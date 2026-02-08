Naslovnica
OI 2026

'Mešano tekmo bom izpustil, a vesel sem, da ni bolečin in bom lahko tekmoval'

Anterselva, 08. 02. 2026 07.57

Avtor:
STA
Predstavitev olimpijcev pred zimskimi olimpijskimi igrami

Jakova Faka ne bo na startu prve tekme za medalje v biatlonu na zimskih olimpijskih igrah v Anterselvi v Italiji. Po izpuščeni mešani štafeti lastnika dveh olimpijskih medalj 10. februarja čaka glavna disciplina na 20 kilometrov. Zaradi poškodbe kolena je lahko v polni meri treniral pol meseca.

Jakov Fak
Jakov Fak
FOTO: Profimedia

"V kolenu ne čutim bolečin in sem zadovoljen, kako je bilo vse skupaj opravljeno, čeprav se je dolgo vleklo. Upam, da bom lahko tekmoval brez težav, da se bom dobro počutil in bom naredil kakšen dober izid," je po treningu dejal Jakov Fak.

Kolena sicer še ne more povsem skrčiti. "Temu bo še nekaj časa tako, počasi se bo izboljševalo. Toda vse, kar potrebujem za vadbo in tekme v biatlonu delam brez bolečin, tudi na strelišču. Dva tedna sem treniral pred OI, kar je malo za naš šport glede na čas, ko nisem mogel trenirati biatlona. Ampak časa ni mogoče kupiti."

Preberi še Slabe novice za Faka: zaradi poškodbe meniskusa na prisilni počitek

Vesel je, da lahko končno spi vso noč v enem kosu. "Prej sem se zbujal nekajkrat na noč in to je bilo zelo moteče. Pet mesecev bolečin ni bilo enostavnih." Bil je le na dveh prizoriščih svetovnega pokala na začetku olimpijske sezone. "Ko nisem mogel več navzdol po stopnicah, je napočil čas za premor. Prej sem ob občasnih bolečinah, med katerimi sem imel fizioterapije, še treniral. Je le olimpijska sezona, ko nisem mogel izpustiti niti enega treninga. Tako sem mislil in se ujel v past."

Upal je namreč, da ne bo tako hudo, a priznava, da bi moral prej ukrepati. Po dolgih mesecih premora je v 14 dnevih opravil bazični trening in nadaljeval z intervalnim. "Kako sem bil uspešen v tako kratkem času, bomo videli, a je daleč od tega, kar bi si želel za OI."

Preberi še Milano Cortina 2026: Biatlon

A ni prvič, da pred OI ni v najboljšem zdravstvenem stanju. V Sočiju leta 2014 je na četrtem mestu za las zgrešil zmagovalni oder, nato je sledil Pyeongchang leta 2018, ko je le prišel do olimpijskega srebra. "Pred Sočijem sem staknil okužbo želodca z bakterijo, kar je bil potem velik izziv. Pred OI pred štirimi leti na Kitajskem pa je sledila nova virusna okužba. Celotna moja kariera s tega vidika ni bila enostavna. Bistvo pa je, da se ne vdaš in da skušaš priti nazaj. Ko sem bil zdrav, sem imel vedno vrhunske izide, pa tudi ob zdravstvenih težavah sem dosegel uspehe."

Svoje zadnje težave je nazorno predstavil z besedami, da je to tako, kot da bi ga nekdo tiščal pod vodo. "Težko se je potem odriniti od dna. Doslej sem se še vedno lahko in tudi tokrat ne bom odnehal." Ob dveh zlatih medaljah na SP je leta 2018 v Južni Koreji prišel do srebrne medalje na 20 km, svojega prvega olimpijskega odličja za Slovenijo. Do uvodnega brona se je na veliko presenečenje dokopal na igrah v Vancouvru leta 2010 za rodno Hrvaško.

Jakov Fak ob osvojitvi olimpijske kolajne leta 2018.
Jakov Fak ob osvojitvi olimpijske kolajne leta 2018.
FOTO: AP

Od poletja pred 16 leti nastopa za Slovenijo. Zamenjava hrvaške za slovensko reprezentanco ni bilo nikakršno presenečenje. Šlo je za posledico dejstva, da je tudi kot član hrvaške reprezentance večino priprav in treninga opravil v slovenski reprezentanci. "Vesel in ponosen sem, da še vedno lahko tekmujem na tako visoki ravni. Kljub zapletom z zdravjem v sezoni si želim nastopiti najbolje, kar bo mogoče. Zelo domače se počutimo v Anterselvi, imel sem že zelo dobre uvrstitve na tem idiličnem prizorišču sredi gora," je o svojih petih OI povedal Fak.

Mešano štafeto je izpustil, ker ni želel prevzeti odgovornosti za morebitno slabši nastop in s tem ostali trojici odvzeti možnost za dober nastop. "Ko si sam na posamični tekmi je vse na tebi. Proga je znana, težka, na visoki nadmorski višini. Topleje je kot sicer, kot po napovedih. A naj bi se v naslednjih dnevih malo shladilo. Upam, da bom dobro spočit in bom imel uspešen nastop na 20 km," si je zaželel Fak.

'Nika ni razočarana. Ni izgubila zlata, ampak je osvojila srebro'

