Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

Kamen za 860 evrov iz epicentra škandala

Milano, Glasgow, 17. 02. 2026 10.10 pred 1 uro 4 min branja 3

Avtor:
T.H.
Marcu Kennedyju so Švedi očitali nedovoljen dotik

Čeprav krling v Sloveniji (še) ni zaživel v smislu vsesplošne priljubljenosti, velja za enega najpriljubljenejših športov na zimskih olimpijskih igrah. Iz tega športa po novem prihaja tudi najstarejši udeleženec vseh časov, letos ga spremlja drama zaradi očitkov o goljufanju. Mnoge pa je osupnilo dejstvo, da prav vsi kamni prihajajo iz iste tovarne iz malega mesta na Škotskem. In so vse prej kot poceni.

Gre za igro na ledu z velikimi, skoraj 20 kilogramov težkimi kamni, ki drsijo proti krogu, tekmovalci pa jim čistijo pot z metlami. Cilj igre je čim bolj približati kamen ciljni točki v središču koncentričnih krogov.

Kamen za krling
Kamen za krling
FOTO: AP

Krling je eden najbolj priljubljenih športov na zimskih olimpijskih igrah, trdi uradna stran Olympics.com. Tam so ga prvič izvedli leta 1924 v Chamonixu, nato po desetletjih premora znova na igrah v Naganu 1998. Kot pravijo, gre za šport, ki združuje timsko delo in natančnost ter dovršene pripomočke, potrebne za igranje.

Merita se dve moštvi s po štirimi igralci, nastopajo moške in ženske ekipe ter letos tretjič tudi mešane dvojice.

Preberi še Na ledeni stezi ob očitkih o goljufanju zavrele strasti: 'Daj no, od****!'

Letos je krling zaznamoval škandal, ki ga je zakuhal kanadski olimpijec, ki naj bi se na nedovoljen način dotikal kamna po njegovi izpustitvi.

Marcu Kennedyju so Švedi očitali nedovoljen dotik
Marcu Kennedyju so Švedi očitali nedovoljen dotik
FOTO: AP

Poraženi Švedi, ki so vzpostavili celotno nadzorno operacijo, so Kanadčane obtožili goljufije, olimpijec pa se je na obtožbe odzval z glasnimi kletvicami. Splet je ponorel, v slogu nogometnega boga Maradone je tudi krling dobil "božjo roko", sam šport pa tudi svetovno pozornost.

Preberi še Olimpijski škandal navdahnil splet: od Stvaritve Adama do 'lažnivega' nosa

Najzgodnejši zapisi segajo do škotske igre Ain, ki se je igrala na zamrznjenih jezerih in ribnikih visoko na severu Velike Britanije. V zgodnejših različicah so bili kamni različnih oblik in velikosti, igralci pa so izbrali najuporabnejšo različico, da bi smuknili skozi vrzel na ledu ali pokrili tarčo. Je eden najstarejših ekipnih športov na svetu, ki sega v leto 1511, škotski priseljenci pa so nato igro razširili po vsem svetu.

Kamen za krling
Kamen za krling
FOTO: AP

Danes je velikost olimpijskih kamnov standardizirana, pri čemer vsak tehta največ 19,96 kg in najmanj 17,24 kg (vključno z ročajem), višina pa mora biti najmanj 114 mm, pojasnjujejo pri Olympics.

Edinstven otok na Škotskem

Kamni za krling so tradicionalno izdelani iz granita, materiala, ki se najde po vsem svetu - od Italije, ZDA, Indije in Kitajske. Vendar pa nič ne more nadomestiti edinstvenih lastnosti granita, izklesanega iz kamnoloma na otoku Ailsa Craig v okrožju Ayrshire ob škotski obali, poudarjajo.

Ta granit je namreč eden najtrših in najčistejših na svetu, ki svojo obliko ohranja kljub razmeram na ledeni površini, na kateri se igra krling. Odporen je na vročino, vlago in je zelo trpežen.

Ailsa Craig je majhen otok v zalivu Firth of Clyde, velik le 100 hektarjev, za katerega pravijo, da je nastal zaradi vulkanskih izbruhov, ki so trajali več deset milijonov let. Ko se je magma hitro ohladila, je oblikovala gladek granit, ki danes tvori površino otoka.

Kamen za krling
Kamen za krling
FOTO: AP

Od tam prihajajo prav vsi kamni za krling, ki letos drsijo po olimpijskem ledu v Milanu. Izdeluje jih ena in edina tovarna Kays Scotland, ki so jo obiskali tudi pri Guardianu.

60 milijonov let in šest ur za en kamen

"Za izdelavo kamna za krling potrebujemo 60 milijonov let in približno šest ur," se je vodja poslovanja Ricky English, obkrožen s koluti starodavnega granita, trudil preglasiti hrup stružnic.

