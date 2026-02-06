Ilka Štuhec padla na prvem treningu olimpijskega smuka

35-letna Mariborčanka se je takoj pobrala in postavila na noge, pomahala ter nakazala, da je z njo vse v redu. Štuhec se je po padcu spustila do ciljne arene, trening pa so začasno prekinili.

S Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da pri padcu ni prišlo do večje poškodbe, razen nekaj udarnin in bolečin v palcu na roki. "Če bo po dodatnih pregledih fizioterapevtke prišlo do novih informacij, bomo o tem obvestili," so še dodali.

Gre za prvi trening smuka v Cortini, kjer bodo potekali boji alpskih smučark za olimpijske kolajne. Prvega so odpovedali zaradi obilnega sneženja.

Štuhec bo nastopila v smuku, superveleslalomu in smuku za ekipno kombinacijo skupaj z Ano Bucik Jogan, ki bo tekmovala v slalomu.