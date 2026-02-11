Naslovnica
OI 2026

'Ko je Nika Vodan skočila v drugi seriji, sem vedel, da je to - to'

Predazzo, 11. 02. 2026 07.59

Avtor:
Matic Flajšman M.J. STA
Robert Hrgota

Mešana slovenska skakalna ekipa je zlato osvojila v velikem slogu in z veliko prednostjo, drugouvrščena Norveška je zaostala 30,9 točke, tretjeuvrščena Japonska pa že 35,2 točke. Za Slovenijo je to 30. kolajna na zimskih olimpijskih igrah in 26. od osamosvojitve. Selektor fantovskega dela reprezentance Robert Hrgota je poudaril kako je ponosen, da se je ekipi po slabšem nastopu na posamični tekmi kar čez noč uspelo tako hitro in uspešno pobrati. In to na kakšen način!

"Nekako nepričakovana zmaga glede na včerajšnje dogajanje, kar se tiče fantov," je po tekmi v smehu izzval selektor skakalcev Robert Hrgota. "A vedeli smo, da fantje znajo skakati, sploh Anže je danes oddelal tako, kot zna. Tudi Domen, Nika Vodan pa je naravnost blestela. Ona res zaživi na teh ekipnih tekmah in danes je to spet potrdila. Res lep trenutek," je dodal Hrgota in našemu poročevalcu Maticu Flajšmanu na sprejemu v Slovenski hiši zaupal, kdaj je zaslutil, da Sloveniji nihče več ne mroe vzeti zlata ... 

Preberi še 'Tresel sem se. Po glavi mi je šlo, da imam v ekipi sestro in ne smem zafrkniti'

"Po drugem skoku Nike Vodan. Bila je odlična. Za Niko in Domna Prevca pa sem vedel, da bosta opravila svoje. Še prej je bil izjemen tudi Anže Lanišek. Vsa čast mu, kako se je pobral po posamičnin tekmi."

smučarski skoki oi predazzo ekipna tekma hrgota

Lahko bi se končalo tragično: avstralski deskar na dveh mestih zlomil vrat

'Tresel sem se. Po glavi mi je šlo, da imam v ekipi sestro in ne smem zafrkniti'

Rock8
11. 02. 2026 08.55
Čestitke🍀
Davao
11. 02. 2026 08.53
Premalo pozornosti se izkazuje Niki Vodan.Pravzaprav je ona poleg Laniška najbolj zaslužna za zlato!
petb
11. 02. 2026 09.32
Za zlato morajo biti vsi izjemni in so tudi vsi zaslužni. Danes pa so časi, ko se tistemu, ki ni prvi ne izkazuje pozornosti. Tega so krivi tako mediji, kot gledalci (navijači). Zato, čestitke vsem štirim izrednim skakalcem.
