OI 2026

Po treh operacijah končno vzpodbudne novice

Cortina d'Ampezzo, 13. 02. 2026 15.49 pred 1 uro 1 min branja 14

Avtor:
STA
Lindsey Vonn

Ameriška smučarka Lindsey Vonn je po nedeljskem padcu na smukaški preizkušnji v bolnišnici v Trevisu prestala tri operacije. Kirurg Stefan Zanarella je dejal, da je bil zlom zapleten in da zdravljenje poteka uspešno. Z njenim okrevanjem je zadovoljen.

Za Lindsey Vonn je dejal, da je vzorna pacientka, medicinskemu osebju pa se je na družabnih omrežjih tudi zahvalila. Stefan Zanarella je dejal, da so počaščeni zaradi besed 41-letne ameriške šampionke in ponosni, "ker smo uspešno obvladali občutljivo in dolgo medicinsko situacijo".

Padec Lindsey Vonn na olimpijskem smuku.
Padec Lindsey Vonn na olimpijskem smuku.
FOTO: AP

"Opravili smo svojo dolžnost. Vedeli smo, da se lahko pojavijo določene situacije, in bili smo pripravljeni," je še dejal.

Ameriška zvezdnica je tik pred olimpijskimi igrami grdo padla na smukaški preizkušnji v Crans Montani in pretrgala sprednjo križno vez. Kljub poškodbi je z opornico nastopila na nedeljskem smuku in kmalu po startu grdo padla ter si zlomila nogo.

Vonn je ena najboljših smučark v zgodovini. Osvojila je 84 zmag, več jih imata le Šved Ingemar Stenmark (86) in rojakinja Mikaela Shiffrin (108).

olimpijske igre lindsey vonn poškodba kirurg

'Prišli smo pobrati čim več, a ne bomo razočarani, če ne osvojimo nič več'

Nemški kancler zaman klical olimpijskega junaka

