OI 2026

Lahko Prevčevi po številu olimpijskih medalj prehitijo družino Kostelić?

Predazzo, 16. 02. 2026 17.35 pred 30 minutami 1 min branja 5

Avtor:
S.V.
Domen Prevc

Le štiri družine se lahko pohvalijo z več kot desetimi olimpijskimi medaljami, mednje pa se lahko nocoj uvrsti tudi družina Prevc iz Dolenje vasi. Pri desetih medaljah so trenutno izenačene tri družine: Prevc, Kostelić in Di Centa. Domen Prevc ima na nocojšnji superekipni tekmi priložnost, da osvoji svojo tretjo medaljo in hkrati 11. za Prevčeve.

Bogata zbirka družine Prevc bi se lahko danes še razširila, smučarske skakalce namreč čaka superekipna tekma oziroma tekma mešanih dvojic. Z Domnom Prevcem bo moči združil Anže Lanišek, ki je na mešani ekipni tekmi odigral pomembno vlogo za končno zlato slovenske četverice.

Preberi še Prevčevi z desetimi medaljami med samo olimpijsko elito

Nika Prevc je v nedeljo z bronom na veliki skakalnici osvojila že svojo tretjo, skupno pa jubilejno deseto medaljo za Prevčeve. S tem se je izjemna skakalna družina med drugim izenačila z legendarno hrvaško smučarsko družino Kostelić in italijanskima smučarskima tekačema iz družine Di Centa.

olimpijske igre smučarski skoki domen prevc kostelić anže lanišek

'Tisti, ki se zdijo najmočnejši, v sebi bijejo nevidne bitke'

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
16. 02. 2026 18.06
Svoje čase se je takole navijalo : ... hop, hop, hop, hop ..... !!!
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
16. 02. 2026 18.02
Kaj sta bila pa že tista 2 .. Phil in Steve Mahre .. ?
Odgovori
0 0
Mehtilda
16. 02. 2026 17.42
Vsa čast Prevcem, ampak Kostelica sta 2. Janica je sama osvojila, se mi zdi, 6 medalj. Torej primerjate jabolka in hruške, brezveze..
Odgovori
+2
5 3
Kriss slo
16. 02. 2026 17.43
zdej bos dobil minuse od delavca,xnnx,bigge ,rubeza in mnogih drugih ,ki so alergicni in bolestno ljubosumni na hrvate😁
Odgovori
+1
2 1
biggie33
16. 02. 2026 18.04
Nimam pripomb čez Kosteliće.. klasa, sploh Ante mi je bil legenda, zahteven in neizprosen.. tako potem nastanejo res vrhunski športniki..
Odgovori
0 0
bibaleze
