Lindsey Vonn v Trevisu prestala še četrto operacijo

"Prebrala sem veliko sporočil in komentarjev, ki pravijo, da jih to, kar se mi je zgodilo, žalosti. Prosim, ne bodite žalostni. Sočutje, ljubezen in podporo sprejemam z odprtim srcem, vendar prosim, ne žalosti ali usmiljenja. Upam, da vam bo to dalo moč, da se boste še naprej borili, ker to počnem in to bom počela vedno," je poudarila 41-letna smučarka. Nastop ameriške zvezdnice, ki se je vrnila po skoraj šestletnem tekmovalnem premoru, je ena največjih zgodb zimskih olimpijskih iger Milano-Cortina. Najprej je odmevala njena odločitev, da se na start olimpijskega smuka poda kljub strgani križni vezi v levem kolenu, potem ko je že uspešno tekmovala s titanovo protezo v delno obnovljenem desnem kolenu. Poškodba kolenskih vezi je bila posledica nesrečnega padca na zadnjem smuku svetovnega pokala v Crans Montani. Tega so naprej prekinili in nato odpovedali prav po nesrečnem padcu Vonn.

Po uspešnih treningih in drznih napovedih ob sicer hudi poškodbi kolena, ki za večino vrhunskih športnikov pomeni skoraj enoletno odsotnost s tekmovanj, pa se je njen olimpijski nastop prejšnjo nedeljo končal z novim grdim padcem po zgolj 13 sekundah vožnje. V desnem zavoju je ob skoku izgubila ravnotežje, z roko zajela vratca in nato padla ter obležala na progi v agoniji bolečin. V bolnišnico so jo nato prepeljali s helikopterjem. Američanka je spektakularno vrnitev kronala z osmimi uvrstitvami na zmagovalni oder na tekmah svetovnega pokala, od tega dvema zmagama v smuku in prepričljivo vodi v posebnem smukaškem točkovanju svetovnega pokala. Njen glavni cilj vrnitve iz upokojitve pa je bil povezan z olimpijskimi igrami. Šestnajst let po prvem leta 2010 v Whistlerju je v njeni Cortini želela osvojiti drugo zlato odličje v smuku. V Cortini je z 12 zmagami v svetovnem pokalu rekorderka tega prizorišča.

Ameriška alpska smučarka Lindsey Vonn je v Trevisu prestala še četrto operacijo zlomljene noge. FOTO: Instagram

Vonn je skozi celotno kariero znova in znova dokazala, da je velika borka in da se kot Feniks iz pepela pobere iz brezna poškodb in vrne po hudih poškodbah še močnejša. Tudi zdaj so mnogi predvidevali, da se bo Vonn po koncu sezone svetovnega pokala znova upokojila, a jo je poškodba morda spodbudila k vnovičnemu premisleku. "Ko se spomnim svojega padca, nisem stala na štartni črti, ne da bi se zavedala morebitnih posledic. Vedela sem, kaj počnem. Odločila sem se tvegati," je zapisala. "Ker tudi če si najmočnejši človek na svetu, je gora tista, ki vedno drži karte v rokah. Ko ponoči zaprem oči, ne obžalujem ničesar in ljubezen, ki jo imam do smučanja, ostaja. Še vedno se veselim trenutka, ko bom lahko spet stala na vrhu gore. In to bom storila," je enigmatično sklenila lastnica 84 zmag v svetovnem pokalu. Več jih imata le Šved Ingemar Stenmark (86) in rojakinja Mikaela Shiffrin (108).

Lindsey Vonn upa, da bo lahko v kratkem zapustila bolnišnico v Trevisu. FOTO: Profimedia