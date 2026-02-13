Klaebo z novo zmago izenačil rekord v številu zlatih odličij na ZOI

15-kratni svetovni prvak se je z današnjo osmo zlato olimpijsko medaljo na večni lestvici izenačil z rojaki, tekačico in tekačem Marit Bjoergen in Bjoernom Daehliejem ter biatloncem Olejem Einarjem Bjoerndalnom.

Johannes Klaebo, Mathis Desloges in Einar Hedegart FOTO: Profimedia

Glede na to, da so pred 29-letnikom do konca iger še tri tekme – ob 50-kilometrski posamični preizkušnji še klasična štafeta in ekipni sprint –, se zdi še kako verjetno, da bo kmalu sam zasedel vrh lestvice. Izjemni Norvežan je na današnji dirki na deset kilometrov z intervalnim startom v cilj pritekel s časom 20:36,2. Od drugouvrščenega Deslogesa je bil hitrejši za slabih pet sekund, od bronastega Hedegarta pa za 14 sekund.

Slovenci tudi na razdalji z grenkim priokusom

Slovenski smučarski tekači so bili v ozadju, tako da je bilo v slovenskem taboru spet nekaj nezadovoljstva. Precej tople temperature so dobro pripravljeno progo morda nekoliko otežile za tekmovalce z višjimi startnimi številkami, kar za Slovence danes ni bila težava, saj so se na progo v Teseru pognali povsem na začetku startne liste. Vilija Črva in Miho Šimenca, ki sta za norveškim zvezdnikom zaostala slabi dve minuti in pol, sta ločili vsega dve desetinki sekunde. Črv je zasedel 50., Šimenc pa 51. mesto.

Vili Črv FOTO: Profimedia

Črv je imel podobno kot po sprintu mešane občutke. "Nekateri odseki so bili dobri, drugi malo manj. Škoda, da imam na 10 km ponavadi krizo, ki se zgodi nekje med petim in sedmim kilometrom. To se mi vsakič dogaja, zabijem se v nekakšen zid in trpim. Potem znova pridem k sebi in začnem spodbudno teči. Tukaj se je to zgodilo ravno na najtežjem in neugodnem delu proge," je težave na današnji tekmi opisal Črv. S toplimi temperaturami ni imel težav, saj se je na njih dobro pripravil, a je za njim vseeno zahtevna tekma: "Noge so zaradi napora, težkih pogojev in zavojev precej pekle. Ves čas so zelo napete in ni bilo lahko. Tudi če rezultat ni ravno najlepši, sem vesel, saj sem dal vse od sebe. Na koncu je trenutno stanje, kakršno je," je še dodal. Najizkušenejši član reprezentance Šimenc je bil po 31. mestu na sprintu, ko je za las zgrešil izločilne boje, precej potrt. Tudi danes mu je bilo še vedno zelo težko. "Po eni strani je bila to res lepa tekma, po drugi pa sem trpel od prvega koraka naprej. Težko je bilo začeti tekmo, saj sem bil po zadnjem rezultatu precej razočaran. Težko sem se spravil nazaj, a sem danes vseeno dal svoj maksimum, na kar sem ponosen."

Miha Šimenc FOTO: Profimedia