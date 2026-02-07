'Malce je grenko, ker nisem naredila vsega, kar sem si zadala'

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Nika Prevc - Olimpijske igre Bobo

Nika Prevc - Olimpijske igre Bobo

Nika Prevc - Olimpijske igre Bobo

Nika Prevc AP

Nika Prevc AP

Nika Prevc AP











Nika Prevc je v tekmovalnem obdobju 2025/26 zabeležila že 13 zmag in bila najboljša na turneji dveh večerov na silvestrovo ter novo leto. V seštevku ima 486 točk naskoka pred Japonko Nozomi Marujama, obeta pa se jih tretji zaporedni veliki kristalni globus. Kljub vsega 20 letom je svetovna rekorderka (236 m, Vikersund) Nika Prevc že druga najuspešnejša skakalka v zgodovini svetovnega pokala. Ob svojem imenu ima 35 zmag, pred njo je le še Japonka Sara Takanaši s 63.

Prevc tudi v izjavi za TV Slovenija kljub svojemu prvemu olimpijskemu odličju ni mogla skriti razočaranja. "Takoj po tekmi je težko, ker vem, da nisem naredila vsega, kar sem si zadala za ta dan. Ampak še vseeno, olimpijska medalja je le olimpijska medalja, to si vsak želi," je dejala prva favoritinja teh iger, dvakratna svetovna prvakinja in svetovna rekorderka, ki je to zimo v svetovnem pokalu slavila že 13 zmag.

Nika Prevc FOTO: AP