Kirkeeide do zlata, od Slovenk najboljša Repinc na 21. mestu

Maren Kirkeeide je slavila svojo največjo zmago v karieri. Pred tem je namreč v svetovnem pokalu zmagala le enkrat, konec prejšnjega leta v Le Grand Bornandu, ima pa še dve medalji z lanskega svetovnega prvenstva v Lenzerheideju. Do zmage je 22-letna Norvežanka prišla z odličnim streljanjem in izjemno hitrim tekom v zadnjem krogu, ko je nadoknadila devet sekund razlike in v cilju za 3,8 sekunde ugnala Oceane Michelon. Lou Jeanmonnot je zaostala 23,7 sekunde in od dobitnic kolajn edina zgrešila strel.
Od Slovenk je vsaj malce presenetljivo najvišje končala Lena Repinc. Ta je v zadnji tretjini startnega seznama z ničlo opravila strelska nastopa in se v zadnji krog podala s sedmega mesta. V teku je sicer precej izgubila in zasedla končno 21. mesto z zaostankom dobre minute in pol.
Polona Klemenčič je odlično opravila prvi strelski nastop in bila v zelo dobrem položaju pred streljanjem stoje. Tam je naredila dve napaki in zapravila visoko uvrstitev. Na koncu je bila 25. (+1:36,7). Anamarija Lampič je bila še enkrat več slaba na strelišču. Tako leže kot stoje je zgrešila po trikrat in ostala brez zasledovalne preizkušnje z zaostankom slabih štirih minut. Brez te je ostala tudi Manca Caserman, ki je na strelišču napravila eno napako in zaostala tri minute.
