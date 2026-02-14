Kdo je Brazilec, ki je spisal južnoameriško zgodovino na zimskih OI?

25-letni Lucas Pinheiro Braathen je z zmago postal prvi Brazilec in prvi Južnoameričan v zgodovini, ki je osvojil medaljo na zimskih olimpijskih igrah. In to zlato! Srebrno in bronasto medaljo sta osvojila Švicarja Marco Odermatt in Loic Meillard. Braathen, ki je pred dvema letoma iz norveške reprezentance prestopil pod zastavo rojstne države svoje matere, si je zlato praktično zagotovil že v prvi vožnji. Od drugouvrščenega Odermatta je bil skoraj sekundo hitrejši. V drugi vožnji je ohranil prednost in zmagal. Odermatt je zaostal za 58 stotink, Meillard pa zaostal za več kot sekundo.

Ko Pinheiro Braathen v Braziliji ljudem pove, da državo zastopa v alpskem smučanju, mu pogosto ne verjamejo. Morda mu bodo zdaj, ko je Braziliji prinesel olimpijsko medaljo. "Ko v Braziliji spoznam nekoga novega ... je to vedno trenutek, ki jim razširi obzorja, in vedno sproži zelo zanimiv pogovor," je z nasmehom dejal olimpijski prvak.

Mati Brazilka, oče Norvežan

Kot že omenjeno, mati novega olimpijskega junaka je Brazilka, oče pa Norvežan. Do nenadne upokojitve tik pred sezono 2024 je nastopal za Norveško, leto pozneje pa se je vrnil v karavano kot predstavnik Brazilije.

Lucaas Pinheiro Braathen FOTO: Profimedia

Svetovni prvak v slalomu iz leta 2023 je pod novo zastavo že dosegel več zgodovinskih mejnikov. Postal je prvi brazilski smučar z uvrstitvijo na zmagovalni oder svetovnega pokala, v tej sezoni pa je Braziliji priboril tudi prvo zmago – ob petih, ki jih je pred tem dosegel za Norveško.

Snežna samba

Pinheiro Braathen rad zabava občinstvo, ob prvi uvrstitvi na zmagovalni oder za Brazilijo je zaplesal sambo. Velja za eno najbolj karizmatičnih osebnosti alpskega smučanja. Znano je, da si lakira nohte in sledi zanimivim modnim trendom. Na bele strmine prinaša brazilsko energijo in norveško disciplino, saj je otroštvo preživel v obeh državah. "Sem oseba kulturne dvojnosti," pravi. "Od rojstva sta mi bili predstavljeni dve perspektivi. Nikoli nisem živel le ene resničnosti, ene kulture ali enega načina življenja. Vedno sta bila to dva pola, in mislim, da me je prav to oblikovalo v človeka, kakršen sem danes, ter v način, kako želim živeti."

Lucas Pinheiro Braathen FOTO: AP

Oče ga je navdušil za smučanje

S svojim očetom Bjornom Braathnom je zelo povezan. Tako zelo, da je severnega jelena, ki ga je prejel kot tradicionalno nagrado za zmagovalca svetovnega pokala v Leviju, poimenoval po njem. Prav oče ga je pri štirih ali petih letih prvič postavil na smuči, čeprav sprva ni kazal posebnega navdušenja. "Kupoval sem mu vse, čevlje, pancerje, smuči, vse ... in šla sva na sneg, on pa se je ves čas pritoževal," je povedal Braathen starejši. "Govoril je: 'Zebe me, to ni zame, zmrzujem. Jaz sem Brazilec in to ni zame.'" Ljubezen do športa je nato vendarle dozorela. Oče, ki je danes tudi njegov vodja ekipe, odločitve o menjavi reprezentance ne obžaluje. "Kot Norvežan bi ljudje pričakovali, da mi je zelo hudo, pa mi ni," je dejal. "To je moj sin in želim si le, da je srečen."