Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
OI 2026

Slovenija tik pod vrhom po številu medalj na prebivalca

Milano, 16. 02. 2026 08.57 pred 1 uro 2 min branja 38

Avtor:
N.L.
Slovenska odprava na otvoritvi olimpijskih iger

Pred zadnjim tednom olimpijskih iger v Italiji ima Slovenija štiri medalje, kar jo uvršča na 14. mesto med 92 sodelujočimi državami. Še bolj impresiven pa je podatek, da je Slovenija po številu medalj na prebivalca na drugem mestu z eno medaljo na dobrega pol milijona. Za primerjavo: Kitajska ima prav tako štiri medalje – eno na 350 milijonov prebivalcev.

Slovenija, ki jo na igrah zastopa 37 športnikov in športnic, ima za zdaj štiri medalje, od tega dve zlati medalji ter po eno srebrno in bronasto.

Med 25 državami od 92, ki so že osvojile vsaj eno medaljo, nas to uvršča na 14. mesto, za Češko in pred Kanado.

Na vrhu je Norveška, ki ima že 26 medalj, od tega 12 zlatih in po sedem srebrnih in bronastih. Sledijo gostitelji Italijani z 22 medaljami in Američani, ki so jih doslej osvojili 17.

Norveški smučarski tekač Johannes Klaebo je v Italiji osvojil štiri zlate medalje in je trenutno najbolj uspešen športnik teh iger.
Norveški smučarski tekač Johannes Klaebo je v Italiji osvojil štiri zlate medalje in je trenutno najbolj uspešen športnik teh iger.
FOTO: Profimedia

Število medalj na število prebivalcev

Tudi tu je na vrhu Norveška, ki ima eno medaljo na 210.000 prebivalcev, na drugem mestu pa Slovenija z eno medaljo na dobrega pol milijona prebivalcev (530.000 prebivalcev). Tretji so Avstrijci – ena medalja na 710.000 prebivalcev.

Medaljo na manj kot milijon prebivalcev imajo še Latvija z dvema medaljema (ena na 930.000 prebivalcev), Švedska z 11 medaljami (ena na 960.000 prebivalcev) in Švica, ki ima devet medalj – po eno na milijon prebivalcev.

Za primerjavo: Američani so na teh igrah osvojili 17 medalj, kar pomeni ena medalja na 20 milijonov ljudi.

Še 'slabšo' statistiko ima Kitajska, ki je na teh igrah doslej osvojila štiri medalje, enako kot Slovenija, a je še vedno brez zlata. To pomeni, da imajo Kitajci po eno medaljo na 350 milijonov prebivalcev.

Kdo je še brez medalje?

66 držav na teh igrah še nima medalje. Med njimi so tudi Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Slovaška, Danska, Španija, Grčija in Ukrajina.

Na igrah v Cortini ima Indija dva športnika.
Na igrah v Cortini ima Indija dva športnika.
FOTO: AP

Med državami, ki na igrah še nimajo medalje, je tudi Indija z 1,4 milijarde prebivalci. Na igrah imajo sicer le dva športnika.

