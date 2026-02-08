Naslovnica
Nov šok za Vonn, verjetno si je zlomila nogo

Cortina d'Ampezzo, 08. 02. 2026 18.58 pred 30 minutami 1 min branja 62

Avtor:
S.V. STA
Lindsey Vonn

Lindsey Vonn si je na olimpijski smukaški tekmi najverjetneje zlomila nogo, je dejal trener ameriške smukaške reprezentance Alex Hödlmoser. Zdravniki po njegovih besedah še opravljajo preiskave. Po današnjem hudem padcu se je Vonn držala za nogo, s proge so jo v bolnišnico odpeljali s helikopterjem.

"Za zdaj imamo malo informacij, vendar gre verjetno za zlom nekje v spodnjem delu noge," je besede trenerja Hödlmoserja za švicarsko javno televizijo SFR povzela nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah ameriške smučarske in deskarske zveze je Vonn sicer v stabilnem stanju in je pod oskrbo zdravstvenega osebja.

Vonn je na smukaški preizkušnji nastopila, čeprav si je pred devetimi dnevi strgala sprednjo križno vez v levem kolenu.

Preberi še Srhljivi prizori v Cortini: Vonn nepremično obležala, sledili grozeči kriki bolečine

Njen nastop, ki ga je opravila z opornico, je sprožil tako odobravanje kot kritike. Nekateri ljubitelji športa so pozdravili veliko željo, da bi pri 41 letih še enkrat napadala olimpijski naslov, iz zdravniških vrst pa so se zvrstila opozorila o nevarnosti takšnega početja.

Preberi še O padcu Lindsey Vonn spregovorila njena sestra: 'Bilo je grozljivo'

Padec, ki je za okoli pol ure prekinil današnjo tekmo, je šokiral navijače in smučarsko skupnost, še bolj pa njeno družino, saj sta bila njen oče Alan Kildow in sestra Karin Kildow prisotna v ciljnem prostoru.

"To je definitivno zadnja stvar, ki smo jo želeli videti. Bilo je grozljivo. Ko na sneg prinesejo nosila, to nikoli ni dober znak," je za NBC povedala njena sestra.

olimpijske igre lindsey vonn

'Če si že zdravstveno načet, so lahko posledice samo še hujše'

