Lahko Prevčevi po številu olimpijskih medalj prehitijo družino Kostelić?

Bogata zbirka družine Prevc bi se lahko danes še razširila, smučarske skakalce namreč čaka superekipna tekma oziroma tekma mešanih dvojic. Z Domnom Prevcem bo moči združil Anže Lanišek, ki je na mešani ekipni tekmi odigral pomembno vlogo za končno zlato slovenske četverice.
Nika Prevc je v nedeljo z bronom na veliki skakalnici osvojila že svojo tretjo, skupno pa jubilejno deseto medaljo za Prevčeve. S tem se je izjemna skakalna družina med drugim izenačila z legendarno hrvaško smučarsko družino Kostelić in italijanskima smučarskima tekačema iz družine Di Centa.