Izdelava kamnov za krling v tovarni na Škotskem
Izdelava kamnov za krling v tovarni na Škotskem
FOTO: Profimedia

Tekmovalci na olimpijske igre ne potujejo s svojimi kamni, ki tehtajo približno 18 kg vsak, za igro pa jih je potrebnih 16. Namesto tega so letos v škotskem mestecu Mauchline izdelali 132 kamnov in jih poslali v severno Italijo.

Izdelava kamnov za krling v tovarni na Škotskem
Izdelava kamnov za krling v tovarni na Škotskem
FOTO: Profimedia

Družinsko podjetje, ustanovljeno leta 1851, zaposluje le 15 ljudi. Začeli so sodelovati že s prvimi zimskimi igrami v Chamonixu leta 1924, odkar je bil krling leta 1998 uvrščen med športe, v katerih se podeljujejo olimpijske medalje, pa so postali alfa in omega tega sveta.

Izdelava kamnov za krling v tovarni na Škotskem
Izdelava kamnov za krling v tovarni na Škotskem
FOTO: Profimedia

Kamen za krling je izdelan iz enega samega kosa navadnega zelenega granita. "Je elastičen in ko dva kamna udarita drug ob drugega, deluje kot vzmet," pojasnjuje English. Delu kamna, ki se dotika ledu, pa je dodan vložek iz modrega brušenega granita.

Izdelava kamnov za krling v tovarni na Škotskem
Izdelava kamnov za krling v tovarni na Škotskem
FOTO: Profimedia

Cena: 860 evrov za enega

V tovarni stroj nadaljuje obdelavo začetnega grobega granitnega koluta, združuje omenjena dva granita in nato izvrta osrednjo luknjo za ročaj. Sledi še poliranje kamnov do popolnega sijaja. Končan kamen stane 750 funtov (860 evrov).

Kamen za krling
Kamen za krling
FOTO: AP

Kanada in Kitajska sta velika kupca, medtem ko je najoddaljenejše naročilo lani prišlo z Antarktike. Kays pojasnuje, da se kamni lahko vrnejo v tovarno v obnovo. "Mislim, da je to edini izdelek na svetu, ki ga lahko nazaj prineseš še po 20 letih," opisuje, kako jim življenjsko dobo lahko še podaljšajo.

Škotski otok Ailsa Craig
Škotski otok Ailsa Craig
FOTO: AP

Izdelajo 48 kamnov na teden, vsak od njih pa ima edinstveno številko, ki jo je mogoče izslediti do prvotnega balvana, iz katerega je bil izklesan. Granit se na otoku Ailsa Craig pridobiva vsakih šest ali sedem let, in ker ga je ostalo približno 680 milijonov ton, ni težav z dobavo.

krling kamni granit Škotska tovarna Ailsa Craig curling

'Želel sem nekaj miru, a so me našli fotografi in policija'

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gaargamel
17. 02. 2026 10.53
Kaj, a zdaj smo srbi ratal? Kakšen "krling? Šport se imenuje Curling.
Odgovori
+1
2 1
mojito88521
17. 02. 2026 10.24
Spremljam olimpijske igre, ampak curling mi pa ni zanimiv. Dolgočasen.
Odgovori
-1
2 3
Koronavirusovec
17. 02. 2026 11.30
meni je pa zelo zanimiv, razmišljam da bi poizkuskil curling na domačih tleh
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
7 znakov, da je vaš otrok razvajen: kako prepoznati vedenja, ki zahtevajo spremembe
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka razkrila, da pričakuje deklico
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki plavajo s tokom
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki plavajo s tokom
Na to znamenje bo najbolj vplival današnji Sončev mrk
Na to znamenje bo najbolj vplival današnji Sončev mrk
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
vizita
Portal
Debelost lahko poveča tveganje za smrt zaradi nalezljivih bolezni za 70 odstotkov
4 opozorilni znaki srčnega infarkta, ki jih običajno ignoriramo, dokler ni prepozno
4 opozorilni znaki srčnega infarkta, ki jih običajno ignoriramo, dokler ni prepozno
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
cekin
Portal
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
moskisvet
Portal
5 stvari, ki jih ženske opazijo na moškem v prvih 10 sekundah
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
dominvrt
Portal
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Pozimi vsi delajo to napako pri PVC-oknih – in zato nastane prepih
Pozimi vsi delajo to napako pri PVC-oknih – in zato nastane prepih
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
okusno
Portal
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Napitki za lajšanje zgage in slabe prebave po pustnih dobrotah
Napitki za lajšanje zgage in slabe prebave po pustnih dobrotah
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534