Plešasta glava, ki sedi poleg vseh

V enem trenutku je poleg Američana Maksima Naumova, ko poljublja fotografijo umrlih staršev. V naslednjem ob njem sedi Francoz Adam Siao Him Fa. Nato je s Kanadčanom Stephenom Gogolevom. Naslednjič z Mehičanom Donovanom Carrillom in tako naprej. In vsakič se mora Benoit Richaud tudi preobleči.

Richaud z Gogolevom v kanadskih barvah FOTO: AP

Nobeno pravilo trenerjem ne prepoveduje dela z različnimi drsalci, zato je Richaud koreograf za kar 16 tekmovalcev v Milanu. Gre za 12 posameznih drsalcev in štiri pare, prihajajo pa iz 13 držav.

Hitrostno preoblačenje

Pravi, da ima približno 10 jaken, ki jih menja, odvisno od tekmovalcev. "Prinesem vse jakne in se nato hitro preoblečem," je Richaud povedal za NBC News. "Ljudje iz zveze ali vodje ekip mi pomagajo, da se preoblečem. Včasih ni treba hiteti, včasih pa je precej noro, kadar so nastopi eden za drugim," je odgovarjal na vprašanja o svojih oblačilih, ki so pritegnila pozornost gledalcev drsalnega programa na olimpijskih igrah.

Zavzema se za to, da predstavi državo drsalca, ki ga v tistem trenutku zastopa: "Vem, da nekateri trenerji želijo nositi običajna oblačila. Ampak mislim, da so olimpijske igre poseben trenutek, ko moraš ceniti tudi drugačnost ljudi. Mislim, da je to nekaj lepega. Vsaka država ima drugačno kulturo in na zaslonu želim to promovirati," pojasnjuje.

Richaud z Američanom Maksimom Naumovom FOTO: Profimedia

25 minut prvega trenerskega tedna

Ob njegovi trenutni priljubljenosti pa se zdi skoraj neverjetno, da nedolgo nazaj ni mogel najti strank, piše NBC. V umetnostnem drsanju je nekoč tekmoval tudi sam, vendar višje od sedmega mesta na mladinskem svetovnem prvenstvu nikoli ni prišel. Leta 2013 se je preusmeril v trenerske vode, vendar je imel v prvem tednu le eno 25-minutno vadbo in tako je bilo tudi ves prvi mesec. Stranke je začel dodajati le počasi, še zdaleč pa to niso bila taka znana imena, s katerimi se ponaša danes. "Nisem začel z vrhunskimi drsalci, ker sem bil nihče. Moja prva služba je bila dobesedno delo z ljudmi, ki so bili stari 70 let. Začel sem z babico. Učil sem starejše ljudi drsati," se spominja.

Richaud in francoski reprezentant Adam Siao Him Fa FOTO: Profimedia

Sčasoma pa je začel sodelovati z mladim latvijskim drsalcem Denissom Vasijevsom. Ko so prišli vrhunski rezultati in se je zgodba o uspehu začela širiti od ust do ust, je rasla tudi njegova priljubljenost. V zadnjem desetletju je postal eden najbolj iskanih koreografov na svetu.

Uresničevanje norih idej