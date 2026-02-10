Naslovnica
Hrgota in Tepeš v en glas: 'Takšno tekmo si vsak trener želi doživeti enkrat v karieri'

Predazzo, 10. 02. 2026 21.22 pred 5 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Robert Hrgota med navijači po tekmi mešanih ekip

Jurij Tepeš in Robert Hrgota sta objeta pospremila zadnji slovenski skok na mešani ekipni tekmi na olimpijskih igrah v Predazzu. Tudi zaradi njune odlične taktike, je Slovenija od prvega do zadnjega skoka kontrolirala tok dogodkov in z veliko prednostjo ubranila zlato odličje iz Pekinga 2022.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Nekako nepričakovano glede na včerajšnje dogajanje, kar se tiče fantov," je takoj po tekmi v smehu pozval selektor skakalcev Robert Hrgota. "A vedeli smo, da znajo skakati, sploh Anže je danes oddelal tako, kot zna. Tudi Domen, Nika Vodan pa je naravnost blestela. Ona res zaživi na teh ekipnih tekmah in danes je to spet potrdila. Res lep trenutek," je dodal Hrgota.

FOTO: AP

"To je zame prva olimpijska zlata medalja v vlogi trenerja. Odlično se nam je izšlo že s taktiko, da je Vodan prevzela odgovornost in nastopila v prvi skupini. Takšna tekma je poezija, super za gledati, takšno tekmo si vsak trener želi doživeti enkrat v karieri," pa je tekmo ocenil selektor skakalk Jurij Tepeš.

Preberi še Slovenski skakalci prepričljivo do zlate medalje na tekmi mešanih ekip

Nika Vodan je tako zlati in bronasti kolajni iz Pekinga 2022 dodala še eno zlato odličje, Nika Prevc posamičnemu srebru na prvi tekmi v Predazzu tako želeno zlato, za Laniška in Domna Prevca pa je ta kolajna prva v zbirki odličij. Domen Prevc je s tem postal četrti član družine Prevc z olimpijskim odličjem.

Dogajanje se z manjše naprave zdaj seli na veliko skakalnico, kjer se bo tekmovalni spored začel konec tedna.

smučarski skoki oi predazzo ekipna tekma
asdfghjklč
11. 02. 2026 12.32
Tudi v dvojicah bomo pobrali zlato.
bibaleze
