Lahko Prevčevi po številu olimpijskih medalj prehitijo družino Kostelić?

Le štiri družine se lahko pohvalijo z več kot desetimi olimpijskimi medaljami, mednje pa se lahko nocoj uvrsti tudi družina Prevc iz Dolenje vasi. Pri desetih medaljah so trenutno izenačene tri družine: Prevc, Kostelić in Di Centa. Domen Prevc ima na nocojšnji superekipni tekmi priložnost, da osvoji svojo tretjo medaljo in hkrati 11. za Prevčeve.