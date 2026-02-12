Ledeni ples, ki je izničil temo: 'Po odkritju raka sva verjela, da je konec'

Kot je po plesu na ledenem odru v Milanu povedala 34-letna Gillesova, so ji namreč pred tremi leti diagnosticirali raka na jajčnikih.

Kanadska umetnostna drsalca Piper Gilles in Paul Poirier sta v sredo zvečer na milanskem drsališču osvojila bronasto olimpijsko kolajno, ki si je pred le nekaj leti nista mogla niti zamisliti.

"To je odličen primer za vsakega, ki gre skozi kakršno koli temno obdobje, težave z duševnim zdravjem ali zdravjem, da lahko ne glede na vse uspe," je dejala. Prepričana je, da mora oseba le zbrati pogum in "vstati iz postelje", verjeti vase in slediti svojim sanjam.

Gillesova in Poirier sta s svojim "ledenim plesom" navdušila tudi občinstvo v dvorani. Naposled sta se uvrstila na tretje mesto, Američana Madison Chock in Evan Bates sta se z 224,39 točke zavihtela na drugo mesto, zmaga pa je pripadla Francozoma Guillaumeju Cizeronu in Laurence Fournier Beaudry, ki sta si pridrsala 225,82 točke.

Kanadčana sta sicer navdušila tudi s svojo opravo, saj sta na oblekah predstavila Van Goghovo mojstrovino Zvezdna noč.