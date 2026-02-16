Slovenija tik pod vrhom po številu medalj na prebivalca

Slovenija, ki jo na igrah zastopa 37 športnikov in športnic, ima za zdaj štiri medalje, od tega dve zlati medalji ter po eno srebrno in bronasto.
Med 25 državami od 92, ki so že osvojile vsaj eno medaljo, nas to uvršča na 14. mesto, za Češko in pred Kanado.
Na vrhu je Norveška, ki ima že 26 medalj, od tega 12 zlatih in po sedem srebrnih in bronastih. Sledijo gostitelji Italijani z 22 medaljami in Američani, ki so jih doslej osvojili 17.
Število medalj na število prebivalcev
Tudi tu je na vrhu Norveška, ki ima eno medaljo na 210.000 prebivalcev, na drugem mestu pa Slovenija z eno medaljo na dobrega pol milijona prebivalcev (530.000 prebivalcev). Tretji so Avstrijci – ena medalja na 710.000 prebivalcev.
Medaljo na manj kot milijon prebivalcev imajo še Latvija z dvema medaljema (ena na 930.000 prebivalcev), Švedska z 11 medaljami (ena na 960.000 prebivalcev) in Švica, ki ima devet medalj – po eno na milijon prebivalcev.
Za primerjavo: Američani so na teh igrah osvojili 17 medalj, kar pomeni ena medalja na 20 milijonov ljudi.
Še 'slabšo' statistiko ima Kitajska, ki je na teh igrah doslej osvojila štiri medalje, enako kot Slovenija, a je še vedno brez zlata. To pomeni, da imajo Kitajci po eno medaljo na 350 milijonov prebivalcev.
Kdo je še brez medalje?
66 držav na teh igrah še nima medalje. Med njimi so tudi Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Slovaška, Danska, Španija, Grčija in Ukrajina.
Med državami, ki na igrah še nimajo medalje, je tudi Indija z 1,4 milijarde prebivalci. Na igrah imajo sicer le dva športnika.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.