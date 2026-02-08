Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

Ilka Štuhec: Hvala bogu, da je mimo

Cortina d'Ampezzo, 08. 02. 2026 21.05 pred 52 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Matic Flajšman Anže Mlakar
Ilka Štuhec

Na olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo, ki ga je zaznamoval hud padec Lindsey Vonn, je slovenska smučarka Ilka Štuhec s skoraj dvema sekundama zaostanka končala na 15. mestu. "V zadnjem tednu je bilo ogromno emocij, ki so bile preveč za sproščen in dober nastop," je svoje misli strnila Mariborčanka.

Ilka Štuhec je bila po tekmi izjemno čustvena, njeno prvo izjavo so zaznamovale solze in tišina, ki je povedala več kot tisoč besed. V nadaljevanju težkega dneva se je sicer zgovorna 35-letnica pomirila in uspela strniti svoje misli o nastopu na olimpijskem smuku: "Prva stvar, ki mi pade na pamet – hvala bogu, da je mimo. V zadnjem tednu je bilo ogromno stvari in emocij, ki so bile enostavno preveč za sproščen in dober nastop. Ko sem prišla v cilj, nisem bila zadovoljna ne z rezultatom ne z vožnjo, ampak mislim, da bo od zdaj naprej lažje."

Preberi še Glasna tišina in solze Ilke Štuhec

Mariborčanka se je na progo podala kot 20. in končala na 15. mestu, ameriška zvezdnica Lindsey Vonn pa je imela startno številko 13 in smuk sklenila s hudim padcem v drugem zavoju. Ob tem si je zlomila nogo in že bila operirana. Kako pa takšni trenutki vplivajo na tekmovalke, ki čakajo na svoj nastop? "Na mene, iskreno povedano, skoraj nič. Žal ti je za vsako dekle, ki pade in se poškoduje, ampak si ne smeš dopustiti, da ti to pride do živega. Nekako se poskusiš zamotiti, počakaš, da mine, in nadaljuješ s svojo pripravo na tekmo," pravi Štuhec.

Ilka Štuhec
Ilka Štuhec
FOTO: Profimedia

Čeprav je srečna, da je smuk mimo, se nadaljevanja olimpijskih iger zelo veseli. Pred njo sta še dva nastopa, prvi že v torek. "Led je prebit in zdaj bo samo še lažje. Dala bom vse od sebe in upam, da bom čim bolj uživala. Kaj bo prišlo ven, bomo videli. Tukaj imam nekaj lepih spominov, dobrih voženj in vrhunskih rezultatov," je zaključila mariborska alpska smučarka in dodala, da bi jo v nadaljevanju iger zadovoljila "perfektna vožnja".

alpsko smučanje olimpijske igre smuk ilka štuhec

Na dan kulture uradno odprli slovensko hišo na OI v Cortini

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
juventina10
08. 02. 2026 21.59
emocije,saj ima ja izkušnje pri teh letih
Odgovori
+1
1 0
HardKore
08. 02. 2026 21.47
Ajde, penzija... dost je blo izgovorov
Odgovori
+4
4 0
G. Papež
08. 02. 2026 21.23
Ilka zdaj pa medalja💪
Odgovori
+0
2 2
Betuul
08. 02. 2026 21.15
👏 čestitke olimpijka Ilka! Uvrstitev med prvih 15 je več kot elitna 🗽👏
Odgovori
-3
2 5
bibaleze
Portal
Sestra ali mati? Zvezdnik resnico izvedel pri 37 letih
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
zadovoljna
Portal
Že trikrat ji je propadel zakon, a še vedno verjame v ljubezen
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
Slovenski filmi za Prešernov dan na VOYO
Slovenski filmi za Prešernov dan na VOYO
vizita
Portal
Raziskovalci po petdesetih letih razkrili novo krvno skupino, ki odpira pomembna vprašanja
Zakaj chia semen nikoli ne smete uživati suhih
Zakaj chia semen nikoli ne smete uživati suhih
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
cekin
Portal
'Preprosto ne morem verjeti, da se je to zgodilo'
O tem se ne pogovarjamo
O tem se ne pogovarjamo
Ste vedeli to o denarju?
Ste vedeli to o denarju?
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
moskisvet
Portal
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
dominvrt
Portal
Sobna rastlina, ki je znana po svojih žametnih vijoličnih listih
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Kmetija
Poletje v školjki
Poletje v školjki
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527