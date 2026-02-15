Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

Lindsey Vonn v Trevisu prestala še četrto operacijo

Treviso, 15. 02. 2026 07.46 pred 10 minutami 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Lindsey Vonn po tretji operaciji

Ameriška zvezdnica alpskega smučanja Lindsey Vonn je v soboto v bolnišnici v Trevisu v Italiji prestala še četrto operacijo zlomljene noge. "Operacija je potekala dobro. Na srečo se bom končno lahko vrnila domov v ZDA," je šampionka zapisala na Instagramu.

"Prebrala sem veliko sporočil in komentarjev, ki pravijo, da jih to, kar se mi je zgodilo, žalosti. Prosim, ne bodite žalostni. Sočutje, ljubezen in podporo sprejemam z odprtim srcem, vendar prosim, ne žalosti ali usmiljenja. Upam, da vam bo to dalo moč, da se boste še naprej borili, ker to počnem in to bom počela vedno," je poudarila 41-letna smučarka.

Nastop ameriške zvezdnice, ki se je vrnila po skoraj šestletnem tekmovalnem premoru, je ena največjih zgodb zimskih olimpijskih iger Milano-Cortina. Najprej je odmevala njena odločitev, da se na start olimpijskega smuka poda kljub strgani križni vezi v levem kolenu, potem ko je že uspešno tekmovala s titanovo protezo v delno obnovljenem desnem kolenu. Poškodba kolenskih vezi je bila posledica nesrečnega padca na zadnjem smuku svetovnega pokala v Crans Montani. Tega so naprej prekinili in nato odpovedali prav po nesrečnem padcu Vonn.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po uspešnih treningih in drznih napovedih ob sicer hudi poškodbi kolena, ki za večino vrhunskih športnikov pomeni skoraj enoletno odsotnost s tekmovanj, pa se je njen olimpijski nastop prejšnjo nedeljo končal z novim grdim padcem po zgolj 13 sekundah vožnje. V desnem zavoju je ob skoku izgubila ravnotežje, z roko zajela vratca in nato padla ter obležala na progi v agoniji bolečin. V bolnišnico so jo nato prepeljali s helikopterjem.

Američanka je spektakularno vrnitev kronala z osmimi uvrstitvami na zmagovalni oder na tekmah svetovnega pokala, od tega dvema zmagama v smuku in prepričljivo vodi v posebnem smukaškem točkovanju svetovnega pokala. Njen glavni cilj vrnitve iz upokojitve pa je bil povezan z olimpijskimi igrami. Šestnajst let po prvem leta 2010 v Whistlerju je v njeni Cortini želela osvojiti drugo zlato odličje v smuku. V Cortini je z 12 zmagami v svetovnem pokalu rekorderka tega prizorišča.

Ameriška alpska smučarka Lindsey Vonn je v Trevisu prestala še četrto operacijo zlomljene noge.
Ameriška alpska smučarka Lindsey Vonn je v Trevisu prestala še četrto operacijo zlomljene noge.
FOTO: Instagram

Vonn je skozi celotno kariero znova in znova dokazala, da je velika borka in da se kot Feniks iz pepela pobere iz brezna poškodb in vrne po hudih poškodbah še močnejša. Tudi zdaj so mnogi predvidevali, da se bo Vonn po koncu sezone svetovnega pokala znova upokojila, a jo je poškodba morda spodbudila k vnovičnemu premisleku.

"Ko se spomnim svojega padca, nisem stala na štartni črti, ne da bi se zavedala morebitnih posledic. Vedela sem, kaj počnem. Odločila sem se tvegati," je zapisala. "Ker tudi če si najmočnejši človek na svetu, je gora tista, ki vedno drži karte v rokah. Ko ponoči zaprem oči, ne obžalujem ničesar in ljubezen, ki jo imam do smučanja, ostaja. Še vedno se veselim trenutka, ko bom lahko spet stala na vrhu gore. In to bom storila," je enigmatično sklenila lastnica 84 zmag v svetovnem pokalu. Več jih imata le Šved Ingemar Stenmark (86) in rojakinja Mikaela Shiffrin (108).

Lindsey Vonn upa, da bo lahko v kratkem zapustila bolnišnico v Trevisu.
Lindsey Vonn upa, da bo lahko v kratkem zapustila bolnišnico v Trevisu.
FOTO: Profimedia

V svetovnem pokalu je štiri sezone končala na vrhu skupnega seštevka za štiri velike kristalne globuse ob tem pa je osvojila še 16 malih globusov, in sicer osem smukaških seštevkov, pet superveleslalomskih in tri kombinacijske. Kraljica hitrosti ima kar osem kolajn s svetovnih prvenstvih, od tega tudi dva naslova svetovne prvakinje v smuku in superveleslalomu, oba je osvojila na SP leta 2009 v Val d'Iseru.

olimpijske igre alpsko smučanje lindsey vonn četrta operacija treviso

Nika Prevc bo skušala ponoviti uspeh brata Domna

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
V mini črni obleki je navdušila vse
V mini črni obleki je navdušila vse
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
cekin
Portal
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
moskisvet
Portal
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Kaj početi danes? Nedelja je idealen dan za to!
Kaj početi danes? Nedelja je idealen dan za to!
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Ježek Sonic
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534