OI 2026

Pakirala kovčke za 250 dni in stekla k sinu

Milano, 10. 02. 2026

Avtor:
T.H.
Italijanska hitrostna drsalka Francesca Lollobrigida

Ko se je zmagoslavno ogrnila z italijansko zastavo, je začela teči. Tekla je skozi tunel pod tribunami, po stopnicah. Ni se ustavila, dokler ni prišla do svojega še ne dveletnega sina. Mali nagajivi Tommaso je ukradel srca gledalcev po vsem svetu, hitrostna drsalka in nova olimpijska rekorderka Francesca Lollobrigida, pranečakinja slavne dive Gine Lollobrigide, pa je postala nova italijanska junakinja, simbol ženske moči, ki je dokazala, da se vrhunski šport in materinstvo ne izključujeta.

Potem ko je Francesca Lollobrigida maja 2023 postala mama, se je oktobra istega leta vrnila k tekmovanjem. Pred olimpijskimi igrami na domačih tleh je drsalka iz Rima na družbenih omrežjih delila svojo pot kot "mama športnica", intimen in močan zapis.

"Nisem se hotela odpovedati družini ali sanjam o domačih olimpijskih igrah," je pojasnila in pripovedovala o neprespanih nočeh, dojenju do 18. meseca ter pakiranju kovčkov za 250 dni na leto stran od doma, ki zaznamujejo življenje profesionalne drsalke.

Hitrostna olimpijska preizkušnja na 3000 m
Hitrostna olimpijska preizkušnja na 3000 m
FOTO: AP

Sanje so se ji v Milanu uresničile, in to prav na njen 35. rojstni dan. Hitrostno preizkušnjo na 3000 m je oddrsala tako hitro, da je postavila nov olimpijski rekord in dvignila na noge domače navijače, ko se je zmagoslavno ovila v zastavo države gostiteljice.

Zmagoslavje Francesce Lollobrigida
Zmagoslavje Francesce Lollobrigida
FOTO: AP

Po mnenju spletnih komentatorjev pa si je prislužila tudi naziv za najlepši objem letošnjih olimpijskih iger.

Po zmagi je namreč oddirjala po svojega sinčka in ga stisnila k sebi, nato pa skupaj z njim pozirala še pred fotografi. V naročju ga je držala tudi, ko je dajala izjavo pred kamero za RAI Sport, mali nadobudnež pa je hotel vso materino pozornost zase. Objemal jo je, vlekel za nos, ji z glave potegnil trak, udarjal po mikrofonu, medtem ko je skušala zbrano nadaljevati, njegove vragolije pa so dodobra nasmejale gledalce.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

'Tiha, a neustavljiva revolucija v profesionalnem športu'

Italija pa je dobila novo športno junakinjo. Čestitala ji je premierka Giorgia Meloni. "Italijanski ponos, talent in odločnost. Bravo," je zapisala.

Prav odločnost hvalijo tudi mediji. O objemu Francesce in sina so pri italijanski CronacaPop zapisali, da gre za "močno podobo, ki pripoveduje zgodbo o odločnosti, žrtvovanju in ljubezni, ter še enkrat dokazuje, da materinstvo in kariera na najvišji ravni športa ne le sobivata, ampak se lahko dejansko medsebojno krepita". Prepričani so, da je nova olimpijska prvakinja, ki že ima srebrno in bronasto medaljo s prejšnjih olimpijskih iger v Pekingu 2022, postala nov simbol "tihe, a neustavljive revolucije v profesionalnem športu".

Njena prateta je bila slavna italijanska igralka Gina Lollobrigida
Njena prateta je bila slavna italijanska igralka Gina Lollobrigida
FOTO: AP

Lollobrigida je postala najvidnejši obraz mam športnic, ki jih je v zimskih športih sicer manj kot v drugih športih. Kot piše omenjeni medij, ni naključje, da je bila izbrana za vodilno predstavnico projekta Športnice v materinstvu, pobude na državni ravni, katere cilj je nuditi konkretno podporo športnicam, ki se odločijo postati matere, ne da bi pri tem žrtvovale svojo kariero.

Preberi še 'Sin je najina zlata medalja, olimpijska kolajna pa je češnja na torti'

Spomnili so na kajakašico Josefo Idem, nemško športnico italijanskih korenin, ki je postavila precedens, ko je na svetovnem prvenstvu leta 1994 osvojila bronasto medaljo med nosečnostjo, v Sydneyju pa je leta 2000 postala olimpijska prvakinja, ko je bil njen drugi otrok star dobro leto. "Zlato je prišlo po materinstvu," je vedno poudarjala olimpijska prvakinja in s tem razbijala tabu, ki je (pre)dolgo omejeval športnice.

Italija ima novo junakinjo
Italija ima novo junakinjo
FOTO: AP

Tisto zadnje sporočilo, ki ga je Lollobrigida sledilcem namenila pred olimpijskimi igrami, zdaj, po osvojitvi zlata, odmeva še močneje, so prepričani pri Cronaci: "Tisti ženski, ki je preživela nosečnost in hkrati še naprej sanjala, tisti materi, ki se je vrnila na tekmovanja, medtem ko je dojila, tisti športnici, ki ni nikoli izpustila treninga, želim reči: uspelo vam je."

"In z njo so zmagale vse športnice in matere, ki še naprej dokazujejo, da se sanje nikoli ne iztečejo in da materinstvo ni zgolj vmesni del, ampak je lahko najmočnejše poglavje v športni karieri," zaključujejo.

Francesca Lollobrigida drsanje olimpijska prvakinja materinstvo šport sin

Razgalil se je zaradi Herminatorja

