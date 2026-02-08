Nov šok za Vonn, verjetno si je zlomila nogo

"Za zdaj imamo malo informacij, vendar gre verjetno za zlom nekje v spodnjem delu noge," je besede trenerja Hödlmoserja za švicarsko javno televizijo SFR povzela nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah ameriške smučarske in deskarske zveze je Vonn sicer v stabilnem stanju in je pod oskrbo zdravstvenega osebja.
Vonn je na smukaški preizkušnji nastopila, čeprav si je pred devetimi dnevi strgala sprednjo križno vez v levem kolenu.
Njen nastop, ki ga je opravila z opornico, je sprožil tako odobravanje kot kritike. Nekateri ljubitelji športa so pozdravili veliko željo, da bi pri 41 letih še enkrat napadala olimpijski naslov, iz zdravniških vrst pa so se zvrstila opozorila o nevarnosti takšnega početja.
Padec, ki je za okoli pol ure prekinil današnjo tekmo, je šokiral navijače in smučarsko skupnost, še bolj pa njeno družino, saj sta bila njen oče Alan Kildow in sestra Karin Kildow prisotna v ciljnem prostoru.
"To je definitivno zadnja stvar, ki smo jo želeli videti. Bilo je grozljivo. Ko na sneg prinesejo nosila, to nikoli ni dober znak," je za NBC povedala njena sestra.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.