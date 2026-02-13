Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

Kondomov zmanjkalo v rekordnih treh dneh

Cortina, 13. 02. 2026 16.13 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
T.H.
Kondomi iz Pariza 2024

Čeprav so zimske olimpijske igre, je v Cortini vroče, se šalijo italijanski mediji. La Stampa piše, da je v olimpijski vasi zaloga 10.000 kondomov, ki so bili brezplačno razdeljeni, že pošla v rekordnem času. Pri tem se sklicujejo na navedbe enega izmed športnikov, ki je dejal, da so jim sicer obljubili dostavo novih, vendar nihče ne ve, kdaj bodo prišli.

Distribucija kondomov v olimpijski vasi je del ustaljene olimpijske prakse že od poletnih iger 1988 v Seulu. Toda italijanski časnik La Stampa poudrja, da organizatorji tokrat niso bili posebej radodarni s paketi.

Medtem ko so pred dvema letoma na poletnih OI 2024 v Parizu športniki prejeli 300.000 kondomov – po dva na dan – je bilo število na tokratnih zimskih igrah bistveno manjše: niti 10.000, kar ni bilo dovolj za celotno obdobje.

Kondomi iz Pariza 2024
Kondomi iz Pariza 2024
FOTO: Profimedia

Rekord", kar se tiče distribucije kontracepcijskih sredstev, še vedno drži olimpijada iz leta 2016, ki se je odvijala v Riu de Janeiru. V Braziliji so organizatorji namreč podelili kar 450.000 kondomov.

Preberi še Kondomi so vseprisotni v olimpijski vasi

Predsednik italijanske dežele Lombardije, Attilio Fontana, je na škatlice sicer letos natisnil regijski grb in ob začetku iger poudaril, da je cilj te pobude ozaveščanje o preprečevanju spolno prenosljivih bolezni med športniki, pa tudi med mladimi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po njegovem mnenju brezplačni kondomi predstavljajo konkretno preventivo in zdrav razum, kjer je zdravje na prvem mestu in te tematike nikakor ne gre tabuizirati. Je pa radoživost v Cortini očitno podcenil ...

Olimpijske igre Milano Cortina 2026
Olimpijske igre Milano Cortina 2026
FOTO: AP

V čakanju na nove zaloge se morajo športniki znajti po svoje. La Stampa piše, da je v olimpijski vasi spet priljubljeno kratkočasenje z igralno konzolo PlayStation, pa tudi soba za sprostitev. V Milanu je obiskovanje športnikov iz drugih držav prepovedano, izjemno priljubljena pa je omenjena soba. Sproščujoča glasba in zatemnjena osvetlitev, predvsem pa dva zaslona, za katerima se lahko skrijete za zasebno meditacijo ... ali v dvoje."Uporabiti morate domišljijo," jim je opisal vir iz športnih vrst.

kondomi brezplačni olimpijske igre milano cortina 2026

Klaebo z novo zmago izenačil rekord v številu zlatih odličij na ZOI

'Medveda ni bilo na proslavi slovenske kolajne'

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PuntaChristo
13. 02. 2026 17.22
Oni ukrajinec bi si raje poze iz kamasutre gor nalepil ... 💪
Odgovori
0 0
bandit1
13. 02. 2026 17.21
Kaj so balone pihali?
Odgovori
0 0
Dunce
13. 02. 2026 17.20
Nišmo bli mi, prsežm.
Odgovori
0 0
Medo888
13. 02. 2026 17.19
Tam je ogromno se ..a že od nekdaj 😀
Odgovori
+1
1 0
london1982
13. 02. 2026 17.10
pismo zakaj nisem bil nikoli profesionalen športnik, da bi lohk šel na olimpijske 🙈🤣
Odgovori
+2
2 0
nick73
13. 02. 2026 17.06
Na olimpijskih igrah sodeluje 2.900 mladih športnikov. Če so vsakemu namenili 3 kondome za 16 dni iger, je to res malo. Pa je verjetno zraven še kakšen trener ali pomočnik, ki mu posteljne aktivnosti tudi niso tuje.
Odgovori
+2
3 1
1butnskala
13. 02. 2026 17.04
In?
Odgovori
+1
1 0
Animal_Pump
13. 02. 2026 17.01
To je bilo vedno...pa kaj pol.
Odgovori
+2
2 0
Jani.
13. 02. 2026 16.59
Se šopajo, ko zajci. Pravilno. So večina na vrhuncu svojih fizičnih sposobnosti 😄😄😄 se je treba sprostit. Zalo je ful premala. Me pa ne preseneča, da je bila največja v Riu yabaaa daba doo😅
Odgovori
0 0
Jani.
13. 02. 2026 17.01
*zaloga je ful premala komaj 1/45 Ria halooo
Odgovori
0 0
Infiltrator
13. 02. 2026 16.54
Itak zato na olimpijske hodijo
Odgovori
+3
3 0
yanay
13. 02. 2026 16.46
Manj kondomov, več novih športnikov!
Odgovori
+6
7 1
medvescak
13. 02. 2026 16.43
Živa groza, da se okolje paca s tem. To so eni najhujših odpadkov. Spolne bolezni so del naravne selekcije, da se virus(človek) ne namnoži prekomerno. Bomo morali bolj mater zemljo in njene zakonitosti upoštevati. Sprijazniti se moramo z dejstvom, da nas je preveč in da se narava brani😏
Odgovori
-3
3 6
Hugh_Mungus
13. 02. 2026 16.50
Začni pri sebi. Prenehaj obiskovati zdravnika, ob pljučnici raje ne vzemi antibiotikov itd, pa boš postal idol matere zemlje 👍
Odgovori
+4
5 1
BSSistemTelaze
13. 02. 2026 16.41
Nikol se ni toliko jahalo,kot se jahajo zdej na teh OI.
Odgovori
+7
10 3
2fast4
13. 02. 2026 16.37
Vmes bo tudi nekaj preživnin...
Odgovori
+6
6 0
boslo
13. 02. 2026 16.48
Predvsem abortusov...
Odgovori
+6
6 0
Prelepa Soča
13. 02. 2026 16.35
Ja, tisti, ki je skrbel za nabavo, je očitno po sebi sodil 🤪.
Odgovori
+7
7 0
bossanoga
13. 02. 2026 16.34
Tu je odgovor, zakaj si športniki tako zeloooooo želijo na olimpijske igre - jahalica, kondomi zastonj, strank pa več kot dovolj.
Odgovori
-2
4 6
royayers
13. 02. 2026 16.34
to je to, make love, not war. cudovito!
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Vaši možgani po porodu niso več isti
Vaši možgani po porodu niso več isti
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka sporočila veselo novico
To zakonska terapevtka svetuje vsem, ki ste za valentinovo samski
To zakonska terapevtka svetuje vsem, ki ste za valentinovo samski
Škornji, ki so trenutno največji hit
Škornji, ki so trenutno največji hit
Ljubila ga je do smrti
Ljubila ga je do smrti
vizita
Portal
Kaj se zgodi z vašim telesom, ko pijete toplo vodo
Nenadna bolečina v levi roki: kdaj telo opozarja na srčno težavo
Nenadna bolečina v levi roki: kdaj telo opozarja na srčno težavo
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
cekin
Portal
15 mesecev dela za osnovni model Golfa?
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Za toliko bodo slovenski delodajalci višali plače
Za toliko bodo slovenski delodajalci višali plače
moskisvet
Portal
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
dominvrt
Portal
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
okusno
Portal
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Ukradeno življenje
Ukradeno življenje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534