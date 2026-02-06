Milano Cortina 2026: Deskanje na snegu

16 let po debiju deskanja na olimpijskih igrah so organizatorji v program dodali paralelni slalom, ki je prinesel prvo slovensko srebrno odličje v tem športu. Tega je osvojil Žan Košir, ki se je iz Sočija vrnil še z bronasto medaljo paralelnega veleslaloma.

Štiri leta kasneje je Košir v svojo zbirko pospravil še en bron iz paralelnega veleslaloma, na zadnjih zimskih olimpijskih igrah pa sta v slovenskem taboru izstopala Tim Mastnak in Gloria Kotnik. Tudi onadva sta prišla do odličij v paralelnem veleslalomu, Mastnak je bil drugi, Kotnik pa tretja.