Olimpijske igre Slovenija medalje šport prebivalstvo

Leški: Ko sprejmeš takšno odločitev, pride tudi do krize identitete

V Predazzu zadnja skakalna odločitev na OI

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
janimir
16. 02. 2026 10.31
Slovenija od 1991 - do danes 38. 59 pa Slovenci od Avstroogarske, Italije, YU do danes. To je točen podatek.
Odgovori
+1
1 0
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
16. 02. 2026 10.30
hmmmm če bo tako ostalo do konca OI z medaljami lahko pričakujemo, da bo Trump napovedal izključitev Norvežanov in Italianov zaradi dopinga. Tako da na naslednjih OI jih ne bo in bo amernija prva po medaljah. Če ne bo celo zagrozil z vojno. Mahhh samo moje razmišljanje.
Odgovori
0 0
Castrum
16. 02. 2026 10.21
Malo statistike za primerjavo: Od leta 1991, ko SMO postali samostojna država, je Slovenija osvojila 58 olimpijskih medalj. Italija v tem času 399. ...Nas je dva milijona, njih 60. A je sploh potrebno razlagat katera nacija je bolj uspešna?.....samo povem......naprej bo pa razložil prvi fročo FJK. hahah
Odgovori
0 0
Oliguma
16. 02. 2026 10.19
Od tega pleha ni nič razno, da se pasejo tam na naše stroške..in izplačujejo nagrade z davkoplačevalskim denarjem.
Odgovori
+2
2 0
Sandokkan
16. 02. 2026 10.06
:) Samo skoki ( eden najmanj gledanih športov na svetu). Zakaj pa je Slovenija tako slaba V zimskih športih? Kje je razlog?
Odgovori
+1
1 0
Castrum
16. 02. 2026 10.13
Prvi fročo FJK, povej nam ti !
Odgovori
0 0
Desade
16. 02. 2026 10.03
ajde danes še ena!
Odgovori
0 0
Castrum
16. 02. 2026 10.13
👍💪
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
16. 02. 2026 09.58
norveška, ki ima 1 medaljo na 210k prebivalcev je še veliko boljša od slovenije, ki ima eno na 530k prebivalcev, norvežani so poslali na olimpijske igre samo malo več kot 2x toliko tekmovalcev kot slovenija
Odgovori
-3
0 3
Castrum
16. 02. 2026 10.02
Pa saj to piše v članku!!!
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
16. 02. 2026 10.05
ne, v članku ne piše da ima norveška manj tekmovalcev na število prebivalcev kot slovenija
Odgovori
+1
1 0
Castrum
16. 02. 2026 10.09
Saj verjetno veš, da je število omejeno glede na disciplino, ne? Načeloma po štiri, tako da če ne nastopaš v vseh disciplinah itak ne moreš imeti več kot toliko tekmovalcev, oziroma, tudi če si še tako velika država jih tudi ne moreš imeti več kot toliko. Če bi lahko poslal neomejeno verjemi, da bi bilo Kitajcev 2000, Norvežanov pa vsaj 1000....če sem malo sarkastičen.
Odgovori
-1
0 1
janimir
16. 02. 2026 10.20
In kje so v kolesarstvu, motokrosu, košarki, alpinizmu, plezanju...in sto drugih panogah Samo tek in biatlon.
Odgovori
+1
1 0
Sandokkan
16. 02. 2026 09.49
:)))) Slovenija je tako mikroskopska in ima prebivalcev za vzorec taki,da je dovolj samo 1 medalja in je že pri vrhu :)))
Odgovori
+2
3 1
Potouceni kramoh
16. 02. 2026 09.52
Res je..tko veliki smo da tebe in krissa tko žre da se bosta verjetn fentala..pač hrvata
Odgovori
+1
1 0
Sandokkan
16. 02. 2026 09.53
:) zakaj že? Moja država ima 22 medalj in V skoraj vseh disciplinah. Kaj pa tvoja:)
Odgovori
+1
1 0
Castrum
16. 02. 2026 09.53
Rvateki na aparatih, bi se reklo...
Odgovori
+1
1 0
Castrum
16. 02. 2026 09.56
hahahah, ma to si ti fročo!!! hahahaaaaaaaaaaaaaaa
Odgovori
0 0
Castrum
16. 02. 2026 09.57
Rvatek ki bi rad bil taljančk, je pa navaden fročo..hahahaaaaaaaaaaa
Odgovori
-1
0 1
Sandokkan
16. 02. 2026 09.59
Ti pa samo en majhen,reven,neznan, nepomemben Slovencek. Ahshahahahahahaha
Odgovori
+1
1 0
Castrum
16. 02. 2026 10.00
sandokan, prvi fročo FYK.....pomemben fročo....hahahaa
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
16. 02. 2026 09.47
Neverjeten uspeh. Res je.
Odgovori
+7
7 0
Sandokkan
16. 02. 2026 09.39
:))) po tej logiki bi morala imeti Kitajska,za 1 slovensko, 1.000 medalj! Medalje se gledajo na število tja poslanih športnikov in ne na število prebivalcev,ker ne vsi prebivalci se ukvarjajo s športom!!!!
Odgovori
-6
2 8
Castrum
16. 02. 2026 09.43
No, potem pa izračunaj na število poslanih.
Odgovori
+6
7 1
Castrum
16. 02. 2026 09.46
Da boš lahko še bolj negativen do naših junakinj in junakov....
Odgovori
+4
5 1
Sandokkan
16. 02. 2026 09.50
:))))) junaki so gas6,zdravniki,p
Odgovori
0 0
Sandokkan
16. 02. 2026 09.51
Junaki so gasilci, zdravniki, prostovoljci,iTD,iTD. Je pa ti ljudje ki to delajo izključno samo zase in za lasten interes. Ovca! :)))(
Odgovori
+1
1 0
Sandokkan
16. 02. 2026 09.52
Junaki so gasilci, zdravniki,prostovoljci iTD ne pa ti ki to delajo izključno samo zase in za lasten interes! Ovca! :))
Odgovori
+1
1 0
Castrum
16. 02. 2026 09.53
Rvatek, spet te muči zavist do Slovenije?
Odgovori
-1
0 1
Sandokkan
16. 02. 2026 09.55
:)))) Moja država ima 22 medalj in V skoraj vseh disciplinah. Kaj pa tvoja? :))
Odgovori
-1
1 2
Castrum
16. 02. 2026 09.57
Ma kje si fročo? Kako kaj tvoji?hahahaha
Odgovori
0 0
Castrum
16. 02. 2026 09.38
Bravo naši in naše! Ponos!
Odgovori
+9
9 0
Sandokkan
16. 02. 2026 09.46
Kateri? :)))) Skoki. Vse ostalo je čista NULA!
Odgovori
-1
3 4
Castrum
16. 02. 2026 09.49
Eh, vi rvateki, vedno nam gledate v hrbet in vedno vas mori ta nevoščljivost do Slovenije....
Odgovori
+2
2 0
Potouceni kramoh
16. 02. 2026 09.38
To sem jst že včeraj razlagal kje in kaj smo mala nacija pod Triglavom in v senci velikih.Ampak mi smo še večji.
Odgovori
+4
6 2
Castrum
16. 02. 2026 09.37
Kriskota bo kap....😋
Odgovori
+6
6 0
Sanuka
16. 02. 2026 09.36
smo lahko zelo ponosni🇸🇮😁
Odgovori
+2
3 1
ne.ne bom
16. 02. 2026 09.32
kosovo? ni država
Odgovori
-3
2 5
bibaleze
Portal
To ostane z otrokom v odraslosti
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Kaj se zgodi z našim telesom, ko zaužijemo premalo beljakovin
Kaj se zgodi z našim telesom, ko zaužijemo premalo beljakovin
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ikona praznovala že 96. rojstni dan
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Hitra sladica za zimske počitnice
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534