OI 2026

Prevc: Želel bi si, da me te razmere ne bi toliko zbegale

Predazzo, 16. 02. 2026 21.41 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
S.V. STA
Domen Prevc

Slovenski par Anže Lanišek - Domen Prevc je na zadnji olimpijski tekmi v smučarskih skokih v Predazzu zasedel peto mesto. Avstrijca Jan Hoerl in Stephan Embacher sta na premierni superekipni tekmi dvojic slavila zanesljivo zmago za prvo avstrijsko skakalno kolajno teh iger.

Olimpijska premiera parov se je končala že po petih (od predvidenih šestih) skokih, saj je žirija tekmovanja zaradi močnega sneženja odpovedala zadnjo serijo.

Anže Lanišek in Domen Prevc, ki sta bila po prvi od treh serij na drugem mestu za vodilnima Avstrijcema, sta nato v drugi seriji pokvarila izhodišče, a kljub temu ostala v boju za kolajne, saj sta za tretjima Norvežanoma zaostajala le za 1,9 točke.

Preberi še Sneženje prekinilo finale: Prevc in Lanišek končala na petem mestu

Vendar se Slovenca kljub dobremu izhodišču pred finalno serijo nato nista vmešala v boj za odličja, saj sta oba nastopila slabo, nato pa je žirija tekmovanja pred zadnjimi štirimi skakalci predčasno končala tekmo in obveljali so dosežki prvih dveh serij.

"Želel bi si, da me te razmere ne bi toliko zbegale. Ni se nam poklopilo, to nam ostaja za naslednje olimpijske igre. To nam bo motivacija za naprej, da bomo še bolj grizli," je za TV Slovenija dejal Prevc in dodal: "Dala sva vse od sebe, včasih se ne izide, to so le olimpijske igre."

Poljaka sta bila v izgubljenem položaju, nato pa sta se razveselila srebra.
Poljaka sta bila v izgubljenem položaju, nato pa sta se razveselila srebra.
FOTO: AP

Za Avstrijcema sta se na drugo mesto uvrstila Poljaka Pawel Wasek in Kacper Tomasiak, ki je tako osvojil še svojo tretjo kolajno teh iger, bron pa sta osvojila Norvežana Johann Forfang in Kristoffer Sundal.

"Skoki na posamični tekmi morda niso bili tisti pravi, danes sem vsaj v prvi seriji pokazal, da znam. Na žalost se je tekma odvila tako, kot se je, vendar sva oba dala vse od sebe," je v izjavi za TV Slovenija dejal Lanišek.

Oba slovenska skakalna asa Prevc in Lanišek sta se na teh igrah že razveselila olimpijske kolajne. Skupaj z Niko Prevc in Niko Vodan sta zlato odličje osvojila na tekmi mešanih ekip, ko so Slovenci nekoliko nepričakovano v velikem slogu ubranili olimpijski naslov iz Pekinga 2022. Domen Prevc pa je upravičil vlogo favorita na veliki skakalnici in postal prvi slovenski posamični olimpijski prvak.

olimpijske igre smučarski skoki domen prevc anže lanišek superekipna tekma

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
matjaz mravlak
16. 02. 2026 21.59
lanisek pa tiste brke!!!
Odgovori
0 0
E.Nigma
16. 02. 2026 21.59
Super si nil
Odgovori
0 0
borjac
16. 02. 2026 21.57
Kaotična tekma z kaotičnem Slovenskim rezultatom , organizacija slaba , če bi se te stvari dogajale v Sloveniji , bi nas raztrgali , VPRAŠANJE : že tretjo tekmo so bile vetrovne razmere v zadnji seriji slabe , pa se ni nihče upal prenesti začetek Skakalne tekme ZA ENO URO PREJ , to se pravi ob 18 h in ne ob 19 h , s to potezo bi prehiteli vetrovne slabe razmere , držali so se urnika kot se drži slepec plota , in tekme je včasih določal nestanoviten veter , enim pač v dobro drugim pa v slabo , na današnji tekmi VETER odloči kdo je dobil medaljo , Nemci ali Poljaki , če bi se tekma nadaljevala , so imeli možnost Nemci pred Poljaki , ki so že jokali v izteku skakalnice , po prekinitvi tekme in z izbrisom zadnje serije , pa so jokali Nemci , Poljaki pa so dobili medaljo... igre z vetrom in slabo organizacijo. NA KONCU PA ČESTITKE KOMPLETNI SLOVENSKI REPREZENTANCI !!!! ZA VSE KAR SO NAM NA OLIMPIJADI PODARILI , HVALA.
Odgovori
+1
1 0
Vcashzlehtvcashposten
16. 02. 2026 21.57
Super so opravili z olimpijskimi igrami skakalci in skakalke čeprav danes Domen ni bil pravi. Celo sezono je ves nesmejan tudi ko mu ni šlo danes pa ves resen ko se je odpravljal na skakalnico... Na silo pri skokih pač ne gre je res tako kot nekateri pravijo je outsiderski šport ampak je tudi zelo specifičen kjer najmanjše malenkosti štejejo. Vsekakor pa moramo biti ponosni na uspehe skakalcev ker so nam polepšali olimpijske igre
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
16. 02. 2026 21.53
Ni problema, kapo dol fantje, tudi če kdaj ne gre smo ponosni na vas, no to je bilo samo ogrevanje za Planico!
Odgovori
+0
1 1
Korošec77
16. 02. 2026 21.50
Super ste bili tako pobje kot punce! Kapo dol, cestitam in vse dobro vam zelim se naprej. Zame ste junaki.
Odgovori
+3
4 1
Hitri Zigi 78
16. 02. 2026 21.48
Carji ste vsi. Kapo dol. Zdej pa samo še zabava in napolno naprej. Še enkrat BRABO
Odgovori
+2
3 1
Hitri Zigi 78
16. 02. 2026 21.48
BRAVO
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
