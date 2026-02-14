Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

Plešasta glava, ki sedi poleg vseh

Milano, 14. 02. 2026 11.15 pred 3 minutami 3 min branja 2

Avtor:
T.H.
Richaud z Američanom Maksimom Naumovom

V napetih trenutkih, ko drsalci po opravljenem olimpijskem nastopu čakajo, koliko točk se bo pokazalo na zaslonu, kamera redno ujame svetlečo plešo. Njen lastnik pa je vsakič oblečen drugače. Koreograf Benoit Richaud namreč trenira 16 drsalcev iz 13 različnih držav, njegovo hitrostno menjavanje reprezentančnih jaken pa je na letošnjih olimpijskih igrah že postalo legendarno.

V enem trenutku je poleg Američana Maksima Naumova, ko poljublja fotografijo umrlih staršev. V naslednjem ob njem sedi Francoz Adam Siao Him Fa. Nato je s Kanadčanom Stephenom Gogolevom. Naslednjič z Mehičanom Donovanom Carrillom in tako naprej. In vsakič se mora Benoit Richaud tudi preobleči.

Richaud z Gogolevom v kanadskih barvah
Richaud z Gogolevom v kanadskih barvah
FOTO: AP

Nobeno pravilo trenerjem ne prepoveduje dela z različnimi drsalci, zato je Richaud koreograf za kar 16 tekmovalcev v Milanu. Gre za 12 posameznih drsalcev in štiri pare, prihajajo pa iz 13 držav.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hitrostno preoblačenje

Pravi, da ima približno 10 jaken, ki jih menja, odvisno od tekmovalcev. "Prinesem vse jakne in se nato hitro preoblečem," je Richaud povedal za NBC News. "Ljudje iz zveze ali vodje ekip mi pomagajo, da se preoblečem. Včasih ni treba hiteti, včasih pa je precej noro, kadar so nastopi eden za drugim," je odgovarjal na vprašanja o svojih oblačilih, ki so pritegnila pozornost gledalcev drsalnega programa na olimpijskih igrah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zavzema se za to, da predstavi državo drsalca, ki ga v tistem trenutku zastopa: "Vem, da nekateri trenerji želijo nositi običajna oblačila. Ampak mislim, da so olimpijske igre poseben trenutek, ko moraš ceniti tudi drugačnost ljudi. Mislim, da je to nekaj lepega. Vsaka država ima drugačno kulturo in na zaslonu želim to promovirati," pojasnjuje.

Richaud z Američanom Maksimom Naumovom
Richaud z Američanom Maksimom Naumovom
FOTO: Profimedia
Preberi še Na led s sliko staršev, umrlih v letalski nesreči

25 minut prvega trenerskega tedna

Ob njegovi trenutni priljubljenosti pa se zdi skoraj neverjetno, da nedolgo nazaj ni mogel najti strank, piše NBC. V umetnostnem drsanju je nekoč tekmoval tudi sam, vendar višje od sedmega mesta na mladinskem svetovnem prvenstvu nikoli ni prišel.

Leta 2013 se je preusmeril v trenerske vode, vendar je imel v prvem tednu le eno 25-minutno vadbo in tako je bilo tudi ves prvi mesec. Stranke je začel dodajati le počasi, še zdaleč pa to niso bila taka znana imena, s katerimi se ponaša danes.

"Nisem začel z vrhunskimi drsalci, ker sem bil nihče. Moja prva služba je bila dobesedno delo z ljudmi, ki so bili stari 70 let. Začel sem z babico. Učil sem starejše ljudi drsati," se spominja.

Richaud in francoski reprezentant Adam Siao Him Fa
Richaud in francoski reprezentant Adam Siao Him Fa
FOTO: Profimedia

Sčasoma pa je začel sodelovati z mladim latvijskim drsalcem Denissom Vasijevsom. Ko so prišli vrhunski rezultati in se je zgodba o uspehu začela širiti od ust do ust, je rasla tudi njegova priljubljenost. V zadnjem desetletju je postal eden najbolj iskanih koreografov na svetu.

Uresničevanje norih idej

Richaud hitro pot do uspeha pripisuje miselnosti, za katero verjame, da je drugi nimajo. "Ne bojim se. Sploh me ni strah," pojasnjuje. "To pomeni, da počnem, kar hočem, in nikoli ne poskušam ugoditi sodnikom ali ljudem. Če želimo uresničiti noro idejo, jo uresničimo. Vedno najdem način, da se stvari zgodijo," je samozavesten.

Kot pravi, je njegova moč prav v tem, da stvari počne drugače: "Želim naš šport potisniti naprej in spremeniti slog, spremeniti način, kako ljudje razmišljajo in gledajo na umetnostno drsanje."

drsanje koreograf Benoit Richaud jakne olimpijske igre milano cortina 2026

Kranjec se bo v drugo vožnjo podal z 9. mesta

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
osiveli_ritmični_gimnastik
14. 02. 2026 12.04
sem že mislil da se zopet kje janša štuli
Odgovori
-1
0 1
Mean Cat
14. 02. 2026 12.02
Same top novice ze od jutra👏👏👏
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
zadovoljna
Portal
Pamela Anderson presenetila z novo frizuro
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Tri živila, ki lahko spodbudijo prebavo in pomagajo pri kroničnem zaprtju
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
cekin
Portal
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
moskisvet
Portal
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
dominvrt
Portal
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Francoski poljub
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534