Kamen za 860 evrov iz epicentra škandala

Gre za igro na ledu z velikimi, skoraj 20 kilogramov težkimi kamni, ki drsijo proti krogu, tekmovalci pa jim čistijo pot z metlami. Cilj igre je čim bolj približati kamen ciljni točki v središču koncentričnih krogov.

Kamen za krling FOTO: AP

Krling je eden najbolj priljubljenih športov na zimskih olimpijskih igrah, trdi uradna stran Olympics.com. Tam so ga prvič izvedli leta 1924 v Chamonixu, nato po desetletjih premora znova na igrah v Naganu 1998. Kot pravijo, gre za šport, ki združuje timsko delo in natančnost ter dovršene pripomočke, potrebne za igranje.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Krling na olimpijskih igrah AP

Krling na olimpijskih igrah AP

Merita se dve moštvi s po štirimi igralci, nastopajo moške in ženske ekipe ter letos tretjič tudi mešane dvojice.

Letos je krling zaznamoval škandal, ki ga je zakuhal kanadski olimpijec, ki naj bi se na nedovoljen način dotikal kamna po njegovi izpustitvi.

Marcu Kennedyju so Švedi očitali nedovoljen dotik FOTO: AP

Poraženi Švedi, ki so vzpostavili celotno nadzorno operacijo, so Kanadčane obtožili goljufije, olimpijec pa se je na obtožbe odzval z glasnimi kletvicami. Splet je ponorel, v slogu nogometnega boga Maradone je tudi krling dobil "božjo roko", sam šport pa tudi svetovno pozornost.

Najzgodnejši zapisi segajo do škotske igre Ain, ki se je igrala na zamrznjenih jezerih in ribnikih visoko na severu Velike Britanije. V zgodnejših različicah so bili kamni različnih oblik in velikosti, igralci pa so izbrali najuporabnejšo različico, da bi smuknili skozi vrzel na ledu ali pokrili tarčo. Je eden najstarejših ekipnih športov na svetu, ki sega v leto 1511, škotski priseljenci pa so nato igro razširili po vsem svetu.

Kamen za krling FOTO: AP

Danes je velikost olimpijskih kamnov standardizirana, pri čemer vsak tehta največ 19,96 kg in najmanj 17,24 kg (vključno z ročajem), višina pa mora biti najmanj 114 mm, pojasnjujejo pri Olympics.

Edinstven otok na Škotskem

Kamni za krling so tradicionalno izdelani iz granita, materiala, ki se najde po vsem svetu - od Italije, ZDA, Indije in Kitajske. Vendar pa nič ne more nadomestiti edinstvenih lastnosti granita, izklesanega iz kamnoloma na otoku Ailsa Craig v okrožju Ayrshire ob škotski obali, poudarjajo.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Škotski otok Ailsa Craig AP

Škotski otok Ailsa Craig AP

Ta granit je namreč eden najtrših in najčistejših na svetu, ki svojo obliko ohranja kljub razmeram na ledeni površini, na kateri se igra krling. Odporen je na vročino, vlago in je zelo trpežen. Ailsa Craig je majhen otok v zalivu Firth of Clyde, velik le 100 hektarjev, za katerega pravijo, da je nastal zaradi vulkanskih izbruhov, ki so trajali več deset milijonov let. Ko se je magma hitro ohladila, je oblikovala gladek granit, ki danes tvori površino otoka.

Kamen za krling FOTO: AP

Od tam prihajajo prav vsi kamni za krling, ki letos drsijo po olimpijskem ledu v Milanu. Izdeluje jih ena in edina tovarna Kays Scotland, ki so jo obiskali tudi pri Guardianu.

60 milijonov let in šest ur za en kamen

"Za izdelavo kamna za krling potrebujemo 60 milijonov let in približno šest ur," se je vodja poslovanja Ricky English, obkrožen s koluti starodavnega granita, trudil preglasiti hrup stružnic.

Izdelava kamnov za krling v tovarni na Škotskem FOTO: Profimedia

Tekmovalci na olimpijske igre ne potujejo s svojimi kamni, ki tehtajo približno 18 kg vsak, za igro pa jih je potrebnih 16. Namesto tega so letos v škotskem mestecu Mauchline izdelali 132 kamnov in jih poslali v severno Italijo.

Izdelava kamnov za krling v tovarni na Škotskem FOTO: Profimedia

Družinsko podjetje, ustanovljeno leta 1851, zaposluje le 15 ljudi. Začeli so sodelovati že s prvimi zimskimi igrami v Chamonixu leta 1924, odkar je bil krling leta 1998 uvrščen med športe, v katerih se podeljujejo olimpijske medalje, pa so postali alfa in omega tega sveta.

Izdelava kamnov za krling v tovarni na Škotskem FOTO: Profimedia

Kamen za krling je izdelan iz enega samega kosa navadnega zelenega granita. "Je elastičen in ko dva kamna udarita drug ob drugega, deluje kot vzmet," pojasnjuje English. Delu kamna, ki se dotika ledu, pa je dodan vložek iz modrega brušenega granita.

Izdelava kamnov za krling v tovarni na Škotskem FOTO: Profimedia

Cena: 860 evrov za enega

V tovarni stroj nadaljuje obdelavo začetnega grobega granitnega koluta, združuje omenjena dva granita in nato izvrta osrednjo luknjo za ročaj. Sledi še poliranje kamnov do popolnega sijaja. Končan kamen stane 750 funtov (860 evrov).

Kamen za krling FOTO: AP

Kanada in Kitajska sta velika kupca, medtem ko je najoddaljenejše naročilo lani prišlo z Antarktike. Kays pojasnuje, da se kamni lahko vrnejo v tovarno v obnovo. "Mislim, da je to edini izdelek na svetu, ki ga lahko nazaj prineseš še po 20 letih," opisuje, kako jim življenjsko dobo lahko še podaljšajo.

Škotski otok Ailsa Craig FOTO: AP