Izjemna Shiffrin do zlata kar s sekundo in pol naskoka

Mikaela Shiffrin, ki s 108 zmagami v svetovnem pokalu in osemkratnim naslovom svetovne prvakinje velja za eno najboljših smučark vseh časov, je na olimpijske igre v Italijo prišla z visokimi pričakovanji, a je bila po slabšem slalomskem nastopu v ekipni kombinaciji z Breezy Johnson četrta, v veleslalomu pa enajsta.
Današnja medalja je njena četrta olimpijska, potem ko je na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014 slavila v slalomu, štiri leta pozneje pa je v Pyeongchangu dodala še zlato odličje v superveleslalomu in srebrno v kombinaciji. Z zadnjih zimskih olimpijskih iger v Pekingu se je vrnila brez odličij.
Shiffrin je vodila že po prvi vožnji, ko si je pred Leno Dürr priborila 82 stotink sekunde prednosti. Nemka je po hitri napaki v drugi vožnji odstopila.
Slalom (ž), končni vrstni red:
1. M. Shiffrin (Zda) 47,13
2. C. Rast (Švi) +1,50
3. A. Swenn Larsson (Šve) +1,71
4. W. Holdener (Švi) +1,93
5. K. Truppe (Avt) +2,00
6. K. Huber (Avt) +2,08
7. M. Meillard (Švi) +2,15
8. P. Moltzan (Zda) +2,19
9. E. Aicher (Nem) +2,49
10. C. McFarlane (Fra) +2,68
...
24. A. Bucik Jogan (Slo) +4,62
28. N. Tomšič (Slo) +5,87
30. C. Sinigoi (Slo) +6,31
36. L. Lapanja (Slo) +8,68
