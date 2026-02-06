Milano Cortina 2026: Deskanje na snegu

16 let po debiju deskanja na olimpijskih igrah so organizatorji v program dodali paralelni slalom, ki je prinesel prvo slovensko srebrno odličje v tem športu. Tega je osvojil Žan Košir, ki se je iz Sočija vrnil še z bronasto medaljo paralelnega veleslaloma.
Štiri leta kasneje je Košir v svojo zbirko pospravil še en bron iz paralelnega veleslaloma, na zadnjih zimskih olimpijskih igrah pa sta v slovenskem taboru izstopala Tim Mastnak in Gloria Kotnik. Tudi onadva sta prišla do odličij v paralelnem veleslalomu, Mastnak je bil drugi, Kotnik pa tretja.
Med gledalci so v deskanju na snegu izjemno priljubljene tudi discipline prostega sloga, kjer Slovenci nimamo predstavnikov. V Sočiju so v program dodali snežni park, v Pekingu pa akrobatske skoke. Poleg tega se deskarji merijo še v snežnem žlebu in na deskarskem krosu.
Med favoriti je tudi letos češka zvezdnica Ester Ledecka, ki je na zimskih olimpijskih igrah leta 2018 spisala zgodovino, ko je osvojila zlato v dveh različnih športih. Najboljša je bila v paralelnem veleslalomu (deskanje) in superveleslalomu (alpsko smučanje).
Slovenska ekipa v deskanju na snegu:
- ženske: Gloria Kotnik
- moški: Žan Košir, Rok Marguč, Tim Mastnak
Spored tekmovanja:
- sobota, 7. februar (19.30):
- akrobatski skoki, moški
- nedelja, 8. februar (9.00):
- paralelni veleslalom, moški in ženske
- ponedeljek, 9. februar (19.30):
- akrobatski skoki, ženske
- četrtek, 12. februar (10.00):
- deskarski kros, moški
- četrtek, 12. februar (19.30):
- snežni žleb, ženske
- petek, 13. februar (10.00):
- deskarski kros, ženske
- petek, 13. februar (19.30):
- snežni žleb, moški
- nedelja, 15. februar (13.45):
- deskarski kros, mešane ekipe
- torek, 17. februar (13.00):
- snežni park, ženske
- sreda, 18. februar (12.30):
- snežni park, moški
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.