'Tisti, ki se zdijo najmočnejši, v sebi bijejo nevidne bitke'

Milano, 16. 02. 2026 15.49 pred 56 minutami 2 min branja 3

Avtor:
S.V. STA
Ilia Malinin

Ameriški umetnostni drsalec Ilia Malinin je po petkovem slabem nastopu, zaradi katerega je nastop v posamični kategoriji končal na osmem mestu, spregovoril o razočaranju in opozoril tudi na spletno nadlegovanje. "Na največjem odru na svetu lahko tisti, ki se zdijo najmočnejši, v sebi bijejo nevidne bitke," je zapisal na družbenem omrežju Instagram.

"Tudi najlepše spomine lahko onesnaži hrup. Sovraštvo na spletu napada um, strah pa ga zvabi v temo, ne glede na to, kako močno se kljub neskončnemu nepremostljivemu pritisku trudiš ostati priseben," je zapisal v objavi. Kot je pojasnil, se vsi občutki kopičijo in kasneje vodijo v neizbežen zlom.

Objavil je tudi videoposnetek s kolažem njegovih večjih uspehov in zapisom, da se vrača kmalu, 21. februarja, ko je v dvorani za drsanje napovedana gala prireditev. Ta je običajno rezervirana za dobitnike medalj in športnike iz države gostiteljice, vendar se zdi, da bodo organizatorji vključili tudi zvezdnika umetnostnega drsanja Malinina.

Preberi še Američan navdušil s 'prepovedanim' saltom in osvojil zlato

Dvakratni svetovni prvak, ki je bil na velikih tekmovanjih zadnji dve leti neporažen, je pred petkovim nastopom veljal za velikega favorita za zlato olimpijsko odličje, a je med nastopom storil več napak in dvakrat padel.

Pred igrami je Malinin večkrat povedal, da v ekipi nima psihoterapevta in se pogosto šalil, da to nalogo opravljajo njegovi mački. Po ponesrečenem nastopu je priznal, da je bil ta "vsekakor" posledica psihičnega pritiska in ne fizičnih težav.

Po dveh hudih padcih je v petek svoje značilne štirikratne skoke nadomestil z dvojnimi, po nastopu pa si je obraz zakopal v roke. Nad nastopom je bil presenečen tudi njegov oče in trener. Sodniki so nastop ocenili s skoraj 70 točkami manj od njegovega rekorda, ki ga je postavil pri 333,81 točke.

olimpijske igre umetnostno drsanje ilia malinin

'Vsaka medalja terja določen davek'

InaB
16. 02. 2026 16.46
Najvećji pritisk na tekmovalce ustvarijo butasti novinarji
YouRangMyLord
16. 02. 2026 16.36
Pritisk javnosti, pričakovanja - a bo skočil petkratnega, ali ne ? Pretiran pritisk novinarjev tam v živo in pišočih medijev. Opevanje, ima že zlato v žepu, pa je tudi hudo breme za tekmovalca. Ker ve, da samo to od njega pričakujejo. Enako je bilo pri Niki - ker za mnoge, če ne bo zlata, je nič IN bravo Nika, dala si skozi, boš sprocesirala, drugič pa tudi ti "daj na molk in distanco" medije, javnost pred pomembnimi tekmami. Hitrostna drsalka Nizozemka Jutta Leerdam je odlično naredila, ko jih je odpikala, vse pred tekmo - so ji dali mir in se je psihično lahko zbrala in zmagala, pa še OI rekord je postavila.
heiter
16. 02. 2026 16.08
Zamenjaj mačke, Malinin
bibaleze
