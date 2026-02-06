Milano Cortina 2026: Biatlon

Biatlon je del olimpijskih iger od leta 1960, v prvih dveh desetletjih tega športa pa so dominirali predstavniki Sovjetske zveze. V 21. stoletju so največje uspehe dosegali Norvežani in Nemci, dve medalji pa sta prišli tudi v Slovenijo.

Leta 2014 je na 10-kilometrski zasledovalni tekmi bronasto medaljo osvojila Teja Gregorin, štiri leta kasneje pa je do srebrnega odličja na 20-kilometrski preizkušnji prišel Jakov Fak, ki je še zmeraj del slovenske olimpijske reprezentance v biatlonu.