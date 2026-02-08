Ilka Štuhec z dobrimi obeti, v igri tudi kolajna

Ilka Štuhec FOTO: Profimedia

Alpske smučarke so opravile vse preizkuse proge pred ženskim olimpijskim smukom za kolajne v Cortini d'Ampezzo. Najhitrejša na zadnjem treningu je bila Američanka Breezy Johnson (1:37,91). Slovenka Ilka Štuhec je vpisala 12. čas z zaostankom 1,21 sekunde. Tretje mesto na treningu, zasedla ga je veteranka Lindsey Vonn, je bilo oddaljeno 84 stotink.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Alpske smučarke so progo prvič preizkusile v petek. Štuhec je bila s številko 1 skorajda v vlogi preizkusne smučarke, prvega testa ni opravila, saj je po skoku zašla iz smeri v neočiščeni del ter ji je zdrsnilo na bok. Pobrala se je in prišla brez pomoči v iztek proge, potolčena in z bolečim palcem na levi roki.

Drugi trening je izpeljala veliko bolje. Kot tretja na startu je zaostala manj kot sekundo za Avstrijko Ariane Radler, nato pa z zaostankom 1,21 sekunde zasedla 12. čas preizkusne vožnje. Nemka Kira Weidle-Winkelmann je bila na drugem mestu natanko sekundo hitrejša od Slovenke, tretja Američanka Lindsey Vonn (+0,37), ki zaradi strganih sprednjih križnih vezi v levem kolenu smuča z opornico, pa 84 stotink. "Trening je bil po mojem v prvem delu dosti dober, so seveda še stvari, ki bi jih lahko naredila bistveno boljše. Tudi na dobri polovici oziroma dveh tretjinah proge, kjer sem včeraj odstopila, sem šla mogoče malce preveč tipajoče in potem v nadaljevanju tudi kar konkretno izven idealne linije. Zdaj vem, kako, in kaj, se proga izpelje do konca, kako je videti in bom jutri poskusila sestaviti tako, kot mora biti," je po treningu dejala Štuhec.

Lindsey Vonn FOTO: Profimedia