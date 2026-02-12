Naslovnica
OI 2026

Ledeni ples, ki je izničil temo: 'Po odkritju raka sva verjela, da je konec'

Milano, 12. 02. 2026 11.17

Avtor:
M.P.
Piper Gilles in Paul Poirier

Kanadska umetnostna drsalca sta z osvojenim olimpijskim bronom za seboj pustila "temne čase". Še pred nekaj leti si takšnega uspeha nista mogla niti predstavljati. Ko so Piper Gilles diagnosticirali raka, sta bila namreč prepričana, da se je njuna kariera zaključila.

Kanadska umetnostna drsalca Piper Gilles in Paul Poirier sta v sredo zvečer na milanskem drsališču osvojila bronasto olimpijsko kolajno, ki si je pred le nekaj leti nista mogla niti zamisliti.

Kot je po plesu na ledenem odru v Milanu povedala 34-letna Gillesova, so ji namreč pred tremi leti diagnosticirali raka na jajčnikih.

"To je odličen primer za vsakega, ki gre skozi kakršno koli temno obdobje, težave z duševnim zdravjem ali zdravjem, da lahko ne glede na vse uspe," je dejala. Prepričana je, da mora oseba le zbrati pogum in "vstati iz postelje", verjeti vase in slediti svojim sanjam.

Gillesova in Poirier sta s svojim "ledenim plesom" navdušila tudi občinstvo v dvorani. Naposled sta se uvrstila na tretje mesto, Američana Madison Chock in Evan Bates sta se z 224,39 točke zavihtela na drugo mesto, zmaga pa je pripadla Francozoma Guillaumeju Cizeronu in Laurence Fournier Beaudry, ki sta si pridrsala 225,82 točke.

Kanadčana sta sicer navdušila tudi s svojo opravo, saj sta na oblekah predstavila Van Goghovo mojstrovino Zvezdna noč.

Piper Gilles Paul Poirier umetnostno drsanje zimske olimpijske igre

Obetavno: generalka pred olimpijskim nastopom za Lilo Lapanja uspela

Zakaj ima Lindsey Vonn okoli noge ovito veliko kovinsko napravo?

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Boti
12. 02. 2026 13.11
Odlicja Krasijo Spomine👌
Odgovori
0 0
petka5
12. 02. 2026 12.22
Iskrene cestitke, lep ples, se lepse pa je bilo njeno iskreno veselje ob koncu. Cestitke za vse zmage! Nsj zdravje ostane trajno
Odgovori
+2
2 0
trac
12. 02. 2026 12.09
Enkratno ju je bilo gledati.
Odgovori
+3
3 0
