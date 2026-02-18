Naslovnica
OI 2026

Izjemna Shiffrin do zlata kar s sekundo in pol naskoka

Cortina d'Ampezzo, 18. 02. 2026 10.58 pred 21 minutami 1 min branja 21

Avtor:
A.V. STA
Mikaela Shiffrin prepričljivo vodi po prvi vožnji olimpijskega slaloma v Cortini d'Ampezzo.

Mikaela Shiffrin, ena najboljših alpskih smučark vseh časov, je po razočaranjih v ekipni kombinaciji in veleslalomu zablestela v slalomu in z naskokom osvojila novo olimpijsko zlato kolajno v svoji paradni disciplini. Izjemna Američanka je bila vodilna že po prvi vožnji in v finalu vse skupaj le še nadgradila. Na zmagovalnem odru sta pristali še Švicarka Camille Rast (+1,50) in Švedinja Anna Swenn Larsson (+1,71). Slovenska predstavnica Ana Bucik je končala na 24. mestu.

Mikaela Shiffrin, ki s 108 zmagami v svetovnem pokalu in osemkratnim naslovom svetovne prvakinje velja za eno najboljših smučark vseh časov, je na olimpijske igre v Italijo prišla z visokimi pričakovanji, a je bila po slabšem slalomskem nastopu v ekipni kombinaciji z Breezy Johnson četrta, v veleslalomu pa enajsta.

Mikaela Shiffrin je upravičila vlogo izrazite favoritinje in slavila na olimpijskem slalomu kar s sekundo in pol naskoka pred najbližjo zasledovalko, Švicarko Camille Rast.
Mikaela Shiffrin je upravičila vlogo izrazite favoritinje in slavila na olimpijskem slalomu kar s sekundo in pol naskoka pred najbližjo zasledovalko, Švicarko Camille Rast.
FOTO: AP

Današnja medalja je njena četrta olimpijska, potem ko je na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014 slavila v slalomu, štiri leta pozneje pa je v Pyeongchangu dodala še zlato odličje v superveleslalomu in srebrno v kombinaciji. Z zadnjih zimskih olimpijskih iger v Pekingu se je vrnila brez odličij.

Shiffrin je vodila že po prvi vožnji, ko si je pred Leno Dürr priborila 82 stotink sekunde prednosti. Nemka je po hitri napaki v drugi vožnji odstopila.

Ana Bucik Jogan je na svojih zadnjih olimpijskih igrah v karieri osvojila 24. mesto.
Ana Bucik Jogan je na svojih zadnjih olimpijskih igrah v karieri osvojila 24. mesto.
FOTO: AP

Slalom (ž), končni vrstni red:

1. M. Shiffrin (Zda) 47,13

2. C. Rast (Švi) +1,50

3. A. Swenn Larsson (Šve) +1,71

4. W. Holdener (Švi) +1,93

5. K. Truppe (Avt) +2,00

6. K. Huber (Avt) +2,08

7. M. Meillard (Švi) +2,15

8. P. Moltzan (Zda) +2,19

9. E. Aicher (Nem) +2,49

10. C. McFarlane (Fra) +2,68

...

