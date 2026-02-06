Naslovnica
OI 2026

Ilka Štuhec padla na prvem treningu olimpijskega smuka

Cortina d'Ampezzo, 06. 02. 2026 12.24

Avtor:
S.V. STA
Ilka Štuhec

Za slovensko smučarko Ilko Štuhec se napad na prvo olimpijsko odličje ni začel najbolje. Slovenska tekmovalka je bila prva na startu današnjega prvega preizkusa proge Olympia delle Tofane pred nedeljskim smukom za medalje. Po skoku se ji je pripetila napaka in je zdrsnila na bok, a se je ustavila pred zaščitnimi mrežami.

35-letna Mariborčanka se je takoj pobrala in postavila na noge, pomahala ter nakazala, da je z njo vse v redu. Štuhec se je po padcu spustila do ciljne arene, trening pa so začasno prekinili.

S Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da pri padcu ni prišlo do večje poškodbe, razen nekaj udarnin in bolečin v palcu na roki. "Če bo po dodatnih pregledih fizioterapevtke prišlo do novih informacij, bomo o tem obvestili," so še dodali.

Gre za prvi trening smuka v Cortini, kjer bodo potekali boji alpskih smučark za olimpijske kolajne. Prvega so odpovedali zaradi obilnega sneženja.

Štuhec bo nastopila v smuku, superveleslalomu in smuku za ekipno kombinacijo skupaj z Ano Bucik Jogan, ki bo tekmovala v slalomu.

olimpijske igre ilka štuhec padec smuk

bibaleze
