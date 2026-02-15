Naslovnica
Barvna paleta superzvezdnice Jutte Leerdam

Milano, 15. 02. 2026

Avtor:
T.H.
Značilni gib Jutte Leerdam

Čeprav tokrat ni zmagala, se je nizozemska zvezdniška drsalka Jutta Leerdam znova znašla na vrhu športnih zapisov po svetu. Rojakinja Femke Kok ji je tokrat vrnila milo za drago in ji speljala zlato medaljo, vendar je bila 181 cm visoka plavolaska, ljubljenka občinstva in medijev, v hitrostni preizkušnji na 500 metrov zadovoljna tudi s srebrom. Na tribunah pa je zanjo znova stiskal pesti tudi zaročenec Jake Paul, razvpiti vplivnež, ki je postal boksar.

15 parov hitrostnih drsalk se je v nedeljo popoldne potegovalo na olimpijski preizkušnji na 500 metrov. Dvorana v Milanu je skočila na noge, ko je v dvanajstem paru skupaj z Nemko Sophie Warmuth stopila superzvezdnica tega športa Nizozemka Jutta Leerdam.

Današnji zmagovalni oder
Današnji zmagovalni oder
FOTO: AP

Med olimpijskimi igrami je število njenih sledilcev na Instagramu preseglo šest milijonov. Viralni so postali posnetki njenih treningov, utrinkov z drsališča, odpenjanja tesno oprijetega kombinezona, trenutkov, ko si razpusti dolge blond lase in gre z roko skozi njih. Komentatorji z vsega sveta so se oglašali, da so našli nov najljubši šport, se spraševali, ali se taka drsališča lahko zgradijo tudi v njihovi domovini.

Značilni gib Jutte Leerdam
Značilni gib Jutte Leerdam
FOTO: AP

Ni le lepa, ampak tudi sposobna

Njeni rezultati jih niso preveč zanimali, a daleč od tega, da bi bila visokorasla Nizozemka le lep obraz iger. Celo najlepši, kot poudarjajo številni. Juttina kolekcija medalj vsebuje kar 12 medalj s svetovnih prvenstev, od tega šest zlatih. Z olimpijskih iger v Pekingu 2022 je domov odnesla srebro.

Ta teden je v zbirko dodala še najžlahtnejše odličje. V ponedeljek je v hitrostnem drsanju na 1000 metrov zlato medaljo osvojila z novim olimpijskim rekordom (1:12,31); v ostrem boju je premagala rojakinjo Femke Kok. Ta pa ji je danes to vrnila.

Leerdamova je v boju z Nemko postavila čas 37,15, ki je zdržal do zadnjega para, v katerem sta bili Kokova in Američanka Erin Jackson, branilka naslova iz Pekinga. Tokrat pa je bila Kokova tista, ki je postavila nov olimpijski rekord (36,49) in Leerdamovi speljala zlato odličje.

Jake Paul spet v stresu

Ta je bila sicer nadvse zadovoljna tudi s srebrno medaljo - na prejšnjih olimpijskih igrah je bila v tej preizkušnji šele peta -, in svet je obkrožila fotografija brhkih deklet v oranžnem kombinezonu. Leerdamova je vseeno dobila prav toliko (ali še več) pozornosti kot nova olimpijska prvakinja, kamere so na tribunah znova ujele tudi njenega zaročenca, kako goreče navija zanjo.

Jake Paul na olimpijski tribuni
Jake Paul na olimpijski tribuni
FOTO: AP

Jake Paul, zvezdnik YouTuba, ki je zajadral v svet borilnih veščin, med Nizozemci sicer ni najbolj priljubljen. Par se je začel sestajati leta 2023, zaročila pa sta se marca lani in rojaki se hudujejo, da se je Jutta od takrat močno spremenila.

Slab vpliv zvezdniškega zaročenca?

"Odkar je začela hoditi z Jakeom, mnogi Nizozemci menijo, da misli, da je boljša od njih," je za Sun dejal vir, ki je namignil, da je bila Leerdamova pred življenjem s Paulom "veliko bolj skromna" in da je druženje z razvpitim Američanom vplivalo nanjo. Očitajo ji, da se zdaj vede kot diva in živi kot milijonarka. Novembra je sklenila tudi donosno manekensko pogodbo z blagovno znamko oblačil Kim Kardashian.

Srebrna olimpijska medalja Jutta Leerdam
Srebrna olimpijska medalja Jutta Leerdam
FOTO: AP

Njeno vedenje je bilo v središču pozornosti ves čas zimskih olimpijskih iger. Očitali so ji, da se je distancirala od soigralk, potem ko je na družbenih omrežjih objavila slike s potovanja na igre v Milanu z zasebnim letalom, namesto da bi potovala z nizozemsko ekipo, ki je letela z rednimi letalskimi linijami.

Odpovedala je tudi udeležbo na otvoritveni slovesnosti in si jo raje ogledala po televiziji.

Zmagoslavni skok
Zmagoslavni skok
FOTO: AP

Sama se na očitke o zvezdništvu ne ozira preveč, svoje sledilce še naprej zalaga z utrinki iz svojega (zvezdniškega) življenja, v katerem se je danes okitila z novo olimpijsko medaljo.

drsanje olimpijske igre Jutta Leerdam Femke kok

Nika Prevc po zlati in srebrni osvojila še bronasto olimpijsko medaljo

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Žmavc
15. 02. 2026 20.39
Tekmovalni dres se ji več kot odlično poda.
