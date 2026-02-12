Naslovnica
OI 2026

Po alkoholu posegel ob zlati medalji Slovenije: Nisem ponosen nase

Predazzo, 12. 02. 2026 19.18 pred 26 minutami 1 min branja 18

Avtor:
S.V.
Igor Medved

Finsko olimpijsko reprezentanco je v četrtek pretresel precejšen škandal, ko je Olimpijski komite sporočil, da je glavnega trenerja smučarskih skokov Igorja Medveda poslal domov z iger - razlog za to pa uporaba alkohola. Slovenec pojasnjuje, da se je to pripetilo ob proslavi slovenske medalje na tekmi mešanih ekip.

Finski Yle Sport je v četrtek dopoldne stopil v stik s slovenskim trenerjem, ki se bo v kratkem z delodajalcem, Finsko smučarsko zvezo, pogovoril o nadaljnjih ukrepih.

"Nisem ponosen nase. Opravičujem se športnikom, trenerjem, spremljevalnemu osebju, Olimpijskemu komiteju, Smučarski zvezi in navijačem," je Medved, ki je že zapustil olimpijsko vas v Predazzu, povedal za Yle Sport.

Preberi še Škandal: Slovenski trener finskih skakalcev zaradi alkohola poslan domov

Vse skupaj je povezano z dogodki v torek v Predazzu, ko je slovenska ekipa zmagala na tekmi mešanih ekip. Slovenec Medved je zmago svoje domovine spremljal s trenerske tribune, slovenska zasedba pa je polna Medvedovih dobrih prijateljev.

"Po tekmi sem dobil povabilo na slovensko proslavo zlate medalje. Nisem ničesar jedel, nato pa je alkohol opravil svoje," je poudaril Medved.

Trener, ki zadeve v javnosti ne namerava več komentirati, je še dodal: "Nisem ponosen nase, sem pa ponosen na svojo ekipo in na delo, ki smo ga opravili v zadnjih dveh letih. Svojim fantom želim omogočiti mir za delo in zmanjšati škodo, ki sem jo povzročil."

olimpijske igre smučarski skoki igor medved alkohol finska

Nika Prevc med najboljšimi na treningu

Slovenske smučarske tekačice daleč pod vrhom, najboljša na 48. mestu

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mean Cat
12. 02. 2026 19.44
Ka zdaj novinarji...zakaj ga pribijate na kriz??.....politika pa krade vsem na ocem.....v to se vpikujte!!!
Odgovori
0 0
Sekira
12. 02. 2026 19.38
Ja, kakšno škodo je pa povzročil. Lepo, da se je udeležil proslabljanja. No, kakšen košček bi pa prej ali vmes moral v usta spravit.
Odgovori
+3
3 0
JanšaPsihič
12. 02. 2026 19.36
sam tole bom rekel.....vsi smo krvavi pod kozo!!!
Odgovori
+6
6 0
JanšaPsihič
12. 02. 2026 19.42
boljse da se ne ve kaj se dpgaja po olimpijskih vaseh...pa po hotelih itd.
Odgovori
0 0
Desno
12. 02. 2026 19.35
Pravilno stojim za našim trenerjem Finci so pa lahko samo tiho. Bolje da gre stran od njih
Odgovori
+5
5 0
iziizi
12. 02. 2026 19.34
NIKENEN MATI JE PIL KO PUMPA PA JE VSE PRESKOČIL LETEČI FINEC
Odgovori
+4
4 0
Patriot79
12. 02. 2026 19.33
Kaj ne, pravilno si naedil; medalijo je treba zapiti in nazdravti. Glavo gor in naprej v nove zmage
Odgovori
+6
6 0
musicalpotato
12. 02. 2026 19.32
Živim na Finskem. Tudi finski mediji niso objavlji kaj je točno nardil. Ne vem ali je spil 2 deci vina al je ležal pod mizo. Sam kolikor poznam fince, me ne bi presenetlo če so ga vrgli zarad par piv/nekaj vina za nazdravt. Finci so strašno pedantni glede pravil
Odgovori
+3
3 0
spehinprsut
12. 02. 2026 19.31
Mal je nazdravil.... Ta prav Slovenc! <3
Odgovori
+11
11 0
iziizi
12. 02. 2026 19.31
KAŠNA KAZEN NEKI ,KAJ PO TEM ČE JE MALO POPIL KAJ PRI NAS PA LAHKO MILJONE SI DAJEJO V ŽEP PA NIHČE PRIPRT ALI SUSPENDIRAN
Odgovori
+6
6 0
Potouceni kramoh
12. 02. 2026 19.30
Zdej ko je ostal brez službe in na cesti ga bo še bolj dal na zob.
Odgovori
+2
2 0
urib1
12. 02. 2026 19.26
Ah dejte no mir. Ni ne prvi ne zadnji, ki se ga je nažokal. Sploh pa Finci se ne rabijo delat, Kako je že tista, bolj papeškinod papeža
Odgovori
+7
8 1
Korošec77
12. 02. 2026 19.24
Pa dobro kaj so ga zarad 2 deci vina vrgli li kako...razumem da ne smes piti, ampak moralo se je najbrz na zunaj videti... drugace ne bi bilo tako drasticno.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
