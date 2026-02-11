Naslovnica
OI 2026

Lahko bi se končalo tragično: avstralski deskar na dveh mestih zlomil vrat

Predazzo, 11. 02. 2026 08.23 pred 9 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA
Cameron Bolton

Avstralski deskar Cameron Bolton si je ob padcu na treningu za deskarski kros na ZOI na dveh mestih zlomil vrat, zato so ga iz Livigna s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Milanu. Petintridesetletni Bolton je v ponedeljek grdo padel na treningu. Sicer ni jasno, ali se je padec zgodil na sami progi za deskarski kros.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Cam Bolton je ponedeljek preživel v oskrbi zdravniške službe avstralske olimpijske ekipe. V torek je nato zaradi vse hujših bolečin opravil rentgensko slikanje, ki je pokazalo dvojni zlom vratu, zato so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Milanu.

Preberi še Lindsey Vonn ni edina, ki se je huje poškodovala na smuku

Avstralija se sooča z velikimi težavami v deskarski in smučarski ekipi. V ponedeljek si je namreč na treningu glavo poškodovala tekmovalka v deskarskem snežnem žlebu Misaki Vaughan, že prejšnji teden je zaradi poškodbe kolena na treningu brez nastopa na igrah ostala smučarka prostega sloga in nekdanja svetovna prvakinja v skokih (Almaty 2021) Laura Peel. Prav tako na igrah ne bo nastopila 18-letna Daisy Thomas, smučarka prostega sloga v snežnem parku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Moje srce se para zanje, ampak na žalost se v zimskih športih poškodbe dogajajo. Ob 53 naših športnikih, ki se ukvarjajo s tveganimi disciplinami, to ni tako neobičajno," je stanje komentirala vodja avstralske olimpijske odprave Alisa Camplin-Warner, sicer olimpijska prvakinja v skokih iz ZOI leta 2002 v Salt Lake Cityju.

olimpijski igre

'Ko je Nika Vodan skočila v drugi seriji, sem vedel, da je to - to'

