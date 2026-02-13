Razhod mu je očitno koristil: po priznanju prevare še do druge medalje

Tekma se je razpletla z dramatičnim preobratom v zadnjem krogu. Na zadnjem streljanju je imel Francoz Emilien Jacquelin šest sekund prednosti pred Fillonom Mailletom , a je v zadnjem krogu v primerjavi z njim izgubil 22 sekund.

Kazalo je na dvojno francosko zmago. Iz ozadja pa sta se na zmagovalni oder prebila Norvežana Vetle Sjaastad Christiansen in Sturla Holm Laegreid. Prvi je na strelišču zaostajal še dobrih 17 sekund, drugi pa skoraj 21, a sta ga oba prehitela. Jacquelinu se je kolajna izmuznila za dve desetinki sekunde.

Slovencem so vrhunski izid ob izjemno hitrih smučeh zapravili na strelišču. Najboljši je bil na 25. mestu z enim kazenskim krogom Jakov Fak, ki je del decembra in januarja zamudil zaradi poškodbe kolena in regeneracije.