OI 2026

Razhod mu je očitno koristil: po priznanju prevare še do druge medalje

Anterselva, 13. 02. 2026 16.51 pred 35 minutami 1 min branja 1

Avtor:
S.V. STA
Quentin Fillon Maillet

Francoz Quentin Fillon Maillet je zmagovalec moške biatlonske sprinterske olimpijske tekme v Anterselvi. Srebra in brona so se po preobratu v zadnjem krogu po zaslugi Vetleja Sjaastada Christiansena in Sturle Holma Laegreida veselili Norvežani. Slovenska četverica se je uvrstila na zasledovanje.

Tekma se je razpletla z dramatičnim preobratom v zadnjem krogu. Na zadnjem streljanju je imel Francoz Emilien Jacquelin šest sekund prednosti pred Fillonom Mailletom, a je v zadnjem krogu v primerjavi z njim izgubil 22 sekund.

Kazalo je na dvojno francosko zmago. Iz ozadja pa sta se na zmagovalni oder prebila Norvežana Vetle Sjaastad Christiansen in Sturla Holm Laegreid. Prvi je na strelišču zaostajal še dobrih 17 sekund, drugi pa skoraj 21, a sta ga oba prehitela. Jacquelinu se je kolajna izmuznila za dve desetinki sekunde.

Slovencem so vrhunski izid ob izjemno hitrih smučeh zapravili na strelišču. Najboljši je bil na 25. mestu z enim kazenskim krogom Jakov Fak, ki je del decembra in januarja zamudil zaradi poškodbe kolena in regeneracije.

Jakov Fak
Jakov Fak
FOTO: Profimedia

Na nedeljsko zasledovanje so se uvrstili tudi Lovro Planko, Anton Vidmar in Miha Dovžan, ki so osvojili 34., 35. in 36. mesto. Prvi je moral v kazenski krog trikrat, drugi enkrat, zadnji pa enkrat. Planko in Dovžan sta bila z ničlo po prvem streljanju 14. in 15.

V soboto ob 14.45 sprinterska tekma na 7,5 km čaka še biatlonke. Slovenske barve bodo branile Anamarija Lampič, Polona Klemenčič ter debitantki na OI Lena Repinc in Manca Caserman.

olimpijske igre biatlon jakov fak Quentin Fillon Maillet

KOMENTARJI1

bandit1
13. 02. 2026 17.26
Prej bi se je znebil pa bi bil še boljši.
Odgovori
0 0
bibaleze
