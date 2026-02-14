Kirkeeide do zlata, od Slovenk najboljša Repinc na 21. mestu

Maren Kirkeeide je slavila svojo največjo zmago v karieri. Pred tem je namreč v svetovnem pokalu zmagala le enkrat, konec prejšnjega leta v Le Grand Bornandu, ima pa še dve medalji z lanskega svetovnega prvenstva v Lenzerheideju. Do zmage je 22-letna Norvežanka prišla z odličnim streljanjem in izjemno hitrim tekom v zadnjem krogu, ko je nadoknadila devet sekund razlike in v cilju za 3,8 sekunde ugnala Oceane Michelon . Lou Jeanmonnot je zaostala 23,7 sekunde in od dobitnic kolajn edina zgrešila strel.

Od Slovenk je vsaj malce presenetljivo najvišje končala Lena Repinc. Ta je v zadnji tretjini startnega seznama z ničlo opravila strelska nastopa in se v zadnji krog podala s sedmega mesta. V teku je sicer precej izgubila in zasedla končno 21. mesto z zaostankom dobre minute in pol.

Polona Klemenčič je odlično opravila prvi strelski nastop in bila v zelo dobrem položaju pred streljanjem stoje. Tam je naredila dve napaki in zapravila visoko uvrstitev. Na koncu je bila 25. (+1:36,7). Anamarija Lampič je bila še enkrat več slaba na strelišču. Tako leže kot stoje je zgrešila po trikrat in ostala brez zasledovalne preizkušnje z zaostankom slabih štirih minut. Brez te je ostala tudi Manca Caserman, ki je na strelišču napravila eno napako in zaostala tri minute.