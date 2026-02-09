Naslovnica
OI 2026

Domen Prevc: Videl sem, kje so rezerve, na kaj bo treba biti pozoren

Predazzo, 09. 02. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Domen Prevc

Smučarski skakalci so pred današnjo tekmo na srednji skakalnici v Predazzu, prvo na olimpijskih igrah Milano-Cortina, opravili drug trening. Prvič pa so napravo preizkusili Slovenci. Domen Prevc je bil v prvi seriji četrti, Anže Lanišek pa v tretji seriji peti.

Slovenci so izpustili prvi uradni trening na srednji skakalnici v petek in so v nedeljo na njej opravili prve skoke. Najboljši skakalec te sezone Domen Prevc je bil v prvi seriji treninga z daljavo 99 m četrti.

V naslednjih dveh serijah je debitant na olimpijskih igrah z višjega zaletnega mesta pristal pri 99,5 m in 101 m, kar je zadoščalo za deseto in 21. mesto.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: AP

"Zanimivo. Majhna skakalnica, zahtevne razmere, veter od zadaj, stvari niso ravno meni po godu. Ampak všeč mi je, da je bil danes en tak trening, preizkušnja in je jutri tisti dan, ko bo šlo zares. Videl sem, kjer so rezerve, na kaj bo treba biti pozoren in kaj je treba še danes narediti. Se že veselim jutrišnjega dneva," je prve vtise strnil svetovni prvak Prevc.

Anže Lanišek je nastope stopnjeval, njegov zadnji skok je bil najboljši. S 104,5 m je v zadnji seriji zasedel peto mesto. V drugo je skočil 100 m za 11. mesto, v prvi seriji pa je bil z 96,5 m 20.

Anže Lanišek
Anže Lanišek
FOTO: Profimedia

"Skakalnice se ni kaj bistveno spremenila. Je zelo podobna, kot je bila, brez ritma, tako da je treba biti potrpežljiv na mizi in potem je vse mogoče. Dobro je bilo to, da je bila osnova že s prvim skokom prava. Dobro sem se začutil v položaju, potem sem delal samo na malenkostih, ki na takšnih tekmah odločajo, ker skačemo vsi v isto 'luknjo'," je povedal Lanišek.

Najmanj zadovoljen je bil z uvodnim treningom Timi Zajc, ki pa je prav tako na koncu pokazal svoj najboljši skok. V prvih dveh (94,5 m in 99 m) je bil 23. in 28., v tretje pa je pristal pri 100 m in bil 12.

Timi Zajc
Timi Zajc
FOTO: Profimedia

"Nisem najbolj zadovoljen. Forma se ni toliko dvignila, kolikor si želel, tako da me čaka še veliko dela. Revolucijo je težko narediti čez noč. Nekje sem na robu finalne serije in vsaj toliko je treba naštudirati, da bo vsaj ta prvi cilj šel čez," pa je trening strnil Zajc.

Odlično je skakal Nemec Philipp Raimund, ki je dobil prvo in drugo serijo (100 in 104 m), v tretji je zaostal le za Mariusom Lindvikom, a skočil pol metra dlje (106 m), kar je bila tudi daljava dneva.

Prva serija ponedeljkove tekme na srednji skakalnici se bo začela ob 19. uri. Že v torek nato na isti napravi sledi še mešana ekipna tekma, s pričetkom prve serije ob 18.45.

Prevc bo v ponedeljek zvečer na svojem debiju na olimpijskih igrah želel ponoviti uspeh sestre Nike, ki je bila v soboto srebrna, s čimer se bo pridružil sestri in športno upokojenima bratoma Petru in Cenetu kot četrti član dinastije Prevc z olimpijsko medaljo.

'S strgano križno vezjo na takšni ravni ni dobro tekmovati'

