Prevc: Želel bi si, da me te razmere ne bi toliko zbegale

Olimpijska premiera parov se je končala že po petih (od predvidenih šestih) skokih, saj je žirija tekmovanja zaradi močnega sneženja odpovedala zadnjo serijo.
Anže Lanišek in Domen Prevc, ki sta bila po prvi od treh serij na drugem mestu za vodilnima Avstrijcema, sta nato v drugi seriji pokvarila izhodišče, a kljub temu ostala v boju za kolajne, saj sta za tretjima Norvežanoma zaostajala le za 1,9 točke.
Vendar se Slovenca kljub dobremu izhodišču pred finalno serijo nato nista vmešala v boj za odličja, saj sta oba nastopila slabo, nato pa je žirija tekmovanja pred zadnjimi štirimi skakalci predčasno končala tekmo in obveljali so dosežki prvih dveh serij.
"Želel bi si, da me te razmere ne bi toliko zbegale. Ni se nam poklopilo, to nam ostaja za naslednje olimpijske igre. To nam bo motivacija za naprej, da bomo še bolj grizli," je za TV Slovenija dejal Prevc in dodal: "Dala sva vse od sebe, včasih se ne izide, to so le olimpijske igre."
Za Avstrijcema sta se na drugo mesto uvrstila Poljaka Pawel Wasek in Kacper Tomasiak, ki je tako osvojil še svojo tretjo kolajno teh iger, bron pa sta osvojila Norvežana Johann Forfang in Kristoffer Sundal.
"Skoki na posamični tekmi morda niso bili tisti pravi, danes sem vsaj v prvi seriji pokazal, da znam. Na žalost se je tekma odvila tako, kot se je, vendar sva oba dala vse od sebe," je v izjavi za TV Slovenija dejal Lanišek.
Oba slovenska skakalna asa Prevc in Lanišek sta se na teh igrah že razveselila olimpijske kolajne. Skupaj z Niko Prevc in Niko Vodan sta zlato odličje osvojila na tekmi mešanih ekip, ko so Slovenci nekoliko nepričakovano v velikem slogu ubranili olimpijski naslov iz Pekinga 2022. Domen Prevc pa je upravičil vlogo favorita na veliki skakalnici in postal prvi slovenski posamični olimpijski prvak.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.