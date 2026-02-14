'Ko je doskočil, sem rekel: Naredil je vse, tudi če bo osvojil srebro'

Slovenska reprezentanca je v Italijo prišla z jasnim ciljem – medaljo. "Z mislijo in željo (po medalji) smo prišli sem. Tudi na mali, a predvsem na veliki skakalnici je bil to glavni cilj. Po težavah, ki jih je imel (na srednji skakalnici), se je zelo dobro sestavil, zadnji skok je pokazal to, kar je delal že celo sezono," je po tekmi za TV Slovenija povedal Robert Hrgota .

V odločilni seriji je Domen Prevc pokazal zbranost šampiona. Njegov skok na 141,5 metra je bil daljava dneva in skok, ki je tekmeca Rena Nikaida postavil pod ogromen pritisk. Pred finalom so v slovenskem taboru vedeli, da bo odločala ena sama napaka.

"Že pred drugo serijo smo se pogovarjali in rekli: če gre Ren (Nikaido) še enkrat tako, kot v prvi seriji, je zasluženo zmagal. Tokrat pa je Domen naredil tak skok, kot Ren v prvi seriji, s tem, da je dodal še tisti svoj občutek v zraku. Ko je doskočil, sem rekel, da je naredil, kar je znal, tudi če ostane pri srebrni medalji. Potem se je zgodila tista manjša napaka pri Renu in to je to," je razplet slikovito opisal slovenski trener.

Na koncu se je tehtnica prevesila na slovensko stran. Prevc je še drugič na teh igrah stopil na najvišjo stopničko in potrdil izjemno formo, ki jo kaže skozi celotno sezono. Zlato pa je bilo le še pika na i.