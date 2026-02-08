Ilka Štuhec z dobrimi obeti, v igri tudi kolajna

Alpske smučarke so opravile vse preizkuse proge pred ženskim olimpijskim smukom za kolajne v Cortini d'Ampezzo. Najhitrejša na zadnjem treningu je bila Američanka Breezy Johnson (1:37,91). Slovenka Ilka Štuhec je vpisala 12. čas z zaostankom 1,21 sekunde. Tretje mesto na treningu, zasedla ga je veteranka Lindsey Vonn, je bilo oddaljeno 84 stotink.
Alpske smučarke so progo prvič preizkusile v petek. Štuhec je bila s številko 1 skorajda v vlogi preizkusne smučarke, prvega testa ni opravila, saj je po skoku zašla iz smeri v neočiščeni del ter ji je zdrsnilo na bok. Pobrala se je in prišla brez pomoči v iztek proge, potolčena in z bolečim palcem na levi roki.
Drugi trening je izpeljala veliko bolje. Kot tretja na startu je zaostala manj kot sekundo za Avstrijko Ariane Radler, nato pa z zaostankom 1,21 sekunde zasedla 12. čas preizkusne vožnje. Nemka Kira Weidle-Winkelmann je bila na drugem mestu natanko sekundo hitrejša od Slovenke, tretja Američanka Lindsey Vonn (+0,37), ki zaradi strganih sprednjih križnih vezi v levem kolenu smuča z opornico, pa 84 stotink.
"Trening je bil po mojem v prvem delu dosti dober, so seveda še stvari, ki bi jih lahko naredila bistveno boljše. Tudi na dobri polovici oziroma dveh tretjinah proge, kjer sem včeraj odstopila, sem šla mogoče malce preveč tipajoče in potem v nadaljevanju tudi kar konkretno izven idealne linije. Zdaj vem, kako, in kaj, se proga izpelje do konca, kako je videti in bom jutri poskusila sestaviti tako, kot mora biti," je po treningu dejala Štuhec.
Petintridesetletnica na najverjetneje svojih zadnjih OI v karieri napada dosežek, ki ji manjka v zbirki. V svetovnem pokalu je zbrala 22 uvrstitev na stopničke, od tega ima 11 zmag, sedem na smukih. Na članskih svetovnih prvenstvih je bila v letih 2017 in 2019 zapovrstjo svetovna prvakinja v smuku. Na OI pa boljša kot deseta (smuk leta 2014 v Sočiju) še ni bila. In to seveda želi spremeniti v nedeljo. Smuk za kolajne v Cortini se bo začel na Prešernov dan, ki ga slavimo v Sloveniji, ob 11.30.
Vonn z 12 zmagami (20 stopničk) v Cortini je najuspešnejša na tekmah na ikoničnem prizorišču pod Tofano. Med uspešnejšimi je Štuhec s šestimi uvrstitvami na stopničke, od tega dvema zmagama. V Cortini je nazadnje zmagala pred tremi leti, ko je slavila na smuku. Takratne "upokojenke" Vonn ni bilo na startu.
