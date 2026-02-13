Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

Klaebo z novo zmago izenačil rekord v številu zlatih odličij na ZOI

Val di Fiemme, 13. 02. 2026 16.16 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Johannes Klaebo

Norveški zvezdnik smučarskega teka Johannes Klaebo je olimpijskima zmagama v skiatlonu in sprintu danes dodal še zmago v prostem slogu na 10 km, s čimer je izenačil rekord po številu zlatih odličij na ZOI (8). Drugi je bil Francoz Mathis Desloges, tretji pa Klaebov rojak Einar Hedegart. Slovenski smučarski tekači pa tudi na razdalji z grenkim priokusom.

15-kratni svetovni prvak se je z današnjo osmo zlato olimpijsko medaljo na večni lestvici izenačil z rojaki, tekačico in tekačem Marit Bjoergen in Bjoernom Daehliejem ter biatloncem Olejem Einarjem Bjoerndalnom.

Johannes Klaebo, Mathis Desloges in Einar Hedegart
Johannes Klaebo, Mathis Desloges in Einar Hedegart
FOTO: Profimedia

Glede na to, da so pred 29-letnikom do konca iger še tri tekme – ob 50-kilometrski posamični preizkušnji še klasična štafeta in ekipni sprint –, se zdi še kako verjetno, da bo kmalu sam zasedel vrh lestvice.

Izjemni Norvežan je na današnji dirki na deset kilometrov z intervalnim startom v cilj pritekel s časom 20:36,2. Od drugouvrščenega Deslogesa je bil hitrejši za slabih pet sekund, od bronastega Hedegarta pa za 14 sekund.

Slovenci tudi na razdalji z grenkim priokusom

Slovenski smučarski tekači so bili v ozadju, tako da je bilo v slovenskem taboru spet nekaj nezadovoljstva. Precej tople temperature so dobro pripravljeno progo morda nekoliko otežile za tekmovalce z višjimi startnimi številkami, kar za Slovence danes ni bila težava, saj so se na progo v Teseru pognali povsem na začetku startne liste.

Vilija Črva in Miho Šimenca, ki sta za norveškim zvezdnikom zaostala slabi dve minuti in pol, sta ločili vsega dve desetinki sekunde. Črv je zasedel 50., Šimenc pa 51. mesto.

Vili Črv
Vili Črv
FOTO: Profimedia

Črv je imel podobno kot po sprintu mešane občutke. "Nekateri odseki so bili dobri, drugi malo manj. Škoda, da imam na 10 km ponavadi krizo, ki se zgodi nekje med petim in sedmim kilometrom. To se mi vsakič dogaja, zabijem se v nekakšen zid in trpim. Potem znova pridem k sebi in začnem spodbudno teči. Tukaj se je to zgodilo ravno na najtežjem in neugodnem delu proge," je težave na današnji tekmi opisal Črv.

S toplimi temperaturami ni imel težav, saj se je na njih dobro pripravil, a je za njim vseeno zahtevna tekma: "Noge so zaradi napora, težkih pogojev in zavojev precej pekle. Ves čas so zelo napete in ni bilo lahko. Tudi če rezultat ni ravno najlepši, sem vesel, saj sem dal vse od sebe. Na koncu je trenutno stanje, kakršno je," je še dodal.

Najizkušenejši član reprezentance Šimenc je bil po 31. mestu na sprintu, ko je za las zgrešil izločilne boje, precej potrt. Tudi danes mu je bilo še vedno zelo težko. "Po eni strani je bila to res lepa tekma, po drugi pa sem trpel od prvega koraka naprej. Težko je bilo začeti tekmo, saj sem bil po zadnjem rezultatu precej razočaran. Težko sem se spravil nazaj, a sem danes vseeno dal svoj maksimum, na kar sem ponosen."

Miha Šimenc
Miha Šimenc
FOTO: Profimedia

"Bilo je vroče, prvič v sezoni sem startal samo v dresu, brez dodatnih spodnjih oblačil. Iz tega vidika je bila tekma zelo v redu, proga je zdržala nas, prve tekmovalce. Upam, da je bilo tako tudi naprej, saj je pošteno, da so za vse pogoji čim bolj enaki. Vseeno smo bili prvi tekmovalci danes v prednosti, kar bi morali izkoristiti. Na žalost nisem odtekel najboljše tekme na razdalji. Dal sem vse od sebe in to je največ, kar sem lahko danes naredil," je pojasnil Logatčan.

Mladi Nejc Štern, ki je v kvalifikacijah sprinta zlomil palico, tudi danes do cilja ni prišel brez zapletov. Na zadnjem spustu je padel in na koncu z zaostankom treh minut in dveh sekund pristal na 62. mestu.

"Lepa proga, lepo vreme in hitri pogoji. Bilo je slabše, kot sem pričakoval, predvsem zaradi padca na koncu. Ne počutim se grozno slabo, a to ni rezultat, ki bi si ga želel. Na zadnjem spustu so bile v zavoju noge že tako mehke, da mi je smučko potegnilo in se nisem uspel ujeti," je tekmo strnil Štern. Padec ni pustil posledic, a po njem ni več našel pravega tempa za zaključek tekme.

olimpijske igre smučarski tek klaebo medalje

Razhod mu je očitno koristil: po priznanju prevare še do druge medalje

Kondomov zmanjkalo v rekordnih treh dneh

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Vaši možgani po porodu niso več isti
Vaši možgani po porodu niso več isti
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka sporočila veselo novico
To zakonska terapevtka svetuje vsem, ki ste za valentinovo samski
To zakonska terapevtka svetuje vsem, ki ste za valentinovo samski
Škornji, ki so trenutno največji hit
Škornji, ki so trenutno največji hit
Ljubila ga je do smrti
Ljubila ga je do smrti
vizita
Portal
Kaj se zgodi z vašim telesom, ko pijete toplo vodo
Nenadna bolečina v levi roki: kdaj telo opozarja na srčno težavo
Nenadna bolečina v levi roki: kdaj telo opozarja na srčno težavo
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
cekin
Portal
15 mesecev dela za osnovni model Golfa?
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Za toliko bodo slovenski delodajalci višali plače
Za toliko bodo slovenski delodajalci višali plače
moskisvet
Portal
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
dominvrt
Portal
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
okusno
Portal
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Ukradeno življenje
Ukradeno življenje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534