Ilka Štuhec: Hvala bogu, da je mimo

Ilka Štuhec je bila po tekmi izjemno čustvena, njeno prvo izjavo so zaznamovale solze in tišina, ki je povedala več kot tisoč besed. V nadaljevanju težkega dneva se je sicer zgovorna 35-letnica pomirila in uspela strniti svoje misli o nastopu na olimpijskem smuku: "Prva stvar, ki mi pade na pamet – hvala bogu, da je mimo. V zadnjem tednu je bilo ogromno stvari in emocij, ki so bile enostavno preveč za sproščen in dober nastop. Ko sem prišla v cilj, nisem bila zadovoljna ne z rezultatom ne z vožnjo, ampak mislim, da bo od zdaj naprej lažje."

Mariborčanka se je na progo podala kot 20. in končala na 15. mestu, ameriška zvezdnica Lindsey Vonn pa je imela startno številko 13 in smuk sklenila s hudim padcem v drugem zavoju. Ob tem si je zlomila nogo in že bila operirana. Kako pa takšni trenutki vplivajo na tekmovalke, ki čakajo na svoj nastop? "Na mene, iskreno povedano, skoraj nič. Žal ti je za vsako dekle, ki pade in se poškoduje, ampak si ne smeš dopustiti, da ti to pride do živega. Nekako se poskusiš zamotiti, počakaš, da mine, in nadaljuješ s svojo pripravo na tekmo," pravi Štuhec.

Ilka Štuhec FOTO: Profimedia