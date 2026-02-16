Slovenija tik pod vrhom po številu medalj na prebivalca

Slovenija, ki jo na igrah zastopa 37 športnikov in športnic, ima za zdaj štiri medalje, od tega dve zlati medalji ter po eno srebrno in bronasto.

Med 25 državami od 92, ki so že osvojile vsaj eno medaljo, nas to uvršča na 14. mesto, za Češko in pred Kanado.

Na vrhu je Norveška, ki ima že 26 medalj, od tega 12 zlatih in po sedem srebrnih in bronastih. Sledijo gostitelji Italijani z 22 medaljami in Američani, ki so jih doslej osvojili 17.