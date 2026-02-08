Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

Ilka Štuhec z dobrimi obeti, v igri tudi kolajna

Cortina d'Ampezzo, 08. 02. 2026 06.04 pred 2 urama 2 min branja 2

Avtor:
STA
Ilka Štuhec

Organizatorji so imeli zaradi obilnega sneženja v dneh pred začetkom dogajanja veliko preglavic. Zaradi velikih količin snega, v zgornjem delu olimpijske proge Tofane je zapadlo tudi meter snega, niso izpeljali načrtovanih treh treningov na smukaški progi. A kljub temu bo šlo danes še kako zares. Na startu pa bo tudi Slovenka Ilka Štuhec.

Ilka Štuhec
Ilka Štuhec
FOTO: Profimedia

Alpske smučarke so opravile vse preizkuse proge pred ženskim olimpijskim smukom za kolajne v Cortini d'Ampezzo. Najhitrejša na zadnjem treningu je bila Američanka Breezy Johnson (1:37,91). Slovenka Ilka Štuhec je vpisala 12. čas z zaostankom 1,21 sekunde. Tretje mesto na treningu, zasedla ga je veteranka Lindsey Vonn, je bilo oddaljeno 84 stotink.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Alpske smučarke so progo prvič preizkusile v petek. Štuhec je bila s številko 1 skorajda v vlogi preizkusne smučarke, prvega testa ni opravila, saj je po skoku zašla iz smeri v neočiščeni del ter ji je zdrsnilo na bok. Pobrala se je in prišla brez pomoči v iztek proge, potolčena in z bolečim palcem na levi roki.

Preberi še Bron v smuku in življenjska pot, ki je tlakovana daleč od žarometov

Drugi trening je izpeljala veliko bolje. Kot tretja na startu je zaostala manj kot sekundo za Avstrijko Ariane Radler, nato pa z zaostankom 1,21 sekunde zasedla 12. čas preizkusne vožnje. Nemka Kira Weidle-Winkelmann je bila na drugem mestu natanko sekundo hitrejša od Slovenke, tretja Američanka Lindsey Vonn (+0,37), ki zaradi strganih sprednjih križnih vezi v levem kolenu smuča z opornico, pa 84 stotink.

"Trening je bil po mojem v prvem delu dosti dober, so seveda še stvari, ki bi jih lahko naredila bistveno boljše. Tudi na dobri polovici oziroma dveh tretjinah proge, kjer sem včeraj odstopila, sem šla mogoče malce preveč tipajoče in potem v nadaljevanju tudi kar konkretno izven idealne linije. Zdaj vem, kako, in kaj, se proga izpelje do konca, kako je videti in bom jutri poskusila sestaviti tako, kot mora biti," je po treningu dejala Štuhec.

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn
FOTO: Profimedia

Petintridesetletnica na najverjetneje svojih zadnjih OI v karieri napada dosežek, ki ji manjka v zbirki. V svetovnem pokalu je zbrala 22 uvrstitev na stopničke, od tega ima 11 zmag, sedem na smukih. Na članskih svetovnih prvenstvih je bila v letih 2017 in 2019 zapovrstjo svetovna prvakinja v smuku. Na OI pa boljša kot deseta (smuk leta 2014 v Sočiju) še ni bila. In to seveda želi spremeniti v nedeljo. Smuk za kolajne v Cortini se bo začel na Prešernov dan, ki ga slavimo v Sloveniji, ob 11.30.

Vonn z 12 zmagami (20 stopničk) v Cortini je najuspešnejša na tekmah na ikoničnem prizorišču pod Tofano. Med uspešnejšimi je Štuhec s šestimi uvrstitvami na stopničke, od tega dvema zmagama. V Cortini je nazadnje zmagala pred tremi leti, ko je slavila na smuku. Takratne "upokojenke" Vonn ni bilo na startu.

alpsko smučanje oi smuk ilka štuhec lindsey vonn

Bizarno: Povečave v mednožju za več vzgona in daljše skoke?

'Na meni je bilo preveč pritiska, s katerim se mi ni uspelo soočiti'

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
08. 02. 2026 08.26
Ma kaksni dobri obeti in v igri medalja??? Dejmo pogledat realno: zaostala bo za Vonnovo… realno pa bo zudi nekje od 10mesta naprej! Ampak ja rezultat no tak ker jo je motlo sonce in je povozila kamen!
Odgovori
+1
1 0
HardKore
08. 02. 2026 08.16
😂😂😂😂
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
Sestra ali mati? Zvezdnik resnico izvedel pri 37 letih
Sestra ali mati? Zvezdnik resnico izvedel pri 37 letih
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
zadovoljna
Portal
Že trikrat ji je propadel zakon, a še vedno verjame v ljubezen
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane
Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
vizita
Portal
Zakaj chia semen nikoli ne smete uživati suhih
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
Raziskovalci po petdesetih letih razkrili novo krvno skupino, ki odpira pomembna vprašanja
Raziskovalci po petdesetih letih razkrili novo krvno skupino, ki odpira pomembna vprašanja
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
cekin
Portal
O tem se ne pogovarjamo
'Preprosto ne morem verjeti, da se je to zgodilo'
'Preprosto ne morem verjeti, da se je to zgodilo'
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Ste vedeli to o denarju?
Ste vedeli to o denarju?
moskisvet
Portal
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
dominvrt
Portal
Sobna rastlina, ki je znana po svojih žametnih vijoličnih listih
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
voyo
Portal
Poletje v školjki
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527