OI 2026

Kitajska zvezdnica udarila po FIS-u in organizatorjih olimpijskih iger

Livigno, 15. 02. 2026

Avtor:
A.M. STA
Eileen Gu

Eileen Gu, ki velja za eno največjih zvezdnic letošnjih olimpijskih iger, je bila kritična do Mednarodne smučarske in deskarske zveze (FIS) ter organizatorjev olimpijskih iger zaradi nerazumljivega sporeda tekmovanja v smučanju prostega sloga, kjer je v zadnjih letih ena najuspešnejših posameznic.

Eileen Gu
Eileen Gu
FOTO: AP

Dvakratna olimpijska prvakinja iz Pekinga ni zadovoljna, saj se bosta dve od njenih treh disciplin na zimskih olimpijskih igrah deloma prekrivali. V ponedeljek namreč drugo najboljšo iz kvalifikacij ob 19.30 čaka finale v akrobatskih skokih (big air), istočasno pa bodo tekmovalke trenirale še v snežnem žlebu. Zaradi tega bo Eileen Gu morala izpustiti enega od treh treningov. "Prosila sem za pošteno obravnavo, da bi se lahko pridružila treningom deskarjev v snežnem žlebu ali da bi mi pustili eno uro sami trenirati v njem, ampak moja želja ni bila uslišana," je 22-letnica zapisala na Instagramu.

Eileen Gu
Eileen Gu
FOTO: AP

Tekmovalci v snežnem žlebu bodo imeli od ponedeljka do srede na voljo tri enourne treninge pred kvalifikacijami v četrtek. "Nobena druga tekmovalka v snežnem žlebu ne nastopa v vseh treh tekmovanjih in to z razlogom, saj gre za povsem drugačne discipline od akrobatskih skokov in snežnega parka ter zahtevajo povsem svoj pristop na treningih," je še dodala dobitnica srebra z letošnje olimpijske tekme v snežnem parku.

Preberi še Kako kitajska smučarska zvezdnica zasluži 23 milijonov letno?

Kitajka je dodala, da ne bi smela biti kaznovana, ker je dovolj pogumna, da se spopade z vsemi tremi disciplinami smučanja prostega sloga. "Z nastopom v finalu ene od disciplin ne bi smela biti prikrajšana v drugi disciplini," je še dodala Gu. Prepričana je, da bi se lahko položaju enostavno izognili, a je pri tem "krovna zveza preveč toga". Gu bo v akrobatskih skokih v ponedeljek branila zlato kolajno iz Pekinga. Tam je slavila tudi v snežnem parku, v Livignu pa jo je letos v tej disciplini premagala Mathilde Gremaud.

olimpijske igre eileen gu fis

