Kondomov zmanjkalo v rekordnih treh dneh

Distribucija kondomov v olimpijski vasi je del ustaljene olimpijske prakse že od poletnih iger 1988 v Seulu. Toda italijanski časnik La Stampa poudrja, da organizatorji tokrat niso bili posebej radodarni s paketi.
Medtem ko so pred dvema letoma na poletnih OI 2024 v Parizu športniki prejeli 300.000 kondomov – po dva na dan – je bilo število na tokratnih zimskih igrah bistveno manjše: niti 10.000, kar ni bilo dovolj za celotno obdobje.
Rekord", kar se tiče distribucije kontracepcijskih sredstev, še vedno drži olimpijada iz leta 2016, ki se je odvijala v Riu de Janeiru. V Braziliji so organizatorji namreč podelili kar 450.000 kondomov.
Predsednik italijanske dežele Lombardije, Attilio Fontana, je na škatlice sicer letos natisnil regijski grb in ob začetku iger poudaril, da je cilj te pobude ozaveščanje o preprečevanju spolno prenosljivih bolezni med športniki, pa tudi med mladimi.
Po njegovem mnenju brezplačni kondomi predstavljajo konkretno preventivo in zdrav razum, kjer je zdravje na prvem mestu in te tematike nikakor ne gre tabuizirati. Je pa radoživost v Cortini očitno podcenil ...
V čakanju na nove zaloge se morajo športniki znajti po svoje. La Stampa piše, da je v olimpijski vasi spet priljubljeno kratkočasenje z igralno konzolo PlayStation, pa tudi soba za sprostitev. V Milanu je obiskovanje športnikov iz drugih držav prepovedano, izjemno priljubljena pa je omenjena soba. Sproščujoča glasba in zatemnjena osvetlitev, predvsem pa dva zaslona, za katerima se lahko skrijete za zasebno meditacijo ... ali v dvoje."Uporabiti morate domišljijo," jim je opisal vir iz športnih vrst.
