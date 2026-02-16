'Tisti, ki se zdijo najmočnejši, v sebi bijejo nevidne bitke'

Objavil je tudi videoposnetek s kolažem njegovih večjih uspehov in zapisom, da se vrača kmalu, 21. februarja, ko je v dvorani za drsanje napovedana gala prireditev. Ta je običajno rezervirana za dobitnike medalj in športnike iz države gostiteljice, vendar se zdi, da bodo organizatorji vključili tudi zvezdnika umetnostnega drsanja Malinina.

"Tudi najlepše spomine lahko onesnaži hrup. Sovraštvo na spletu napada um, strah pa ga zvabi v temo, ne glede na to, kako močno se kljub neskončnemu nepremostljivemu pritisku trudiš ostati priseben," je zapisal v objavi. Kot je pojasnil, se vsi občutki kopičijo in kasneje vodijo v neizbežen zlom.

Dvakratni svetovni prvak, ki je bil na velikih tekmovanjih zadnji dve leti neporažen, je pred petkovim nastopom veljal za velikega favorita za zlato olimpijsko odličje, a je med nastopom storil več napak in dvakrat padel.

Pred igrami je Malinin večkrat povedal, da v ekipi nima psihoterapevta in se pogosto šalil, da to nalogo opravljajo njegovi mački. Po ponesrečenem nastopu je priznal, da je bil ta "vsekakor" posledica psihičnega pritiska in ne fizičnih težav.

Po dveh hudih padcih je v petek svoje značilne štirikratne skoke nadomestil z dvojnimi, po nastopu pa si je obraz zakopal v roke. Nad nastopom je bil presenečen tudi njegov oče in trener. Sodniki so nastop ocenili s skoraj 70 točkami manj od njegovega rekorda, ki ga je postavil pri 333,81 točke.