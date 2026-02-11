'Ko je Nika Vodan skočila v drugi seriji, sem vedel, da je to - to'

"Nekako nepričakovana zmaga glede na včerajšnje dogajanje, kar se tiče fantov," je po tekmi v smehu izzval selektor skakalcev Robert Hrgota. "A vedeli smo, da fantje znajo skakati, sploh Anže je danes oddelal tako, kot zna. Tudi Domen, Nika Vodan pa je naravnost blestela. Ona res zaživi na teh ekipnih tekmah in danes je to spet potrdila. Res lep trenutek," je dodal Hrgota in našemu poročevalcu Maticu Flajšmanu na sprejemu v Slovenski hiši zaupal, kdaj je zaslutil, da Sloveniji nihče več ne mroe vzeti zlata ...