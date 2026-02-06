Milano Cortina 2026: Biatlon

Biatlon je del olimpijskih iger od leta 1960, v prvih dveh desetletjih tega športa pa so dominirali predstavniki Sovjetske zveze. V 21. stoletju so največje uspehe dosegali Norvežani in Nemci, dve medalji pa sta prišli tudi v Slovenijo.
Leta 2014 je na 10-kilometrski zasledovalni tekmi bronasto medaljo osvojila Teja Gregorin, štiri leta kasneje pa je do srebrnega odličja na 20-kilometrski preizkušnji prišel Jakov Fak, ki je še zmeraj del slovenske olimpijske reprezentance v biatlonu.
Zgodovinsko gledano so najuspešnejši Norvežani, ki so pri 55 medaljah (22 zlatih, 18 srebrnih, 15 bronastih). Nemci so osvojili eno manj (20 zlatih, 21 srebrnih, 13 bronastih), letos pa je med favoriti za najvišje uvrstitve največ biatloncev iz Francije in Italije.
Slovenska ekipa v biatlonu:
- ženske: Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman
- moški: Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik
Spored tekmovanja:
- nedelja, 8. februar (14.05):
- mešana štafeta 4 x 6 km
- torek, 10. februar (13.30):
- 20 km posamično, moški
- sreda, 11. februar (14.15):
- 15 km posamično, ženske
- petek, 13. februar (14.00):
- 10 km sprint, moški
- sobota, 14. februar (14.00):
- 7,5 km sprint, ženske
- nedelja, 15. februar (11.15):
- 12,5 km zasledovanje, moški
- nedelja, 15. februar (14.45):
- 10 km zasledovanje, ženske
- torek, 17. februar (14.30):
- moška štafeta 4 x 7,5 km
- sreda, 18. februar (14.45):
- ženska štafeta 4 x 6 km
- petek, 20. februar (14.15):
- 15 km skupinski start, moški
- sobota, 21. februar (14.15):
- 12,5 km skupinski start, ženske
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.