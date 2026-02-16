Prevc: Želel bi si, da me te razmere ne bi toliko zbegale

Olimpijska premiera parov se je končala že po petih (od predvidenih šestih) skokih, saj je žirija tekmovanja zaradi močnega sneženja odpovedala zadnjo serijo. Anže Lanišek in Domen Prevc, ki sta bila po prvi od treh serij na drugem mestu za vodilnima Avstrijcema, sta nato v drugi seriji pokvarila izhodišče, a kljub temu ostala v boju za kolajne, saj sta za tretjima Norvežanoma zaostajala le za 1,9 točke.

Vendar se Slovenca kljub dobremu izhodišču pred finalno serijo nato nista vmešala v boj za odličja, saj sta oba nastopila slabo, nato pa je žirija tekmovanja pred zadnjimi štirimi skakalci predčasno končala tekmo in obveljali so dosežki prvih dveh serij. "Želel bi si, da me te razmere ne bi toliko zbegale. Ni se nam poklopilo, to nam ostaja za naslednje olimpijske igre. To nam bo motivacija za naprej, da bomo še bolj grizli," je za TV Slovenija dejal Prevc in dodal: "Dala sva vse od sebe, včasih se ne izide, to so le olimpijske igre."

Poljaka sta bila v izgubljenem položaju, nato pa sta se razveselila srebra. FOTO: AP