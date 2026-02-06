Naslovnica
OI 2026

Milano Cortina 2026: Deskanje na snegu

Milano Cortina, 06. 02. 2026 05.00 pred 10 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
24ur.com
Žan Košir

Deskanje na snegu je na olimpijskih igrah relativno mlad šport. Prvič so ga izpeljali leta 1998, kljub temu pa so Slovenci do zdaj že petkrat stali na stopničkah. Letos se bodo za medalje borili štirje slovenski deskarji.

16 let po debiju deskanja na olimpijskih igrah so organizatorji v program dodali paralelni slalom, ki je prinesel prvo slovensko srebrno odličje v tem športu. Tega je osvojil Žan Košir, ki se je iz Sočija vrnil še z bronasto medaljo paralelnega veleslaloma.

Štiri leta kasneje je Košir v svojo zbirko pospravil še en bron iz paralelnega veleslaloma, na zadnjih zimskih olimpijskih igrah pa sta v slovenskem taboru izstopala Tim Mastnak in Gloria Kotnik. Tudi onadva sta prišla do odličij v paralelnem veleslalomu, Mastnak je bil drugi, Kotnik pa tretja.

Žan Košir z olimpijskima medaljama leta 2014.
Žan Košir z olimpijskima medaljama leta 2014.
FOTO: AP

Med gledalci so v deskanju na snegu izjemno priljubljene tudi discipline prostega sloga, kjer Slovenci nimamo predstavnikov. V Sočiju so v program dodali snežni park, v Pekingu pa akrobatske skoke. Poleg tega se deskarji merijo še v snežnem žlebu in na deskarskem krosu.

Med favoriti je tudi letos češka zvezdnica Ester Ledecka, ki je na zimskih olimpijskih igrah leta 2018 spisala zgodovino, ko je osvojila zlato v dveh različnih športih. Najboljša je bila v paralelnem veleslalomu (deskanje) in superveleslalomu (alpsko smučanje).

Slovenska ekipa v deskanju na snegu:

- ženske: Gloria Kotnik

- moški: Žan Košir, Rok Marguč, Tim Mastnak

Spored tekmovanja:

- sobota, 7. februar (19.30):

- akrobatski skoki, moški

- nedelja, 8. februar (9.00):

- paralelni veleslalom, moški in ženske

- ponedeljek, 9. februar (19.30):

- akrobatski skoki, ženske

- četrtek, 12. februar (10.00):

- deskarski kros, moški

- četrtek, 12. februar (19.30):

- snežni žleb, ženske

- petek, 13. februar (10.00):

- deskarski kros, ženske

- petek, 13. februar (19.30):

- snežni žleb, moški

- nedelja, 15. februar (13.45):

- deskarski kros, mešane ekipe

- torek, 17. februar (13.00):

- snežni park, ženske

- sreda, 18. februar (12.30):

- snežni park, moški

Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Deskanje na snegu
Slovenija odloča 2026
