Lahko bi se končalo tragično: avstralski deskar na dveh mestih zlomil vrat

Cam Bolton je ponedeljek preživel v oskrbi zdravniške službe avstralske olimpijske ekipe. V torek je nato zaradi vse hujših bolečin opravil rentgensko slikanje, ki je pokazalo dvojni zlom vratu, zato so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Milanu.

Avstralija se sooča z velikimi težavami v deskarski in smučarski ekipi. V ponedeljek si je namreč na treningu glavo poškodovala tekmovalka v deskarskem snežnem žlebu Misaki Vaughan, že prejšnji teden je zaradi poškodbe kolena na treningu brez nastopa na igrah ostala smučarka prostega sloga in nekdanja svetovna prvakinja v skokih (Almaty 2021) Laura Peel. Prav tako na igrah ne bo nastopila 18-letna Daisy Thomas, smučarka prostega sloga v snežnem parku.