24. A. Bucik Jogan (Slo) +4,62

28. N. Tomšič (Slo) +5,87

30. C. Sinigoi (Slo) +6,31

36. L. Lapanja (Slo) +8,68

olimpijske igre 2026 zimski športi slalom mikaela shiffrin ana bucik jogan

KOMENTARJI21

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Krokodil1922
18. 02. 2026 15.12
Čestitke. Zelo ji privoščim, saj zadnjih 10 let drži smučanje atraktivno.
Odgovori
0 0
Žmavc
18. 02. 2026 15.10
Ana je lepša od Mikaele. Sicer se tudi slednje ne bi branil.
Odgovori
0 0
4krogci
18. 02. 2026 14.53
šifrinova kljub sekundi prednosti v drugem teku doda se dodatne pol sekunde prednosti.....nase pa ze v prvem teku z zamudo 5 sekund...bravooo
Odgovori
+4
4 0
Brus1234
18. 02. 2026 14.56
Imajo enak rezultat, kot bi šle na Podkoren smučat turistično.
Odgovori
+2
2 0
palinko74
18. 02. 2026 14.51
je pokazala zobe
Odgovori
0 0
sseebbaa
18. 02. 2026 14.03
bucka hvala bogu, da nehaš po tej sezoni z smučanjem...ne morem gledat tega matranja proge
Odgovori
+3
3 0
4krogci
18. 02. 2026 14.54
si preprican da bo koncala? Ilki s sponzorji vrata pokazal....bucikovi jih nima kdo!
Odgovori
+2
2 0
juventina10
18. 02. 2026 15.07
važno,da so še rezerve.če jih ne izkoristiš v zadnji sezoni,potem je bilo vse brez veze.
Odgovori
+1
1 0
tom74
18. 02. 2026 13.57
Kapo dol, da se ji sploh da it v gondolo po vseh slabih rezultatih ;)
Odgovori
+3
4 1
Žmavc
18. 02. 2026 14.02
Jaz bi šel z njo v gondolo. Samo bi prej zatemnil vsa stekla. 😉
Odgovori
+1
1 0
olafur
18. 02. 2026 13.55
kako žalosten zadnji nastop Ane, čisto brez energije kot bi bil rahel trening ne OI, raje bi videl da znori in odstopi po dolidnem vmesnem času.
Odgovori
+3
3 0
4krogci
18. 02. 2026 14.54
če ji je bil pa glavni cil da pride do cilja!
Odgovori
+1
1 0
juventina10
18. 02. 2026 15.09
tu imamo na eni strani vrhunske športnike Nika Prevc ali Mcgrath.ona žalostna zaradi "samo"srebra,drugi jezen v hosto.naše pa smeh,ko pristanejo na 30,70 mestu.nasmešek do ušes.
Odgovori
+1
1 0
Unionko
18. 02. 2026 13.42
Ena sama žalost naših smučark in smučarjev. Smučanje naših na ravni Hubertusa von Hohenloheja, vendar v njegovih, slabših časih!
Odgovori
+1
1 0
Žmavc
18. 02. 2026 13.31
Tole je pa ena najlepših športnic na ZOI 2026! Veselje je pogledat njeno napeto zadnjico, čvrsta stegna in dolge noge, ujete v opet smučarski dres. Kaj bi dal, da bi bil starter v štartni hišici. Sploh, preden se požene. Ko se rahlo pripogne. 🥰😍
Odgovori
-2
1 3
4krogci
18. 02. 2026 14.56
mislis sifrinovo? ta ma na hrbtu vecji sixpack, kot pa mi moski sanjarimo o njemu kadarkoli spredi!
Odgovori
+1
1 0
Brus1234
18. 02. 2026 12.47
Čudno, da so naše sploh zadele destinacijo kam je treba it!!
Odgovori
+2
3 1
4krogci
18. 02. 2026 12.46
nase pa same vrhunske! Ampak brez skrbi Bucikovabo v drugo napadla in spet se nebo izslo po nacrtih oz. cilj zimskih OI koncat tekmo nebo se izsel!, Lapajna...itaq skoda o tej pocitnikovalki sploh karkol ropotat!! In to je to!
Odgovori
+6
7 1
Uporabnik-1442225
18. 02. 2026 12.43
Ne vem kaj turistke delajo na OI
Odgovori
+3
4 1
presrani
18. 02. 2026 12.21
Bucik bo v drugi vožnji presenečenje.
Odgovori
-3
1 4
štajerc65
18. 02. 2026 12.24
Lapajna pa ima sliko Snoop doga. Tudi to šteje.
Odgovori
+4
5 1
bibaleze
