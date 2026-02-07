Naslovnica
OI 2026

'Malce je grenko, ker nisem naredila vsega, kar sem si zadala'

Predazzo, 07. 02. 2026 21.16 pred 2 urama 3 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Nika Prevc - Olimpijske igre

Nika Prevc je poskrbela za prvo slovensko olimpijsko odličje na igrah v Milanu in Cortini. Mlada skakalka je za dobro točko zaostala za novopečeno šampionko olimpijskih iger Norvežanko Anno Odine Stroem.

Nika Prevc je v tekmovalnem obdobju 2025/26 zabeležila že 13 zmag in bila najboljša na turneji dveh večerov na silvestrovo ter novo leto. V seštevku ima 486 točk naskoka pred Japonko Nozomi Marujama, obeta pa se jih tretji zaporedni veliki kristalni globus.

Kljub vsega 20 letom je svetovna rekorderka (236 m, Vikersund) Nika Prevc že druga najuspešnejša skakalka v zgodovini svetovnega pokala. Ob svojem imenu ima 35 zmag, pred njo je le še Japonka Sara Takanaši s 63.

Preberi še Nika in Domen Prevc popeljala slovensko zasedbo na otvoritvi iger

Prevc tudi v izjavi za TV Slovenija kljub svojemu prvemu olimpijskemu odličju ni mogla skriti razočaranja. "Takoj po tekmi je težko, ker vem, da nisem naredila vsega, kar sem si zadala za ta dan. Ampak še vseeno, olimpijska medalja je le olimpijska medalja, to si vsak želi," je dejala prva favoritinja teh iger, dvakratna svetovna prvakinja in svetovna rekorderka, ki je to zimo v svetovnem pokalu slavila že 13 zmag.

Nika Prevc
Nika Prevc
FOTO: AP

"Poskusila sem se sprostiti, ampak ... ko te povozi, te povozi. Verjamem, da mi bo lažje na podelitvi," je po prvencu na OI dodala Prevc, ki je po osebnem razočaranju prvo zatočišče našla v objemu staršev.

Tepeš: Vedel sem, da bo tesno

Selektor reprezentance Jurij Tepeš je napovedal, da bo o zmagi odločal doskok, in to se je tudi zgodilo. "Že včeraj sem rekel, da bo danes odločal telemark. Dejstvo je, da je Nika nastopila na svojih prvih olimpijskih igrah, in danes je bila pod zelo, zelo velikim pritiskom," je tekmo za TV Slovenija pospremil Tepeš.

Portret:
rojena: 15. marca 2005

- prebivališče: Dolenja vas

- klub: Triglav Kranj

- trener: Jurij Tepeš

Največji uspehi:
- OI:
2. mesto, Milano-Cortina 2026, srednja skakalnica

- SP:
1. mesto, Trondheim 2025, velika skakalnica

1. mesto, Trondheim 2025, srednja skakalnica

2. mesto, Trondheim 2025, velika skakalnica, mešane ekipe

17. mesto, Planica 2023, srednja skakalnica

- svetovni pokal:
1. mesto, Willingen 2026, mešane ekipe

1. mesto, Sapporo 2026

1. mesto, Sapporo 2026

1. mesto, Zhangjiakou 2026

1. mesto, Zhangjiakou 2026

1. mesto, Ljubno ob Savinji 2026

1. mesto, Ljubno ob Savinji 2026

1. mesto, Beljak 2026

1. mesto, Beljak 2026

1. mesto, Garmisch-Partenkirchen 2025

1. mesto, Engelberg 2025

1. mesto, Klingenthal 2025

1. mesto, Wisla 2025

1. mesto, Falun 2025

1. mesto, Lahti 2025

1. mesto, Lahti 2025

1. mesto, Vikersund 2025, poleti

1. mesto, Oslo 2025

1. mesto, Hinzenbach 2025

1. mesto, Hinzenbach 2025

1. mesto, Ljubno ob Savinji 2025

1. mesto, Ljubno ob Savinji 2025

1. mesto, Lake Placid 2025

1. mesto, Lake Placid 2025

1. mesto, Zao 2025

1. mesto, Oberstdorf 2025

1. mesto, Garmisch-Partenkirchen 2024

1. mesto, Engelberg 2024

1. mesto, Lillehammer 2024

1. mesto, Trondheim 2024

1. mesto, Ljubno ob Savinji 2024

1. mesto, Zao 2024, superekipno

1. mesto, Zao 2024

1. mesto, Beljak 2024

1. mesto, Beljak 2024

1. mesto, Garmisch-Partenkirchen 2023

1. mesto, Engelberg 2023

- svetovna rekorderka z 236 metri;

- skupna zmagovalka sezon svetovnega pokala 2024/25 in 2023/24;

- skupna zmagovalka novoletne turneje dveh večerov 2024/25, 2023/24

in 2025/26;

smučarski skoki nika prevc

Imamo prvo medaljo! Nika Prevc je olimpijska podprvakinja!

Bizarno: Povečave v mednožju za več vzgona in daljše skoke?

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rok1211
07. 02. 2026 21.58
Vrhunsko je! Ponosni zelo!!!
Odgovori
0 0
bibaleze
