mr.poper
14. 02. 2026 21.27
Popolna predanost športu ,kar zmorejo le izjeme dajejo neverjetne rezultate zato nastopi avtomatizem ,ki je potreben pri izjemno zahtevnem športu -kot so smučarski skoki-uspešne sanje še naprej BRAVO .
