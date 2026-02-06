Naslovnica
OI 2026

Milano Cortina 2026: Nordijska kombinacija

Milano Cortina, 06. 02. 2026 05.00 pred 10 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
24ur.com
Smučar tekač

Slovenske barve v nordijski kombinaciji bosta na igrah v Milanu in Cortini branila Vid Vrhovnik in Gašper Brecl, ki ne spadata med favorite za končna odličja. V tej disciplini sicer Slovenija na olimpijskih igrah doslej še ni osvojila kolajne.

Nordijska kombinacija je na programu olimpijskih iger že od prvih iger v Chamonixu leta 1924. V Calgaryju leta 1988 so se pridružile ekipne tekme, medtem ko so v Pekingu leta 2022 tekmovanja prvič potekala na veliki skakalnici. Na igrah nastopajo le moški, ženske na premiero še vedno čakajo in jih ne bo niti tokrat v Cortini in Milanu. Kombinatorci najprej opravijo skok s srednje ali velike skakalnice, nato pa se glede na zaostanke v skokih podajo še na tekaško progo. Zmaga tisti, ki pri teku prvi prečka ciljno črto. Ekipno štafetno tekmo, kjer so nastopili štirje posamezniki, bo letos zamenjal ekipni sprint, kjer nastopita dva posameznika. Dosežek pri skokih se sešteje, nato sledi štafetni tek 2 x 7,5 km. Zmaga ekipa, katere tekač je prvi v cilju.

Nordijska kombinacija je sestavljena iz smučarskih skokov in teka.
Nordijska kombinacija je sestavljena iz smučarskih skokov in teka.
FOTO: AP

Prevlada Norvežanov

Doslej so v nordijski kombinaciji na olimpijskih igrah daleč največ kolajn osvojili Norvežani. Predstavniki te skandinavske države so doslej zbrali kar 35 odličij (od tega 15 zlatih), oziroma več kot drugi Nemci in tretji Finci skupaj. Slovenski predstavniki sicer v tej disciplini doslej še niso osvojili kolajne. Še najbolje se je odrezal Andrej Jezeršek, ki je na olimpijskih igrah leta 2002 v Salt Lake Cityju osvojil 12. in 13. mesto.

Slovenska predstavnika v nordijski kombinaciji:

Vid Vrhovnik, Gašper Brecl

Spored tekmovanja:

- sreda, 11. februar (10.00/13.45):

- srednja skakalnica/10 km

- torek, 17. februar (10.00/13.45):

- velika skakalnica/10 km

- četrtek, 19. februar (10.00/14.00):

- ekipni sprint (velika skakalnica/2 x 7,5 km)

olimpijske igre nordijska kombinacija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534