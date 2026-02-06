Milano Cortina 2026: Nordijska kombinacija

Nordijska kombinacija je na programu olimpijskih iger že od prvih iger v Chamonixu leta 1924. V Calgaryju leta 1988 so se pridružile ekipne tekme, medtem ko so v Pekingu leta 2022 tekmovanja prvič potekala na veliki skakalnici. Na igrah nastopajo le moški, ženske na premiero še vedno čakajo in jih ne bo niti tokrat v Cortini in Milanu. Kombinatorci najprej opravijo skok s srednje ali velike skakalnice, nato pa se glede na zaostanke v skokih podajo še na tekaško progo. Zmaga tisti, ki pri teku prvi prečka ciljno črto. Ekipno štafetno tekmo, kjer so nastopili štirje posamezniki, bo letos zamenjal ekipni sprint, kjer nastopita dva posameznika. Dosežek pri skokih se sešteje, nato sledi štafetni tek 2 x 7,5 km. Zmaga ekipa, katere tekač je prvi v cilju.
Prevlada Norvežanov
Doslej so v nordijski kombinaciji na olimpijskih igrah daleč največ kolajn osvojili Norvežani. Predstavniki te skandinavske države so doslej zbrali kar 35 odličij (od tega 15 zlatih), oziroma več kot drugi Nemci in tretji Finci skupaj. Slovenski predstavniki sicer v tej disciplini doslej še niso osvojili kolajne. Še najbolje se je odrezal Andrej Jezeršek, ki je na olimpijskih igrah leta 2002 v Salt Lake Cityju osvojil 12. in 13. mesto.
Slovenska predstavnika v nordijski kombinaciji:
Vid Vrhovnik, Gašper Brecl
Spored tekmovanja:
- sreda, 11. februar (10.00/13.45):
- srednja skakalnica/10 km
- torek, 17. februar (10.00/13.45):
- velika skakalnica/10 km
- četrtek, 19. februar (10.00/14.00):
- ekipni sprint (velika skakalnica/2 x 7,5 km)
