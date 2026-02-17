'Ko je Mokovo ravnanje v skladu z rusko propagando, postane sokrivec v teh kriminalnih dejanjih'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Kot je v posnetku, nastalem v temi, povedal Vladislav Heraskevič, se je snemal v središču Kijeva. Dejal je, da stoji poleg katedrale svete Sofije, ki pa se je ne vidi zaradi zatemnitve po ruskih napadih na Ukrajino. Geraskevič je v videu ostro kritiziral Mok, češ da se vse več ruskih športnikov vrača na mednarodna tekmovanja, "medtem ko Ukrajinci še naprej živimo v humanitarni katastrofi, ki jo povzroča rusko bombardiranje".

Vladislav Heraskevič FOTO: AP

"Ko je Mokovo ravnanje v skladu z rusko propagando, postane Mok sokrivec v teh kriminalnih dejanjih," je zapisal 27-letni Heraskevič. Tega so na letošnjih olimpijskih igrah diskvalificirali tik pred prvo vožnjo skeletonistov, saj ni odstopil od namere, da bi na tekmi nosil čelado s portreti ukrajinskih športnikov, ki so bili ubiti po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja 2022. Odločitev Moka je sicer podprlo tudi mednarodno športno razsodišče Cas.