Lindsey Vonn iz bolnišnice: Ne obžalujem ničesar

Treviso/Cortina d'Ampezzo, 10. 02. 2026 07.10

Avtor:
STA A.V. M.P.
Lindsey Vonn

Američanka Lindsey Vonn se je iz bolnišnice v Trevisu prvič oglasila po hudi poškodbi noge, potem ko je olimpijske sanje končala v nedeljo po grdem padcu na smuku v Cortini d'Ampezzo. Kot je povedala, ne obžaluje ničesar. V padcu je utrpela "kompleksen zlom golenice" in bo potrebovala "več operacij".

"Čeprav olimpijskih iger nisem končala tako, kot sem upala, in kljub hudi fizični bolečini, ki jo je povzročil padec, ne obžalujem ničesar," je poudarila 41-letna ameriška šampionka Lindsey Vonn v prvi izjavi po padcu v nedeljo v Cortini d'Ampezzo, ki je brutalno končal njeno sicer spektakularno olimpijsko vrnitev v tekmovalno karavano alpskega smučanja.

Padec Lindsey Vonn
Padec Lindsey Vonn
FOTO: AP

Američanka vztraja, da pretrgana sprednja križna vez v levem kolenu, ki jo je utrpela pri padcu na kasneje odpovedani zadnji tekmi svetovnega pokala v smuku pred igrami Milano-Cortina, "nima nobene zveze s padcem v Cortini".

"Preprosto sem bila dobrih 12 centimetrov zunaj prave smeri, ko se je moja desna roka zataknila v vratcih, zaradi česar me je obrnilo in povzročilo padec," je dodala v zapisu na družbenih omrežjih iz bolnišnice v italijanskem mestu Treviso, kjer je na zdravljenju in kamor so jo prepeljali po drami na olimpijski progi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

'Olimpijske sanje se niso končale tako, kot sem si predstavljala'

Vonnova je nastopila s startno številko 13 in padla po le 13 sekundah vožnje, potem ko je na progi zadela vratca, smuči pa so ji ostale pritrjene na smučarske čevlje, ko jo je zalučalo na sneg. "Utrpela sem kompleksen zlom golenice, ki je trenutno stabilen, vendar bo potrebnih več operacij, da se pravilno pozdravi," je zapisala.

Italijanski mediji so sicer sprva oročali, da si je Vonnova v padcu zlomila stegnenico, sama pa zdaj piše o zlomu golenice.

"Moje olimpijske sanje se niso končale tako, kot sem si predstavljala. Ni bil konec, kot bi ga želeli brati v knjigi s srečnim koncem ali v pravljici, šlo je preprosto za življenje. Drznila sem si sanjati in tako trdo delala, da bi to dosegla. Ker tekmujem v smuku alpskega smučanja, razlika med idealno smerjo in katastrofalno poškodbo lahko znaša le 12 centimetrov," je dejala.

Vonnova ni dala nobenih namigov, ali namerava končati kariero, zaradi katere je postala eden najbolj prepoznavnih obrazov v svetovnem športu. Po poročilih iz Italije je že imela dve operaciji, s katero so ji kirurgi stabilizirali zlom leve noge.

Preberi še Strast ali (tudi) marketinška poteza? Lindsey Vonn bo za 13 sekund prejela 180.000 evrov

Ena najboljših smučark, ki je osvojila 84 zmag

Ameriška šampionka je pri 41 letih želela ponoviti dosežek izpred 16 let, ko je bila zlata na OI v Whistlerju. A se tveganje ni izšlo. Po spektakularni vrnitvi po skoraj šestletni upokojitvi ji je bil ta podvig skorajda na dosegu rok. Ta izziv pa je postal tvegan po še eni hudi poškodbi, ki jo je utrpela med smukom v Crans Montani, le teden dni pred igrami.

Reševalne ekipe dvigujejo Lindsey Vonn
Reševalne ekipe dvigujejo Lindsey Vonn
FOTO: AP

Tekmovala je že s titanovo protezo v obnovljenem desnem kolenu, po novi poškodbi v Crans Montani pa je v Cortini na obeh treningih in nato na tekmi uporabljala opornico, s katero si je skušala utrditi in stabilizirati levo koleno, na katerem si je na smuku pred OI v Crans Montani strgala sprednjo križno vez.

