Po alkoholu posegel ob zlati medalji Slovenije: Nisem ponosen nase

"Nisem ponosen nase. Opravičujem se športnikom, trenerjem, spremljevalnemu osebju, Olimpijskemu komiteju, Smučarski zvezi in navijačem," je Medved, ki je že zapustil olimpijsko vas v Predazzu, povedal za Yle Sport.

Finski Yle Sport je v četrtek dopoldne stopil v stik s slovenskim trenerjem, ki se bo v kratkem z delodajalcem, Finsko smučarsko zvezo, pogovoril o nadaljnjih ukrepih.

Vse skupaj je povezano z dogodki v torek v Predazzu, ko je slovenska ekipa zmagala na tekmi mešanih ekip. Slovenec Medved je zmago svoje domovine spremljal s trenerske tribune, slovenska zasedba pa je polna Medvedovih dobrih prijateljev.

"Po tekmi sem dobil povabilo na slovensko proslavo zlate medalje. Nisem ničesar jedel, nato pa je alkohol opravil svoje," je poudaril Medved.

Trener, ki zadeve v javnosti ne namerava več komentirati, je še dodal: "Nisem ponosen nase, sem pa ponosen na svojo ekipo in na delo, ki smo ga opravili v zadnjih dveh letih. Svojim fantom želim omogočiti mir za delo in zmanjšati škodo, ki sem jo povzročil."