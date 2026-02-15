Kitajska zvezdnica udarila po FIS-u in organizatorjih olimpijskih iger

Eileen Gu FOTO: AP

Dvakratna olimpijska prvakinja iz Pekinga ni zadovoljna, saj se bosta dve od njenih treh disciplin na zimskih olimpijskih igrah deloma prekrivali. V ponedeljek namreč drugo najboljšo iz kvalifikacij ob 19.30 čaka finale v akrobatskih skokih (big air), istočasno pa bodo tekmovalke trenirale še v snežnem žlebu. Zaradi tega bo Eileen Gu morala izpustiti enega od treh treningov. "Prosila sem za pošteno obravnavo, da bi se lahko pridružila treningom deskarjev v snežnem žlebu ali da bi mi pustili eno uro sami trenirati v njem, ampak moja želja ni bila uslišana," je 22-letnica zapisala na Instagramu.

Tekmovalci v snežnem žlebu bodo imeli od ponedeljka do srede na voljo tri enourne treninge pred kvalifikacijami v četrtek. "Nobena druga tekmovalka v snežnem žlebu ne nastopa v vseh treh tekmovanjih in to z razlogom, saj gre za povsem drugačne discipline od akrobatskih skokov in snežnega parka ter zahtevajo povsem svoj pristop na treningih," je še dodala dobitnica srebra z letošnje olimpijske tekme v snežnem parku.

Kitajka je dodala, da ne bi smela biti kaznovana, ker je dovolj pogumna, da se spopade z vsemi tremi disciplinami smučanja prostega sloga. "Z nastopom v finalu ene od disciplin ne bi smela biti prikrajšana v drugi disciplini," je še dodala Gu. Prepričana je, da bi se lahko položaju enostavno izognili, a je pri tem "krovna zveza preveč toga". Gu bo v akrobatskih skokih v ponedeljek branila zlato kolajno iz Pekinga. Tam je slavila tudi v snežnem parku, v Livignu pa jo je letos v tej disciplini premagala Mathilde Gremaud.