Vonnova je ena najboljših smučark v zgodovini. Vsega skupaj je osvojila 84 zmag, več jih imata le Šved Ingemar Stenmark (86) in rojakinja Mikaela Shiffrin (108). Do dveh zmag je prišla to zimo po vrnitvi v beli cirkus po tekmovalni upokojitvi leta 2019.

Je najuspešnejša smučarka v obeh hitrih disciplinah, upoštevajoč dosežke žensk in moških, in je rekorderka s 45 zmagami na smukih za svetovni pokal ter 71 stopničkami v kraljevski disciplini ter z 49 stopničkami in 28 zmagami v superveleslalomu.

smučanje olimpijske igre poškodba zlom Lindsey Vonn

Brus1234
10. 02. 2026 08.43
Lindsey, ne se sekirat, saj bodo še kakšne OI, boš pa takrat pokazala mišice...
Odgovori
0 0
televizija2000
10. 02. 2026 08.41
Kavčarji ne boste nikoli razumeli...
Odgovori
0 0
Amor Fati
10. 02. 2026 08.38
Bržkone je prebrala novico o tistih 180 jurjih. 🤣
Odgovori
+0
1 1
za bojši jutri
10. 02. 2026 08.36
Kar je iskala, to je dobila.
Odgovori
+0
1 1
Shekelstein
10. 02. 2026 08.36
Nevem kako je sploh mislila pri 41. letih konkurerat mladim tekmovalkam.
Odgovori
+0
1 1
televizija2000
10. 02. 2026 08.42
Daj poglej smukaško razvrstitev pri ženskah.
Odgovori
0 0
Wolfman
10. 02. 2026 08.35
Ne obupat še je šansa za zlato in večno slavo.
Odgovori
-1
0 1
Oliguma
10. 02. 2026 08.30
Ona obžaluje lahko..da ni doma z 2 otrokoma..in špila mamico. Ženska očitno nima in ne zna drugega početi..kot dile in kugce drajsat.
Odgovori
-2
2 4
xxman.y
10. 02. 2026 08.37
kaj pa ti znaš?
Odgovori
+1
1 0
jurist
10. 02. 2026 08.22
Lahko da je ena najuspešnejših smučark. Je pa očitno tudi ena najbolj naivnih. Če misli, da se ji to ne bo nikjer poznalo. Ker kaj, denar kupi vse, tudi novo koleno. Če je treba, tudi novo nogo. Lahko je zgled glede trdega dela. Nikakor pa ni zgled za ravnanje z lastnim telesom.
Odgovori
-1
1 2
Aijn Prenn
10. 02. 2026 08.25
Ona predstavlja točno tisto kar šport ne sme biti. Zelo slaba za promocijo športa.
Odgovori
-1
2 3
xxman.y
10. 02. 2026 08.37
najbol da tebe damo za promocijo.
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
10. 02. 2026 08.22
Tomaž Humar v ženskem telesu. Ne bo miru dokler ne bo obmirovala.
Odgovori
+3
4 1
Delavec_Slo
10. 02. 2026 08.17
Sej mi tud ne!
Odgovori
+0
1 1
Morgoth
10. 02. 2026 08.14
Tule nekdo načrtno stalno forsira "novice" o coalburberkah.
Odgovori
+3
4 1
Topo9gan
10. 02. 2026 08.12
Ok, saj padec ni bil posledica strgane križne vezi. Zapela je zastavico in zapeljala na "puklo". Močno si je želela čudežne vrnitve in doživela brodolom.
Odgovori
+1
3 2
losser
10. 02. 2026 08.11
kako delate, res. kot da je edina ki padla kadarkoli
Odgovori
+1
4 3
obožeobože
10. 02. 2026 08.07
Karakter! zgledalo je strašno!
Odgovori
+4
4 0
Wolfman
10. 02. 2026 08.05
Brutalno se je končala njena spektakularna vrnitev.
Odgovori
+3
4 1
petka5
10. 02. 2026 08.02
Sej tudi, ce bi obzalovala, po mojem ne bi priznala. In to, da ne obzaluje, pove vse o tej narcisoidni gonji za pozornostjo in morda tud dnarjem. To ni dejanje zdrave glave, da niti razsuta ne ceni zdravja.
Odgovori
+1
5 4
bibaleze
