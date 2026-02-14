Naslovnica
OI 2026

Drsalec iz nakupovalnega središča z zobnim aparatom

Milano, 14. 02. 2026 21.12 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
T.H.
Sramežljiv nasmešek prvaka

Ko je bil med krajo avtomobila leta 2018 ubit dobitnik olimpijske medalje, umetnostni drsalec Denis Ten, je v Kazahstanu zazevala velika praznina. Pričakovati je bilo, da jo bo na igrah leta 2030 zapolnil Mihail Šajdorov, vendar je 21-letnik osupnil športno javnost in po spodrsljaju prvega favorita Ilije Malinina v Almatyju, kjer je nekoč drsal v nakupovalnem središču, že letos prinesel naslov olimpijskega prvaka. Sramežljiv in neroden, z zobnim aparatom, a z vrhunskim olimpijskim nastopom.

Poznavalci umetnostnega drsanja so Mihaila Šajdorova videli kot vzhajajočo zvezdo in napovedovali, da prihaja njegov čas. Toda napovedovali so, da se bo to zgodilo na igrah leta 2030, ne že leta 2026, piše revija Slate.

Mihail Šajdorov na olimpijskem ledu
Mihail Šajdorov na olimpijskem ledu
FOTO: AP

Tako kot veliki favorit in skrušeni osmoljenec Ilija Malinin se je tudi Šajdorov rodil v drsalni družini, njegov oče Stanislav Šajdorov je bil šestkratni državni prvak v Kazahstanu, ki pa je daleč od meke za umetnostno drsanje. Mihail je začel drsati na najboljšem objektu, kar ga Almaty lahko ponudi - na drsališču v lokalnem nakupovalnem središču.

Doma je imel trgovinsko drsališče

Ko je Šajdorov prerasel trgovinsko drsališče, je moral zapustiti državo. Našel je primeren objekt v Sočiju v Rusiji, kjer ga je pod okrilje vzel trener Aleksej Urmanov, olimpijski prvak iz leta 1994 v Lillehammerju.

Aleksej Urmanov s Šajdorovim
Aleksej Urmanov s Šajdorovim
FOTO: Profimedia

V lanskem intervjuju za lokalni Tengrinews je Šajdorov naveličan govoril o tem, da mora naokrog iskati led in prositi za vize, ker doma še vedno nima ustreznih pogojev za trening.

Opisoval je, kako imajo olimpijski drsalci iz uglednih držav armado strokovnjakov, ki jim pomagajo pri optimalni izvedbi, okrevanju, prehrani, po njegovih besedah pa kazahstanska reprezentanca v umetnostnem drsanju nima niti svojega zdravnika. Dejal je tudi, da ni v enakem položaju, kot so vrhunski drsalci v ZDA, na Japonskem, v Južni Koreji: "Ta šport je zelo političen in če nisi del močne zveze, si deležen drugačne obravnave v primerjavi s športniki iz vrhunskih držav," je opozoril.

Tragična smrt rojaka

Ledino za Kazahstan je sicer oral njegov rojak Denis Ten, ki je leta 2014 v Sočiju osvojil bron. Bil je tudi vzornik Mihailu Šajdorovu, saj je nekoč treniral z njegovim očetom. Zgodba o uspehu pa je imela tragičen konec, štiri leta po Sočiju so kazahstanskega dobitnika medalje do smrti zabodli tatovi avtomobilov.

Šajdorov je v enem izmed lanskih intervjujev razkril, da je Ten vedno sanjal o tem, da bi videl drsalce, ki bi lahko še naprej zastopali Kazahstan na visoki ravni. "Upam, da bi bil ponosen na to, kar počnem zdaj," je takrat dejal mladi Kazahstanec.

Sramežljiv nasmešek prvaka

Mesec dni pozneje je nastopil na svetovnem prvenstvu v umetnostnem drsanju v Bostonu in osvojil srebrno medaljo in naslov svetovnega podprvaka. Premočno je slavil prav Ilija Malinin, od katerega so zdaj vsi pričakovali tudi olimpijski naslov.

Komentatorji pri NBC med včerajšnjim nastopom niso pričakovali takega preobrata, sicer so hvalili izvedbo tehničnih elementov, vendar poudarjali, da je sijaj nastopa tisti, ki prinaša zlato medaljo. Prepričani so bili, da Šajdorov le seje seme za triumf na naslednjem olimpijskem ciklu. Ko je izčrpan zaključil odličen nastop v prostem programu, pa so spremenili mnenje in napovedali zanimiv boj za medalje.

Pol ure pozneje pa si je Šajdorov v nejeveri pokril obraz z rokami, Malininu je spodletelo. Mladi obraz se je razpotegnil v širok nasmeh, ki je razkril zobni aparat. Že prej je dejal, da sta najboljši besedi, ki ga opisujeta, neroden in sramežljiv.

Sramežljiv nasmešek prvaka
Sramežljiv nasmešek prvaka
FOTO: AP

Nato pa se je ponosno ogrnil v kazahstansko zastavo in ponosno skočil na najvišjo stopničko, pod njim sta stala Japonca Juma Kagijama in Šun Sato. Šajdorov se je veselil z zavedanjem, da je bil Denis Ten v drsalnih nebesih zagotovo ponosen nanj.

