Milano Cortina 2026: Smučarski skoki

Smučarski skoki so se prvič predstavili že na krstnih zimskih olimpijskih igrah leta 1924 v francoskem Chamonixu. Takrat je sicer skupaj nastopilo vsega 40 skakalcev, kar je skoraj trikrat manj, kot bo na letošnjih igrah v Milanu in Cortini skakalk ter skakalcev. Prvi olimpijski prvak je postal Norvežan Jacob Tullin Thams, ki je, zanimivo, 12 let pozneje na poletnih olimpijskih igrah osvojil srebrno kolajno v jadranju. Tudi na sploh so Norvežani doslej najbolj uspešna država, kar se tiče smučarskih skokov na olimpijskih igrah. Doslej so osvojili 12 zlatih in skupno 36 kolajn. Najuspešnejša posameznika doslej sta sicer Finec Matti Nykänen in Švicar Simon Ammann, vsak s po štirimi zlatimi odličji.

Dvakrat zlata v Pekingu, Urša Bogataj. FOTO: AP

Dvakrat zlata Urša Bogataj, štiri kolajne za Petra Prevca

Slovenski skakalci in skakalke so sicer na devetih igrah, na katerih so nastopili, v domovino prinesli sedem kolajn. Od tega dve zlati. In to obe na zadnjih igrah v Pekingu. Med dekleti je bila najboljša Urša Bogataj, ki je bila tudi del zlate mešane ekipe, v kateri so bili še Nika Križnar (danes Vodan), Peter Prevc in Timi Zajc. Peter Prevc je sicer tudi, po številu kolajn, najuspešnejši slovenski skakalec. Zbral je kar štiri olimpijska odličja, poleg omenjenega zlata ima še srebro in bron s posamičnih tekem v Sočiju ter srebrno odličje z ekipne tekme v Pekingu, kjer so mu družbo delali še Zajc, Lovro Kos in brat Cene.

Drugi najuspešnejši olimpijski šport

Sedem olimpijskih kolajn za slovenske skakalce pomeni, da so smučarski skoki za alpskim smučanjem drugi najuspešnejši zimski šport. Alpinci so namreč doslej osvojili kolajno več, si pa skoki izmed vseh športov, če štejemo tudi poletne olimpijske igre, drugo mesto delijo z judom, v katerem so naše borke prav tako zbrale sedem kolajn.

Domen in Nika Prevc FOTO: OKS

Spet v ospredju družina Prevc

Na igrah v Milanu in Cortini bo sicer nastopilo sedem slovenskih skakalcev in skakalk, največ pozornosti pa bosta deležna Nika in Domen Prevc. Oba sta namreč na igre odpotovala kot vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala, Domen pa je temu dodal še naslov svetovnega prvaka v poletih in zmago na novoletni turneji.

Slovenska ekipa v smučarskih skokih:

- ženske: Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar, Maja Kovačič - moški: Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc

Spored tekmovanja:

- sobota, 7. februar (18.45):

- srednja skakalnica, ženske

- ponedeljek, 9. februar (19.00):

- srednja skakalnica, moški

- torek, 10. februar (18.45):

- mešane ekipe

- sobota, 14. februar (18.45):

- velika skakalnica, moški

- nedelja, 15. februar (18.45):

- velika skakalnica, ženske

- ponedeljek, 16. februar (19.00):