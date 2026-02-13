Po treh operacijah končno vzpodbudne novice

Za Lindsey Vonn je dejal, da je vzorna pacientka, medicinskemu osebju pa se je na družabnih omrežjih tudi zahvalila. Stefan Zanarella je dejal, da so počaščeni zaradi besed 41-letne ameriške šampionke in ponosni, "ker smo uspešno obvladali občutljivo in dolgo medicinsko situacijo" .

"Opravili smo svojo dolžnost. Vedeli smo, da se lahko pojavijo določene situacije, in bili smo pripravljeni," je še dejal.

Ameriška zvezdnica je tik pred olimpijskimi igrami grdo padla na smukaški preizkušnji v Crans Montani in pretrgala sprednjo križno vez. Kljub poškodbi je z opornico nastopila na nedeljskem smuku in kmalu po startu grdo padla ter si zlomila nogo.

Vonn je ena najboljših smučark v zgodovini. Osvojila je 84 zmag, več jih imata le Šved Ingemar Stenmark (86) in rojakinja Mikaela Shiffrin (108).