OI 2026

Milano Cortina 2026: Alpsko smučanje

Milano Cortina, 06. 02. 2026 05.00 pred 10 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
24ur.com
Miha Hrobat

Alpsko smučanje je šport, ki ga večina sveta najprej poveže z zimskimi olimpijskimi igrami. Hkrati gre za šport, v katerem je Slovenija doslej zbrala največ odličij (osem), globalno gledano pa je z naskokom najuspešnejša Avstrija, ki je osvojila kar 128 medalj.

Zanimivo, alpsko smučanje ni bilo del programa prvih treh olimpijskih iger, premierno pa se je na največjem zimskem festivalu odvijalo leta 1936 v nemškem Garmisch-Partenkirchnu. Takrat so nastopili 103 športniki oziroma športnice iz osmih različnih držav, letos pa bo tekmovalcev in tekmovalk skoraj trikrat več, natančneje 306.

V zgodovini so bili daleč najuspešnejši Avstrijci, ki so doslej osvojili 40 zlatih in po 44 srebrnih in bronastih medalj, kljub temu pa med petimi najboljšimi posamezniki v moški oziroma ženski kategoriji ni niti enega avstrijskega posameznika. Med moškimi je največ, osem, medalj osvojil Norvežan Kjetil Aamodt, med ženskami pa je s šestimi najuspešnejša Hrvatica Janica Kostelić. Med ženskami, ki so močno zaznamovale alpsko smučanje na olimpijskih igrah, je tudi Tina Maze.

Tina Maze z zlatima medaljama v Sočiju leta 2014.
Tina Maze z zlatima medaljama v Sočiju leta 2014.
FOTO: AP

42-letna Korošica je v svoji karieri osvojila dve zlati in dve srebrni olimpijski odličji, torej polovico vseh slovenskih olimpijskih medalj v tem športu. Leta 2010 je bila druga v veleslalomu in superveleslalomu, štiri leta kasneje pa je bila najboljša v veleslalomu in smuku. Leta 1994 smo imeli tri bronaste smučarje - Jure Košir in Katja Koren v slalomu in Alenka Dovžan v kombinaciji, na zadnjih zimskih olimpijskih igrah pa je Žan Kranjec osvojil srebrno medaljo v veleslalomu.

Žan Kranjec je tudi letos del slovenske olimpijske odprave.
Žan Kranjec je tudi letos del slovenske olimpijske odprave.
FOTO: AP

Slovenska ekipa v alpskem smučanju:

- ženske: Ana Bucik Jogan, Ilka Štuhec, Lila Lapanja, Nika Tomšič, Caterina Sinigoi

- moški: Miha Hrobat, Žan Kranjec, Martin Čater

Spored tekmovanja:

- sobota, 7. februar (11.30):

- smuk, moški

- nedelja, 8. februar (11.30):

- smuk, ženske

- ponedeljek, 9. februar (10.30):

- ekipna kombinacija, moški

- torek, 10. februar (10.30):

- ekipna kombinacija, ženske

- sreda, 11. februar (11.30):

- superveleslalom, moški

- četrtek, 12. februar (11.30):

- superveleslalom, ženske

- sobota, 14. februar (10.00):

- veleslalom, moški

- nedelja, 15. februar (10.00):

- veleslalom, ženske

- ponedeljek, 16. februar (10.00):

- slalom, moški

- sreda, 18. februar (10.00):

- slalom, ženske

milano cortina 2026 zimske olimpijske igre alpsko smučanje
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
