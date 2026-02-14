'Imam občutek, da gledam film in opazujem, kaj počne ta deček Domen'

"Ne vem, zdaj imam takšen občutek, kot da gledam nek film, nekaj se dogaja v ozadju in opazujem, kaj ta deček Domen dela. Res, nekaj čarobnega, čudovitega, in tako nekako še napad na drugo serijo, malo drame. In ja, tudi zame užitek od tekme, sploh zato, ker sem danes zaključil na tak način, kot sem zaključil," je za TV Slovenija kmalu po olimpijski zmagi povedal Domen Prevc.

Po podelitvi, ko si je okoli vratu še drugič nadel zlato kolajno, je počasi začel dojemati, kaj mu je uspelo. "Počasi se useda notri. Del mene se zadržuje, del mene ima solzne oči, del mene se sprašuje, kaj sem naredil ... Kot otrok niti nisem sanjal o tem. Da potem dosežeš nekaj tako velikega takega, o čemer niti sanjaš ne, to je res neverjetno. Res se splača delati, res se splača garati. Tudi če vmes ne gre najbolje, če ni najlažje, ko steče, pridejo nagrade, kot je ta."

Prevcu je v manj kot letu dni uspelo osvojiti naslov svetovnega prvaka v poletih, zlatega orla in dve zlati olimpijski medalji. Od kje jemlje vso to energijo?

"Imam brata, ki ima kavarno, nastopa kot standup komik, tukaj na olimpijskih igrah komentira, pa vse to spelje. Tako da nimam kaj jamrati. Se spomnem nanj in ugotovim, da imam še kar nekaj rezerve," je kot navdih navedel svojega brata Ceneta Prevca, ki se prav tako lahko pohvali z olimpijsko medaljo.