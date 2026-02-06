Naslovnica
OI 2026

Milano Cortina 2026: Biatlon

Milano Cortina, 06. 02. 2026 05.00 pred 10 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
24ur.com
Biatlon

Biatlon je šport, v katerem bo imela Slovenija letos največ predstavnikov. K našim zahodnim sosedom je odpotovalo devet slovenskih biatloncev, ki bodo želeli ponoviti uspeha Teje Gregorin in Jakova Faka, ki sta edina slovenska biatlonca z olimpijskima medaljama.

Biatlon je del olimpijskih iger od leta 1960, v prvih dveh desetletjih tega športa pa so dominirali predstavniki Sovjetske zveze. V 21. stoletju so največje uspehe dosegali Norvežani in Nemci, dve medalji pa sta prišli tudi v Slovenijo.

Leta 2014 je na 10-kilometrski zasledovalni tekmi bronasto medaljo osvojila Teja Gregorin, štiri leta kasneje pa je do srebrnega odličja na 20-kilometrski preizkušnji prišel Jakov Fak, ki je še zmeraj del slovenske olimpijske reprezentance v biatlonu.

Jakov Fak s srebrno medaljo iz olimpijskih iger leta 2018.
Jakov Fak s srebrno medaljo iz olimpijskih iger leta 2018.
FOTO: AP

Zgodovinsko gledano so najuspešnejši Norvežani, ki so pri 55 medaljah (22 zlatih, 18 srebrnih, 15 bronastih). Nemci so osvojili eno manj (20 zlatih, 21 srebrnih, 13 bronastih), letos pa je med favoriti za najvišje uvrstitve največ biatloncev iz Francije in Italije.

Slovenska ekipa v biatlonu:

- ženske: Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman

- moški: Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik

Spored tekmovanja:

- nedelja, 8. februar (14.05):

- mešana štafeta 4 x 6 km

- torek, 10. februar (13.30):

- 20 km posamično, moški

- sreda, 11. februar (14.15):

- 15 km posamično, ženske

- petek, 13. februar (14.00):

- 10 km sprint, moški

- sobota, 14. februar (14.00):

- 7,5 km sprint, ženske

- nedelja, 15. februar (11.15):

- 12,5 km zasledovanje, moški

- nedelja, 15. februar (14.45):

- 10 km zasledovanje, ženske

- torek, 17. februar (14.30):

- moška štafeta 4 x 7,5 km

- sreda, 18. februar (14.45):

- ženska štafeta 4 x 6 km

- petek, 20. februar (14.15):

- 15 km skupinski start, moški

- sobota, 21. februar (14.15):

- 12,5 km skupinski start, ženske

