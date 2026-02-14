Naslovnica
OI 2026

Kdo je Brazilec, ki je spisal južnoameriško zgodovino na zimskih OI?

Bormio, 14. 02. 2026 15.25 pred 1 uro 3 min branja 21

Avtor:
S.V.
Lucas Pinheiro Braathen

Kar se je še pred leti zdelo skoraj neverjetno, je danes postalo realnost. Brazilec Lucas Pinheiro Braathen je v veleslalomu osvojil zlato medaljo in spisal eno največjih zgodb zimskih olimpijskih iger. Državi, ki jo svet praviloma povezuje s soncem, plažami in sambo, je prinesel prvo medaljo na snegu.

25-letni Lucas Pinheiro Braathen je z zmago postal prvi Brazilec in prvi Južnoameričan v zgodovini, ki je osvojil medaljo na zimskih olimpijskih igrah. In to zlato! Srebrno in bronasto medaljo sta osvojila Švicarja Marco Odermatt in Loic Meillard.

Braathen, ki je pred dvema letoma iz norveške reprezentance prestopil pod zastavo rojstne države svoje matere, si je zlato praktično zagotovil že v prvi vožnji. Od drugouvrščenega Odermatta je bil skoraj sekundo hitrejši. V drugi vožnji je ohranil prednost in zmagal. Odermatt je zaostal za 58 stotink, Meillard pa zaostal za več kot sekundo.

Preberi še Zgodovinsko prvo zlato za brazilsko smučanje, Kranjec 12.

Ko Pinheiro Braathen v Braziliji ljudem pove, da državo zastopa v alpskem smučanju, mu pogosto ne verjamejo. Morda mu bodo zdaj, ko je Braziliji prinesel olimpijsko medaljo.

"Ko v Braziliji spoznam nekoga novega ... je to vedno trenutek, ki jim razširi obzorja, in vedno sproži zelo zanimiv pogovor," je z nasmehom dejal olimpijski prvak.

Mati Brazilka, oče Norvežan

Kot že omenjeno, mati novega olimpijskega junaka je Brazilka, oče pa Norvežan. Do nenadne upokojitve tik pred sezono 2024 je nastopal za Norveško, leto pozneje pa se je vrnil v karavano kot predstavnik Brazilije.

Lucaas Pinheiro Braathen
Lucaas Pinheiro Braathen
FOTO: Profimedia

Svetovni prvak v slalomu iz leta 2023 je pod novo zastavo že dosegel več zgodovinskih mejnikov. Postal je prvi brazilski smučar z uvrstitvijo na zmagovalni oder svetovnega pokala, v tej sezoni pa je Braziliji priboril tudi prvo zmago – ob petih, ki jih je pred tem dosegel za Norveško.

Snežna samba

Pinheiro Braathen rad zabava občinstvo, ob prvi uvrstitvi na zmagovalni oder za Brazilijo je zaplesal sambo. Velja za eno najbolj karizmatičnih osebnosti alpskega smučanja. Znano je, da si lakira nohte in sledi zanimivim modnim trendom. Na bele strmine prinaša brazilsko energijo in norveško disciplino, saj je otroštvo preživel v obeh državah.

"Sem oseba kulturne dvojnosti," pravi. "Od rojstva sta mi bili predstavljeni dve perspektivi. Nikoli nisem živel le ene resničnosti, ene kulture ali enega načina življenja. Vedno sta bila to dva pola, in mislim, da me je prav to oblikovalo v človeka, kakršen sem danes, ter v način, kako želim živeti."

Lucas Pinheiro Braathen
Lucas Pinheiro Braathen
FOTO: AP

Oče ga je navdušil za smučanje

S svojim očetom Bjornom Braathnom je zelo povezan. Tako zelo, da je severnega jelena, ki ga je prejel kot tradicionalno nagrado za zmagovalca svetovnega pokala v Leviju, poimenoval po njem. Prav oče ga je pri štirih ali petih letih prvič postavil na smuči, čeprav sprva ni kazal posebnega navdušenja.

"Kupoval sem mu vse, čevlje, pancerje, smuči, vse ... in šla sva na sneg, on pa se je ves čas pritoževal," je povedal Braathen starejši. "Govoril je: 'Zebe me, to ni zame, zmrzujem. Jaz sem Brazilec in to ni zame.'"

Ljubezen do športa je nato vendarle dozorela. Oče, ki je danes tudi njegov vodja ekipe, odločitve o menjavi reprezentance ne obžaluje. "Kot Norvežan bi ljudje pričakovali, da mi je zelo hudo, pa mi ni," je dejal. "To je moj sin in želim si le, da je srečen."

Razlagalnik

Veleslalom je ena od alpskih smučarskih disciplin, ki se uvršča med tehnične discipline, kot sta slalom in paralelni slalom, vendar je manj tehnično zahteven od slaloma. Odlikuje ga postavitev vrat, ki so med seboj bolj oddaljena kot pri slalomu, kar omogoča smučarjem doseganje višjih hitrosti. Proga je daljša in ima večje naklone kot pri slalomu, kar zahteva od smučarjev moč, vzdržljivost in sposobnost hitrega prehajanja iz zavoja v zavoj ob ohranjanju visoke hitrosti. Smučarji opravijo dve vožnji, običajno na različnih progah, končni čas pa je seštevek obeh voženj.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
