Milano Cortina 2026: Alpsko smučanje

Zanimivo, alpsko smučanje ni bilo del programa prvih treh olimpijskih iger, premierno pa se je na največjem zimskem festivalu odvijalo leta 1936 v nemškem Garmisch-Partenkirchnu. Takrat so nastopili 103 športniki oziroma športnice iz osmih različnih držav, letos pa bo tekmovalcev in tekmovalk skoraj trikrat več, natančneje 306.

V zgodovini so bili daleč najuspešnejši Avstrijci, ki so doslej osvojili 40 zlatih in po 44 srebrnih in bronastih medalj, kljub temu pa med petimi najboljšimi posamezniki v moški oziroma ženski kategoriji ni niti enega avstrijskega posameznika. Med moškimi je največ, osem, medalj osvojil Norvežan Kjetil Aamodt, med ženskami pa je s šestimi najuspešnejša Hrvatica Janica Kostelić. Med ženskami, ki so močno zaznamovale alpsko smučanje na olimpijskih igrah, je tudi Tina Maze.