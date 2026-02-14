Naslovnica
OI 2026

Kirkeeide do zlata, od Slovenk najboljša Repinc na 21. mestu

Anterselva, 14. 02. 2026 16.09 pred enim dnevom 2 min branja 6

Avtor:
STA
Maren Kirkeeide

Norvežanka Maren Kirkeeide je postala olimpijska prvakinja na biatlonski sprinterski tekmi v Anterselvi. Za Norveško je bila to druga zlata kolajna na ZOI, na preostalih dveh mestih na stopničkah pa sta ostali Francozinji. Srebro je osvojila Oceane Michelon, bron pa Lou Jeanmonnot. Od Slovenk je bila najvišje Lena Repinc na 21. mestu.

Maren Kirkeeide je slavila svojo največjo zmago v karieri. Pred tem je namreč v svetovnem pokalu zmagala le enkrat, konec prejšnjega leta v Le Grand Bornandu, ima pa še dve medalji z lanskega svetovnega prvenstva v Lenzerheideju. Do zmage je 22-letna Norvežanka prišla z odličnim streljanjem in izjemno hitrim tekom v zadnjem krogu, ko je nadoknadila devet sekund razlike in v cilju za 3,8 sekunde ugnala Oceane Michelon. Lou Jeanmonnot je zaostala 23,7 sekunde in od dobitnic kolajn edina zgrešila strel.

Maren Kirkeeide
Maren Kirkeeide
FOTO: AP

Od Slovenk je vsaj malce presenetljivo najvišje končala Lena Repinc. Ta je v zadnji tretjini startnega seznama z ničlo opravila strelska nastopa in se v zadnji krog podala s sedmega mesta. V teku je sicer precej izgubila in zasedla končno 21. mesto z zaostankom dobre minute in pol.

Polona Klemenčič je odlično opravila prvi strelski nastop in bila v zelo dobrem položaju pred streljanjem stoje. Tam je naredila dve napaki in zapravila visoko uvrstitev. Na koncu je bila 25. (+1:36,7). Anamarija Lampič je bila še enkrat več slaba na strelišču. Tako leže kot stoje je zgrešila po trikrat in ostala brez zasledovalne preizkušnje z zaostankom slabih štirih minut. Brez te je ostala tudi Manca Caserman, ki je na strelišču napravila eno napako in zaostala tri minute.

biatlon sprint olimpijske igre
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ClutchedUrGirlTooo
15. 02. 2026 20.22
Lampič:..-važn da se moja bajta gradi..za vse ostalo me boli K..."😂
Odgovori
0 0
VP87
14. 02. 2026 20.44
Marička misli ,da iz za tarč tudi streljajo porabi vse patrone potem pa beži . Tu je problem !!!
Odgovori
0 0
happyrainbow
14. 02. 2026 19.45
Ali bo kdo tej naši smejoči klovnesi razložil, da je trenutna situacija za jokat ?
Odgovori
+4
4 0
laufar1988
14. 02. 2026 19.07
Vse lepo in prav, ampak Lampicka na OI je totalna blamaza, smeji se lahko tudi doma…in to brezplacno!!!
Odgovori
+3
3 0
Trembalajek
14. 02. 2026 17.56
Anamarija ti očitno neizmerno ljubiš smučarski tek in si prestopila v biatlon samo zato, da lahko po številnih zgrešenih strelih odtečeš še precej dodatnih krogov. Šalo na stran. Predlagam ti, da se razorožiš in puško neseš na policijo, saj si očitno mirovnica in ti je težko v karkoli streljati, pa čeprav je samo tarča.
Odgovori
+4
4 0
Valkidžija
15. 02. 2026 12.51
Ne razumem zakaj je rinla med biatlonce, ko pa je bila odlična v prejšnji disciplini.
Odgovori
0 0
bibaleze
