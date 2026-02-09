Domen Prevc: Videl sem, kje so rezerve, na kaj bo treba biti pozoren

Slovenci so izpustili prvi uradni trening na srednji skakalnici v petek in so v nedeljo na njej opravili prve skoke. Najboljši skakalec te sezone Domen Prevc je bil v prvi seriji treninga z daljavo 99 m četrti. V naslednjih dveh serijah je debitant na olimpijskih igrah z višjega zaletnega mesta pristal pri 99,5 m in 101 m, kar je zadoščalo za deseto in 21. mesto.

Domen Prevc FOTO: AP

"Zanimivo. Majhna skakalnica, zahtevne razmere, veter od zadaj, stvari niso ravno meni po godu. Ampak všeč mi je, da je bil danes en tak trening, preizkušnja in je jutri tisti dan, ko bo šlo zares. Videl sem, kjer so rezerve, na kaj bo treba biti pozoren in kaj je treba še danes narediti. Se že veselim jutrišnjega dneva," je prve vtise strnil svetovni prvak Prevc. Anže Lanišek je nastope stopnjeval, njegov zadnji skok je bil najboljši. S 104,5 m je v zadnji seriji zasedel peto mesto. V drugo je skočil 100 m za 11. mesto, v prvi seriji pa je bil z 96,5 m 20.

Anže Lanišek FOTO: Profimedia

"Skakalnice se ni kaj bistveno spremenila. Je zelo podobna, kot je bila, brez ritma, tako da je treba biti potrpežljiv na mizi in potem je vse mogoče. Dobro je bilo to, da je bila osnova že s prvim skokom prava. Dobro sem se začutil v položaju, potem sem delal samo na malenkostih, ki na takšnih tekmah odločajo, ker skačemo vsi v isto 'luknjo'," je povedal Lanišek. Najmanj zadovoljen je bil z uvodnim treningom Timi Zajc, ki pa je prav tako na koncu pokazal svoj najboljši skok. V prvih dveh (94,5 m in 99 m) je bil 23. in 28., v tretje pa je pristal pri 100 m in bil 12.

Timi Zajc FOTO: Profimedia