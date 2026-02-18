Izjemna Shiffrin do zlata kar s sekundo in pol naskoka

Mikaela Shiffrin , ki s 108 zmagami v svetovnem pokalu in osemkratnim naslovom svetovne prvakinje velja za eno najboljših smučark vseh časov, je na olimpijske igre v Italijo prišla z visokimi pričakovanji, a je bila po slabšem slalomskem nastopu v ekipni kombinaciji z Breezy Johnson četrta, v veleslalomu pa enajsta.

Mikaela Shiffrin je upravičila vlogo izrazite favoritinje in slavila na olimpijskem slalomu kar s sekundo in pol naskoka pred najbližjo zasledovalko, Švicarko Camille Rast.

Današnja medalja je njena četrta olimpijska, potem ko je na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014 slavila v slalomu, štiri leta pozneje pa je v Pyeongchangu dodala še zlato odličje v superveleslalomu in srebrno v kombinaciji. Z zadnjih zimskih olimpijskih iger v Pekingu se je vrnila brez odličij.

Shiffrin je vodila že po prvi vožnji, ko si je pred Leno Dürr priborila 82 stotink sekunde prednosti. Nemka je po hitri napaki v drugi vožnji odstopila.