'Mešano tekmo bom izpustil, a vesel sem, da ni bolečin in bom lahko tekmoval'

Jakov Fak FOTO: Profimedia

"V kolenu ne čutim bolečin in sem zadovoljen, kako je bilo vse skupaj opravljeno, čeprav se je dolgo vleklo. Upam, da bom lahko tekmoval brez težav, da se bom dobro počutil in bom naredil kakšen dober izid," je po treningu dejal Jakov Fak. Kolena sicer še ne more povsem skrčiti. "Temu bo še nekaj časa tako, počasi se bo izboljševalo. Toda vse, kar potrebujem za vadbo in tekme v biatlonu delam brez bolečin, tudi na strelišču. Dva tedna sem treniral pred OI, kar je malo za naš šport glede na čas, ko nisem mogel trenirati biatlona. Ampak časa ni mogoče kupiti."

Vesel je, da lahko končno spi vso noč v enem kosu. "Prej sem se zbujal nekajkrat na noč in to je bilo zelo moteče. Pet mesecev bolečin ni bilo enostavnih." Bil je le na dveh prizoriščih svetovnega pokala na začetku olimpijske sezone. "Ko nisem mogel več navzdol po stopnicah, je napočil čas za premor. Prej sem ob občasnih bolečinah, med katerimi sem imel fizioterapije, še treniral. Je le olimpijska sezona, ko nisem mogel izpustiti niti enega treninga. Tako sem mislil in se ujel v past." Upal je namreč, da ne bo tako hudo, a priznava, da bi moral prej ukrepati. Po dolgih mesecih premora je v 14 dnevih opravil bazični trening in nadaljeval z intervalnim. "Kako sem bil uspešen v tako kratkem času, bomo videli, a je daleč od tega, kar bi si želel za OI."

A ni prvič, da pred OI ni v najboljšem zdravstvenem stanju. V Sočiju leta 2014 je na četrtem mestu za las zgrešil zmagovalni oder, nato je sledil Pyeongchang leta 2018, ko je le prišel do olimpijskega srebra. "Pred Sočijem sem staknil okužbo želodca z bakterijo, kar je bil potem velik izziv. Pred OI pred štirimi leti na Kitajskem pa je sledila nova virusna okužba. Celotna moja kariera s tega vidika ni bila enostavna. Bistvo pa je, da se ne vdaš in da skušaš priti nazaj. Ko sem bil zdrav, sem imel vedno vrhunske izide, pa tudi ob zdravstvenih težavah sem dosegel uspehe." Svoje zadnje težave je nazorno predstavil z besedami, da je to tako, kot da bi ga nekdo tiščal pod vodo. "Težko se je potem odriniti od dna. Doslej sem se še vedno lahko in tudi tokrat ne bom odnehal." Ob dveh zlatih medaljah na SP je leta 2018 v Južni Koreji prišel do srebrne medalje na 20 km, svojega prvega olimpijskega odličja za Slovenijo. Do uvodnega brona se je na veliko presenečenje dokopal na igrah v Vancouvru leta 2010 za rodno Hrvaško.

Jakov Fak ob osvojitvi olimpijske kolajne leta 2018. FOTO: AP