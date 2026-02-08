Nov šok za Vonn, verjetno si je zlomila nogo

"Za zdaj imamo malo informacij, vendar gre verjetno za zlom nekje v spodnjem delu noge," je besede trenerja Hödlmoserja za švicarsko javno televizijo SFR povzela nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah ameriške smučarske in deskarske zveze je Vonn sicer v stabilnem stanju in je pod oskrbo zdravstvenega osebja. Vonn je na smukaški preizkušnji nastopila, čeprav si je pred devetimi dnevi strgala sprednjo križno vez v levem kolenu.

Njen nastop, ki ga je opravila z opornico, je sprožil tako odobravanje kot kritike. Nekateri ljubitelji športa so pozdravili veliko željo, da bi pri 41 letih še enkrat napadala olimpijski naslov, iz zdravniških vrst pa so se zvrstila opozorila o nevarnosti takšnega početja.