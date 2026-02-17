Naslovnica
'Ko je Mokovo ravnanje v skladu z rusko propagando, postane sokrivec v teh kriminalnih dejanjih'

Milano, 17. 02. 2026 07.42 pred 32 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA
Vladislav Heraskevič

Ukrajinski skeletonist Vladislav Heraskevič se je po izključitvi z zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 vrnil v domovino, je poročala dpa, sklicujoč se na njegov objavljen posnetek na družbenem omrežju X, v katerem je kritiziral Mednarodni olimpijski komite (Mok).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je v posnetku, nastalem v temi, povedal Vladislav Heraskevič, se je snemal v središču Kijeva. Dejal je, da stoji poleg katedrale svete Sofije, ki pa se je ne vidi zaradi zatemnitve po ruskih napadih na Ukrajino. Geraskevič je v videu ostro kritiziral Mok, češ da se vse več ruskih športnikov vrača na mednarodna tekmovanja, "medtem ko Ukrajinci še naprej živimo v humanitarni katastrofi, ki jo povzroča rusko bombardiranje".

Vladislav Heraskevič
Vladislav Heraskevič
FOTO: AP

"Ko je Mokovo ravnanje v skladu z rusko propagando, postane Mok sokrivec v teh kriminalnih dejanjih," je zapisal 27-letni Heraskevič. Tega so na letošnjih olimpijskih igrah diskvalificirali tik pred prvo vožnjo skeletonistov, saj ni odstopil od namere, da bi na tekmi nosil čelado s portreti ukrajinskih športnikov, ki so bili ubiti po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja 2022. Odločitev Moka je sicer podprlo tudi mednarodno športno razsodišče Cas.

Preberi še Ukrajinski skeletonist bo nadaljeval pravni boj z Mednarodnim olimpijskim komitejem

Geste politične narave so med tekmovanji prepovedane z olimpijsko listino, na treningih pa so mu uporabo čelade dovolili. Mok mu je ponudil možnost, da namesto čelade v spomin na ubite kolege v ruski agresiji nosi črn trak in jo nemudoma po nastopu na tekmi pokaže v mešani coni. Heraskevič je svojo namero zagovarjal, da gre bolj za komemoracijo kot za politično gesto.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Odisej25
17. 02. 2026 08.12
Zo je tipičen način nacionalističnih prosjakov iz Ukrajine. Na čelado bi moral dati Borisa Johnsona in Zelenskega in Bandero, kako skupaj delajo kupčije. Na čelado bi šel tudi požig 50 ljudi v Odessi, ki so jih taki kot je on sam žive zažgali. MOK je napravil samo to, kar piše v njihovih pravilih. Ta banderovoc bi želel, da MOK deluje proti svojim lastnim pravilom.
Odgovori
+1
1 0
Vakalunga
17. 02. 2026 08.07
Ukrajinci in Palestinci najbolj osovražene kriminalne NACIJE v Evropi..
Odgovori
+2
2 0
Mens sana
17. 02. 2026 08.04
......................ko Ukrajinci agresivno zahtevajo od celega sveta, da je njihovo videnje vojne edina resnica in pri tem zamolčijo, da je trmarjenje in zavračanje končanja vojne za njih zelo profitabilno, tudi za športnike, ker še nikoli niso imeli toliko publicitete in denarja, ki jim ga radodarno podarja teta Ursula z krediti, ki jih bodo vračale še generacije v EU...........................................
Odgovori
+4
4 0