Nizozemska zvezdnica na OI razjezila sodržavljane

KOMENTARJI62

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Aijn Prenn
08. 02. 2026 19.28
Upajmo, da bo zdaj razumela sporočilo svojega telesa in nehala izzivat nesrečo.
Odgovori
0 0
urib1
08. 02. 2026 19.28
Kako še ne vejo al je noga zlomljena? A je prišla k nam na urgenco in je še v čakalnici?
Odgovori
0 0
Joakim
08. 02. 2026 19.25
Vsak clovek se mora zavedati svijoh let. Sportniki se morajo zavedati do kateri let jim telo dopusca ukvarjanje z le tem. Prav tako bi politiki morali vedati dokler jim mentalna sposobnost dopusca ukvarjanje z politiko. Zato pa imamo Trumpe, Putine, pri nas J.J. Vsi skupaj bi morali pod nujno v penzijo.
Odgovori
+0
1 1
xxman.y
08. 02. 2026 19.25
Sicer kapo dol, vsa čast pri teh letih in ob vseh poškodbah da probaš, ampak resno pretirava... Lahko tekmuješ s sotekmovalkami, s časom pač ne.
Odgovori
+2
2 0
ptuj.si
08. 02. 2026 19.21
Kar naj nadaljuje. Roke so še verjetno ok? Upam, da pride babica start super G.
Odgovori
-1
0 1
sukar 1
08. 02. 2026 19.18
pojasnilo nevednemu...Petra NI startala, ampak je poškodbo dobila na progi in nadaljevala do medalje.....Vonnova pa bi slej ko prej odletela, križna vez je kot razmajan pant-tečaj....
Odgovori
+1
2 1
kokicas
08. 02. 2026 19.16
Saj njena prejšna poškodba nima veze z novo sama je šla prwveč diretkno in zajela količek. To pa je nerodnost oz smola
Odgovori
+3
3 0
ZIPPO
08. 02. 2026 19.15
Članek o našem kulturnem prazniku je nekje spodaj,moral pa bi biti ves čas na vrhu Upaj dragi Slovenci,da ste preživeli lep Prešernov dan v kakšnem izmed muzejev po Sloveniji,v katerih se nahajajo mnoge zanimive in lepe zbirke.Lp
Odgovori
+1
3 2
Volja
08. 02. 2026 19.26
Brezplačni vstopi na kulturni praznik so lepa gesta. A prava skrb za kulturo se pokaže v vsakdanji podpori, ne le ob praznikih.
Odgovori
+1
1 0
enapi
08. 02. 2026 19.14
Švicarska klavnica. A ne st. gallen?
Odgovori
-1
0 1
Volja
08. 02. 2026 19.13
Ironija je, da za njen padec ni kriva strgana križna vez, ampak njena nerodnost, da je z roko zajela količek. Žal. Tako jo je vrglo v zrak i jo zalučali v sneg. Lahko to pripišemo, da je morda tako kot Nika tudi Lindsay podlegla naloženemu psihološkemu pritisku. Res mi je žal zanjo, ker sodi v sam vrh in je to na treningu pred tekmo lepo dokazala. 🫶🙌
Odgovori
+1
2 1
Luigi Taveri II.
08. 02. 2026 19.12
Od Valentina Rossija bratranec posoja rentgenske slike zloma
Odgovori
-1
0 1
NIAR
08. 02. 2026 19.12
A je bilo vredno pretiravati?
Odgovori
+5
5 0
Finfer
08. 02. 2026 19.09
Ni problema čez štiri leta bodo ponovno olimpijske igre !!
Odgovori
+4
4 0
medwd
08. 02. 2026 19.02
Še pomnite kako smo hvalili našo Petro, ki je štartala z zlomljenim rebrom, in luknjo v pljučih. Herojka, smo ji rekli. Vsa čast. Lindsy pa spluvat ane.
Odgovori
-3
2 5
Luigi Taveri II.
08. 02. 2026 19.11
Saj Lindsey tudi ne bi, če bi osvojila medaljo ampak ona ni iz takega testa kot Petra
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
08. 02. 2026 19.02
Ali čaka v vrsti za RTG, da še ne vedo...?
Odgovori
+3
3 0
inside1
08. 02. 2026 19.11
je menda pri nas naročena.., pa še ni...
Odgovori
+4
4 0
aviktora
08. 02. 2026 19.00
Leta jo tepejo.
Odgovori
+3
3 0
borjac
08. 02. 2026 18.59
Sicer ambiciozna , pa vendar uboga Lindsey Vonn , srečno pri ozdravitvi !!!!
Odgovori
+6
6 0
Pedro Lopez
08. 02. 2026 18.56
Nekoliko starješi se mogoče še spomnite olimpijskega prvaka Billa Johnsona, ki se je po daljšem premoru tudi mislil vrniti in je mislil nastopiti na OI 2002. Na smuku se je tako poškodoval, da je ostal invalid in nekaj let kasneje umrl. Ne vem, če je vredno.
Odgovori
+9
9 0
Petarda10
08. 02. 2026 18.55
Bravo lindsey, znova pokazala da ima jajca, ne vem zakaj je govora sploh o strgani krizni vezi, ko pa to ni bil noben razlog za padec, pac smola zahaklala kolicek in jo je obrnilo, bol se je za vprasati kaj pocnejo ostale tekmovalke na treningih da jih vonnova skoraj na invalidskem vozicku prehiteva, pa ce se se enkrat vrne jih bo prehitela... skratka kapo dol Lindsey!
Odgovori
+2
4 2
SVEŽE GATE
08. 02. 2026 19.16
Da ti ni kako petardo razneslo v višini glave? Govor o strgani križni vezi je zato, ker je smučati v takem primeru že samo po sebi tvegano!
Odgovori
0 0
brabusednet
08. 02. 2026 18.54
Vse najboljše ti želim borka.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
