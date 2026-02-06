Milano Cortina 2026: Alpsko smučanje

Zanimivo, alpsko smučanje ni bilo del programa prvih treh olimpijskih iger, premierno pa se je na največjem zimskem festivalu odvijalo leta 1936 v nemškem Garmisch-Partenkirchnu. Takrat so nastopili 103 športniki oziroma športnice iz osmih različnih držav, letos pa bo tekmovalcev in tekmovalk skoraj trikrat več, natančneje 306.
V zgodovini so bili daleč najuspešnejši Avstrijci, ki so doslej osvojili 40 zlatih in po 44 srebrnih in bronastih medalj, kljub temu pa med petimi najboljšimi posamezniki v moški oziroma ženski kategoriji ni niti enega avstrijskega posameznika. Med moškimi je največ, osem, medalj osvojil Norvežan Kjetil Aamodt, med ženskami pa je s šestimi najuspešnejša Hrvatica Janica Kostelić. Med ženskami, ki so močno zaznamovale alpsko smučanje na olimpijskih igrah, je tudi Tina Maze.
42-letna Korošica je v svoji karieri osvojila dve zlati in dve srebrni olimpijski odličji, torej polovico vseh slovenskih olimpijskih medalj v tem športu. Leta 2010 je bila druga v veleslalomu in superveleslalomu, štiri leta kasneje pa je bila najboljša v veleslalomu in smuku. Leta 1994 smo imeli tri bronaste smučarje - Jure Košir in Katja Koren v slalomu in Alenka Dovžan v kombinaciji, na zadnjih zimskih olimpijskih igrah pa je Žan Kranjec osvojil srebrno medaljo v veleslalomu.
Slovenska ekipa v alpskem smučanju:
- ženske: Ana Bucik Jogan, Ilka Štuhec, Lila Lapanja, Nika Tomšič, Caterina Sinigoi
- moški: Miha Hrobat, Žan Kranjec, Martin Čater
Spored tekmovanja:
- sobota, 7. februar (11.30):
- smuk, moški
- nedelja, 8. februar (11.30):
- smuk, ženske
- ponedeljek, 9. februar (10.30):
- ekipna kombinacija, moški
- torek, 10. februar (10.30):
- ekipna kombinacija, ženske
- sreda, 11. februar (11.30):
- superveleslalom, moški
- četrtek, 12. februar (11.30):
- superveleslalom, ženske
- sobota, 14. februar (10.00):
- veleslalom, moški
- nedelja, 15. februar (10.00):
- veleslalom, ženske
- ponedeljek, 16. februar (10.00):
- slalom, moški
- sreda, 18. februar (10.00):
- slalom, ženske
